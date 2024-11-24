Россия за 3 месяца производит столько оружия, сколько ЕС за год, - Писториус

Россия способна за 3 месяца производить столько же оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз в течение одного года.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус изданию Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин "полностью перешел на военную экономику". Россия за три месяца производит столько оружия и боеприпасов, сколько ЕС за год, подчеркнул Писториус.

Он считает, что диктатор РФ уже видит себя победителем в войне против Украины. В то же время Писториус сказал, что на полную идет гибридная война с дезинформацией и фейковыми новостями.

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Ранее Писториус заявлял, что Германия предоставит Украине 4 тыс. БАЛА с искусственным интеллектом. Также сообщалось, что Германия готовит план обороны на случай возможного вторжения РФ в страны НАТО.