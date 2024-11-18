РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11546 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
2 258 64

Германия предоставит Украине 4 тыс. БАЛА с искусственным интеллектом, - Писториус

німецький безпілотник HX-2 Karma

Германия передаст Украине 4 тысячи беспилотников с искусственным интеллектом.

Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Министр отметил, что беспилотники "управляются и поддерживаются искусственным интеллектом" и что они могут "вывести из строя электронную беспилотную оборону противника".

По словам Писториуса, беспилотники "могут быть доставлены очень быстро" и могут быть "развернуты на расстоянии 30-40 километров за линией фронта и поражать боевые посты, логистические центры и другие цели".

Также читайте: Taurus не изменит правила игры, - министр обороны Германии Писториус

По информации немецкого издания Bild, речь идет об ударных беспилотниках типа "HX-2 Karma" производства мюнхенского предприятия "Хельсинг".

Автор: 

беспилотник (3542) Германия (6930) Писториус Борис (199)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Треба виготовляти свої ракети і БПЛА
за підтримки союзників,адже тоді не
прийдеться питати дозволу бити по
цілям в раші.Не можливо перемогти,
якщо тримати 1200 км фронту.
Треба бити по стратегічним цілям
терористів вглиб мордору.
Інакше,вони будуть кожен день
вбивати мирних українців.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:15
+3
Дяка!А ЗЕленим ********* позакривати писки!
показать весь комментарий
18.11.2024 19:30
+2
А ви згадайте, як у 2008 73% проклинали Ющенка за те що надав Грузії Бук, яким збивали російські літаки, що зараз би нас бомбили...
показать весь комментарий
18.11.2024 19:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ви згадайте, як у 2008 73% проклинали Ющенка за те що надав Грузії Бук, яким збивали російські літаки, що зараз би нас бомбили...
показать весь комментарий
18.11.2024 19:05 Ответить
"що зараз би нас бомбили"

Точно - нам же ті БУКи, що дісталися у результаті РФії, зараз не потрібні - як добре, що ми їх віддали...вони ж там збили аж 2 літаки.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:23 Ответить
Один з тих двох мав скинути бомбу тобі на голову.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:34 Ответить
А в Україні ті БУКи збивати кацапські літаки нездатні були б? Вони тільки у Грузії могли їх збивати?
А те, що ті БУКи тепер збивають українські літаки та БПЛА - бо кацапи їх всі захопили - тебе теж не бембає?
показать весь комментарий
18.11.2024 19:43 Ответить
Грузії у 2008 не треба було допомагати? Ти не за Юлю голосував?
показать весь комментарий
18.11.2024 19:51 Ответить
За Юлю я голосував тільки у другому турі 2010.
А віддавати наше ППО Грузії - ні, не потрібно було. Як і списувати і розпродавати інше українське озброєння.
показать весь комментарий
18.11.2024 20:00 Ответить
За Юлю...електорат Зе...тобто ти за те, щоб Захід припинив військову допомогу Україні, так само, як Україна у 2008 не мала би допомагати Грузії...

Тільки "Наша Україна" віддавала більшість голосів за засудження політики Путіна.

Зі 156 депутатів від БЮТ хоч би за одну з чотирьох постанов виступили лише вісім нардепів, і лише Павло Мовчан і Остап Семерак голосували тричі, решта - по разу-два.

А що ж наші теперішні політики? Юлія Тимошенко, яка була главою уряду, не закликала свою іменну фракцію підтримати котрусь із постанов і зовсім скоро продемонструвала своє ставлення хіхіканням з Путіним.
показать весь комментарий
18.11.2024 20:10 Ответить
Дурнику, у другому турі 2010 року вибір був між Януковичем і Юлею.
Тому не переводь стрілки.
показать весь комментарий
19.11.2024 02:24 Ответить
Я + Ю = З
показать весь комментарий
20.11.2024 10:12 Ответить
Мене твої рівняння не цікавлять. Як ти освідчений в українській політиці ти вже довів тим, що не знав, серед яких кандидатів ми мали обирати у другому турі 2010 року.
показать весь комментарий
20.11.2024 12:50 Ответить
Ти не знаєш, що від перестановки доданків сума не міняється? У 2010 у другому турі було 4.36% притомних, у 2019 24.45%. Перемога буде за Нами (притомними).
показать весь комментарий
20.11.2024 15:24 Ответить
Ще раз повторюю, у другому турі у 2010 році вибір був - або Юля, або Яник. Інших варіантів не було.
показать весь комментарий
20.11.2024 15:30 Ответить
Був.
показать весь комментарий
20.11.2024 15:33 Ответить
Не було. Якщо ви у другому турі голосували "проти всіх" - це означає лише те, що ви відмовились обирати Президента України. Так само я зробив у 2019му. Це особиста позиція, але це не "єдиний притомний вибір", бо завдяки вашому вибору Яник став президентом - у 2010му розрив був лише 3% і саме такі "притомні" як ви віддали Україну на поталу банді януковича!
показать весь комментарий
20.11.2024 15:54 Ответить
Я лише продовжив, що почала Ю. Ти ж не будеш заперечувати, що 73% це їх спільний електорат? У 2010 ти голосував за Портнова, Фельдмана, масквічя-Олійника і прочяя...
показать весь комментарий
20.11.2024 16:08 Ответить
" Ти ж не будеш заперечувати, що 73% це їх спільний електорат?"

