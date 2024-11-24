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Россия за 3 месяца производит столько оружия, сколько ЕС за год, - Писториус

Борис Пісторіус

Россия способна за 3 месяца производить столько же оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз в течение одного года.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус изданию Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин "полностью перешел на военную экономику". Россия за три месяца производит столько оружия и боеприпасов, сколько ЕС за год, подчеркнул Писториус.

Он считает, что диктатор РФ уже видит себя победителем в войне против Украины. В то же время Писториус сказал, что на полную идет гибридная война с дезинформацией и фейковыми новостями.

Читайте: Война России против Украины больше не является региональной войной, - Писториус

Ранее Писториус заявлял, что Германия предоставит Украине 4 тыс. БАЛА с искусственным интеллектом. Также сообщалось, что Германия готовит план обороны на случай возможного вторжения РФ в страны НАТО.

Автор: 

оружие (10203) россия (95418) Евросоюз (17089) Писториус Борис (205)


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Топ комментарии
+21
не розхитуйте човен благополучного життя, а то бюргерів вже нудить.
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24.11.2024 08:55
+17
Санкції працюють....
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24.11.2024 08:50
+15
Так економіка Німеччини в 4р більша рашки -- чого ж ви хотя би не на рівні - зважаючи шо Захід розслаблении
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24.11.2024 08:54
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Я смотрю экономические сводки, а не марафон. Россия в штопоре.
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25.11.2024 20:08 Ответить
Подякуйте громадянці Ріббентроп (меркель) за організацію виробництва ковдр.
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24.11.2024 11:45 Ответить
Хто це пише? На передову. Не вводьтє людей в оману.
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24.11.2024 11:46 Ответить
Нехай ще з північною Кореєю чи Китаєм поміряються
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24.11.2024 11:52 Ответить
Европа впереди по словам поддержки и одобрения .
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24.11.2024 11:57 Ответить
Ну, а нам нікуди діватися. Треба знищувати їх підприємства по виробництву зброї, все, що дотичне до цього, енергетику
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24.11.2024 11:58 Ответить
Горе-коментатори....іксперди-іканамісти-науКивці ....! Звідки вас стільки набралося в країні де НЕМА економіки...де НЕ МОЖУТЬ власного патрона виготовити ...????
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24.11.2024 12:00 Ответить
"Из корейского - только металл": Россия бьет по Украине ракетами КНДР с западными компонентами, некоторые из них 2023 года производства, - CNN. ФОТО Источник:

Писториус ты ******* ... твои военные запчасти у корейцев ...
И санкции регулярно объявляемые чистый Фейк
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24.11.2024 12:05 Ответить
Тому Писториус, треба бити вглуб раши по заводах впк
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24.11.2024 12:10 Ответить
Сжечь завод где они делают ПВО. А потом сбивать самолеты.
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24.11.2024 13:01 Ответить
Наприкінці січня наступного року США почнуть вставляти лінивим європейським романтикам конкретний ''фітіль в задницю''.
Будемо сподіватись, що наслідком цього буде суттєве збільшення ВПК країн Європи.
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24.11.2024 13:10 Ответить
Та їм нічого й не бракує !...а українське "збільшення" вже наступило...? чи ще тільки браковані міни получається?!
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26.11.2024 08:51 Ответить
Цей допис на Цензорі трохи про інше - про порівняння ВПК Європейських країн з ***********.
Разом з тим міністри оборони Європейських країн не зобов'язані займатись Українською оборонкою.
А Українську оборонку та оборону держави загалом у 2019році ''мудрий народ'' вручив в руки банді клоунів Єрмака-Зеленського. Народ під час війни захотів ''по-ржать''
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26.11.2024 12:12 Ответить
Європа може виробляти скільки рахує за потрібне, а от чому воююча Україна ні ху я не робить ? От то незрозуміло. На Європу, на мамку чекають? Самі ні ні ? Не знаємо не розуміємось не вистачає грошей ( бо ліхтарики по всій країні міняти треба) ?
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24.11.2024 19:05 Ответить
це вам в фашистській італії сказали що воююча Україна ні ху я не робить ?
витягніть для початку кацапський х* зі своєї задниці, любителі кацапів, а потім вякайте.
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24.11.2024 20:14 Ответить
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