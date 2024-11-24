Россия за 3 месяца производит столько оружия, сколько ЕС за год, - Писториус
Россия способна за 3 месяца производить столько же оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз в течение одного года.
Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус изданию Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
По его словам, российский диктатор Владимир Путин "полностью перешел на военную экономику". Россия за три месяца производит столько оружия и боеприпасов, сколько ЕС за год, подчеркнул Писториус.
Он считает, что диктатор РФ уже видит себя победителем в войне против Украины. В то же время Писториус сказал, что на полную идет гибридная война с дезинформацией и фейковыми новостями.
Ранее Писториус заявлял, что Германия предоставит Украине 4 тыс. БАЛА с искусственным интеллектом. Также сообщалось, что Германия готовит план обороны на случай возможного вторжения РФ в страны НАТО.
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Писториус ты ******* ... твои военные запчасти у корейцев ...
И санкции регулярно объявляемые чистый Фейк
Будемо сподіватись, що наслідком цього буде суттєве збільшення ВПК країн Європи.
Разом з тим міністри оборони Європейських країн не зобов'язані займатись Українською оборонкою.
А Українську оборонку та оборону держави загалом у 2019році ''мудрий народ'' вручив в руки банді клоунів Єрмака-Зеленського. Народ під час війни захотів ''по-ржать''
витягніть для початку кацапський х* зі своєї задниці, любителі кацапів, а потім вякайте.