А 24% Порошенко-2019 це чий електорат? А 54% Порошенка 2014 - це чий електорат?
Так само - спільний? Чи ви з математикою геть не дружите?

"У 2010 ти голосував за Портнова, Фельдмана, масквічя-Олійника і прочяя"

Навпаки - це ти у 2010му голосував за Портнова, бо я голосував за те, щоб Портнов і ко не прийшов до влади, а ти - дозволив йому отримати владу.
показать весь комментарий
20.11.2024 16:18 Ответить
Андрі́й Володи́мирович Портно́в (27 жовтня 1973, Ворошиловград) - український проросійський політик і юрист. Народний депутат України 5-6 скликань (2006-2007, 2007-2010). Заслужений юрист України (2004). В 2005-2010 роках - керував юридичним департаментом передвиборчого штабу Юлії Тимошенко.
показать весь комментарий
20.11.2024 16:26 Ответить
А 24% Порошенко-2019 це чий електорат? А 54% Порошенка 2014 - Ющенка. Потім виборці зі слабким політичним імунітетом почали хворіти на юлєфільство.
показать весь комментарий
20.11.2024 17:03 Ответить
У другому турі 2010 року не було ніякого Ющенка. Та й у першому він також пару відсотків набрав. Ти у елементарній математиці на рівні 1-2 класів школи дупля не в'яжеш, якщо у тебе 54% = 2%
показать весь комментарий
20.11.2024 17:15 Ответить
У другому турі Ющенко був під графою проти всіх. Юлєфільство - це мабуть не хвороба, а як п.....дабольство - стан душі...а хвороба, це юлєфілія...ти сам за Ющенка у першому турі голосував? якщо не голосував, то скажи чому...зазвичай юлєфіли кажуть, що Ющенко привів до влади Януковича, хоча Януковича привели до влади виборці партії регіонів, а обрана ними партія регіонів утворила більшість, що й висунула на прем'єра Януковича...не призначив би Ющенко Януковича, то все одно прийшлось би призначати якогось Рабіновічя, бо лише більшість могла подавати кандидатуру...Ющенко привів до влади Тимошенко, за що потів каявся.
показать весь комментарий
20.11.2024 17:29 Ответить
У другому турі Ющенка не було взагалі. І він не міг би бути обраним навіть якщо б "против всіх" проголосували б 99%, тому ти геть неадекватне.
А що там кажуть "юлєфіли" я не в курсі, бо у другому турі 2010 я голосував не стільки за Юлю, скільки проти Яника. А ти своїм голосом привів Яника до влади, хоча, вочевидь, він був явно гірший за Юлю.
показать весь комментарий
20.11.2024 18:08 Ответить
Так ти у першому турі голосував за Ющенка, чи ні? якщо не голосував ,то чому. і з якого дива електорат Ющенка мав би голосувати за Тимошенко, яка його фактично знищила? і поясни мені, чим Тимошенко краща за Януковича. Як тоді казали - два чоботи пара. До того ж образ косою допоміг знищенню ВСІХ національно демократичних сил. І хоча їй не вистачило зовсім не багато голосів, ніяких судів-перерахунків не було. А було -

"БЮТ і Партія Регіонів продемонстрували приклад показової одностайності в прийнятті чотирьох законів, які призвели до виходу з коаліції «Нашої України», фактичного розвалу коаліції та загрози дострокових виборів, про які сьогодні заявив Президент Ющенко.

На що вчора розраховувала Юлія Тимошенко, фактично вступаючи в змову з Партією регіонів?"
показать весь комментарий
20.11.2024 18:31 Ответить
"електорат Ющенка мав би голосувати за Тимошенко, яка його фактично знищила"

Тут все залежить від того - чи ти громадянин України, чи вірнопідданий особисто Ющенка.
Якщо перше - то тобі має бути побоку, хто там що Ющенкові робив, бо ти голосуєш за те, хто буде керувати країною. Якщо друге - і Ющенко тобі дорожчий за Україну - то інша справа.

"Так ти у першому турі голосував за Ющенка, чи ні?"

Ні, за Гриценка. Ющенко після своїх махінацій з Фірташем і своїм братиком і своєї безвідповідальної поведінки під час енергетичної кризи і тд втратив мій голос назавжди.
Я за нього голосував у 2004му. У 2010му - ні.
показать весь комментарий
20.11.2024 19:01 Ответить
2019 - "Тимошенко заявила, що "було б прекрасно https://konkurent.in.ua/publication/38578/timoshenko-zagovorila-pro-obednannya-z-gritsenkom-pislya-viboriv/ бути з Анатолієм Гриценком в одній демократичній команді " після виборів." (не з Порошенком...)

"Ющенко тобі дорожчий за Україну"...

Залишилося лише запитати, за кого ти голосував у 2019 у першому та другому турах...
показать весь комментарий
20.11.2024 19:15 Ответить
А ти сам собі поперше надай відповідь, чому ти обрав Януковича президентом України лише через те, що Юля нібито образила Юща. То тобі Ющ дорожчий за Україну?

"не з Порошенком"
І що з того? Це був привід обирати Януковича президентом України?
Ще раз - через 4% дупоголових фанатів Юща - у 2010 році Янукович став президентом України.
І Ющ тут також винен, бо ця обіженка агітувала проти Юлі.
Мені не подобається Юля, але вона однозначно була меншим злом!
показать весь комментарий
20.11.2024 19:23 Ответить
За Януковича голосував ти, не голосуючи за Ющенка. А відмова говорити за кого голосував у 2019 говорить сама за себе.
показать весь комментарий
20.11.2024 19:30 Ответить
У другому турі не було Ющенка. І у Ющенка в принципі не було жодного шансу навіть попасть до другого туру.
У другому турі були Юля і Яник. 3% різниці. При 4,5% добвойобів, які образились за Юща і тому дозволили обрати Яника.
Я проголосував проти Яника, ти - ні
показать весь комментарий
20.11.2024 20:04 Ответить
Ясно. Ти один з 73%.
показать весь комментарий
20.11.2024 20:06 Ответить
Помиляєшся.Ти навіть читати не вмієш, бо я тобі вже писав вище, як я голосував у другому турі 2019.
показать весь комментарий
20.11.2024 20:08 Ответить
І так, ти заперечуєш реальність. Бо я голосував проти Януковича, а ти - ні. І ти брешеш, що це я обрав Януковича...голосуючи проти нього...чи не довбойоб ти? Питання риторичне.
показать весь комментарий
20.11.2024 20:09 Ответить
Ю + Я = З
показать весь комментарий
20.11.2024 20:19 Ответить
Ну от бачиш, тупеньке, ти не здатнє зрозуміти, що 4,5% довбойобів-абіженок дозволили Януковичу стати президентом України, ти не здатнє прийняти правди.
Твій рівень далі тупих лозунгів не йде.
показать весь комментарий
20.11.2024 20:22 Ответить
"ШиркаГейт". Як Тимошенко і Янукович збиралися правити разом до 2029 року
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/24/7023382/
показать весь комментарий
20.11.2024 20:27 Ответить
Ще раз - саме ти й такі як ти 4,5% довбойоби обрали Януковича Президентом України.
Бо саме у вас була "золота карта" і ви її просто викинули у смітник.
І як би ти не ненавидів Юлю - вона у 100 раз краща за Януковича. А вибір був тільки між Юлею і Яником.
показать весь комментарий
20.11.2024 21:43 Ответить
Таки юлєфілія...про 2019 мовчить...всі ознаки...
показать весь комментарий
20.11.2024 22:02 Ответить
А, тобто ти не погоджуєшся з тим, що серед Януковича і Юлі Янукович був гіршим варіантом? Ну то все зрозуміло тоді з тобою. Значить ригі для тебе не найгіршше зло.
А про 2019й я вже написав вище в одному з перших постів. Твоя проблема у тому, що ти не здатний навіть розуміти написаний текст.
показать весь комментарий
20.11.2024 22:36 Ответить
Юля - це Портнов і Ко. І чим Портнов з БЮТ у 100 раз кращий за Добкіна з ПР? А обрали би у 2010 на другий термін Ющенка...у 2019 на другий термін Порошенка...але ж ви так хотіли Юлю, що аж Януковича вибрали. Оце факт. А все останнє дасужиє домисли.
показать весь комментарий
20.11.2024 22:49 Ответить
Щодо Портнова - то його не потрібно порівнювати з Добкіним, бо вони разом працювали на Яника по факту. І портнов при яникові піднявся набагато вище за Допу
показать весь комментарий
21.11.2024 01:35 Ответить
Тобто голосуючи за Юлю ти фактично голосував за Яника. І ще не факт, що Юля не була технічним кандидатом для політичного знищення незручного для кремля Ющенка, бо свою поразку у мізерну кількість голосів вона сприйняла надто вже спокійно.
показать весь комментарий
21.11.2024 10:14 Ответить
Ладно, давай не так...Чим Юля краща за Ющенка? Що Ющенко зробив неправильно, а Юля правильно?
показать весь комментарий
20.11.2024 22:53 Ответить
Я не голосував за Юлю у першому турі, тому твоє питання не до мене. Я не хотів Юлю, але ж ти як типовий дупоголовий сектант, не здатний сприймати інформацію.
Я голосував за Юлю тільки у другому турі, коли був вибір між Юлею і Яником. Тобі розповісти, чим Яник гірший за Юлю, чи сам здогадаєшся?
А от чому ти вирішив разом з ще 4,5% довбойобів віддати владу Янику - поясни.

Щодо ж Юща - не заслужив він на другий термін. Йому було видано такий величезний кредит довіри...і він все просрав.
показать весь комментарий
21.11.2024 01:18 Ответить
Розкажи, чим Яник гірший за Юлю. І це не Ющенко просрав, це всі ми просрали, не обравши його на другий термін.
показать весь комментарий
21.11.2024 10:20 Ответить
Яник - єнакієвський бандит, двічі відсидівший у в'язниці. Це вже робить його гіршим за будь-якого кандидата. Крім того - він кацапський агент впливу. Ніхто крім Яника не призначив би кацапа міністром оборони - а яник призначив, бо повністю був підконтрольний кацапам.

"це не Ющенко просрав, це всі ми просрали, не обравши його на другий термін."
Просрали ми, коли ти і ще 4,5% довбойобів вирішили проголосувати проти всіх, дозволивши янику стати президентом.
А Ющенко просрав довіру виборців, яку йому кредитом видали у 2004му. У нього був картбланш на будь-які реформи перші пару років. І що зробив він? Створив схему Росукренерго з Фірташем, пораздавав українську зброю направо і наліво і тд.
показать весь комментарий
21.11.2024 12:14 Ответить
Зрозуміло...а що створила ваша Юля, яку ненависний вам Ющенко двічі ставив Прем'єром? І що створив Гриценко, за якого ти голосував?
показать весь комментарий
21.11.2024 12:22 Ответить
Щодо Юлі - як на мене вона відповідальнійша і дієвійша за Юща.
Нагадаю газову кризу 2008-2009 років. Юля домовилась з Путлером за цілком прийнятну ціну на газ для України на наступний рік - у той час ціна газу і нафти кожного року сильно зростала, тому й ціна для України зростала, але +- домовилися попередньо на досить вигідних умовах - щось там $160, чи $220 - точно вже не згадаю.
Ющу, який заробляв бабло на перепродажу газу через Росукренерго, така ціна не сподобалась - і заборонив міністру енергетики підписуватись під домовленністю Тимошенко.
Після того Путлєр почав щоденно збільшувати ціну пропозиції для України і припинив постачання газу до України серед зими. Що зробив у такій кризовій для країни ситуацію, яку він сам створив, Ющ? Поїхав у відпустку. А розрулювати довелося знову Юлі. Це була дуже показова ситуація. Доречі, тоді Юля саме за рахунок Росукренерго зменшила ціну для України - через що Ющ на неї смертельно образився.
показать весь комментарий
21.11.2024 13:41 Ответить
У контракті, підписаному після переговорів Тимошенко та Путіна, сторони прописали правило "бери або плати", чим зобов'язали Україну з 2010 року купувати 52 млрд і більше куб м газу. При купівлі меншого обсягу Україна мусила щорічно оплачувати не менше 41,6 млрд куб м газу. Його реекспорт заборонили.

Які мотиви спонукали представників України погодитися на такі умови, зрозуміти складно, проте наслідки такого контракту оцінити неважко. Для розуміння масштабів катастрофи досить пригадати, що у 2018 році країна імпортувала 10,6 млрд куб м газу з Європи - з Росії імпорту не було. Навіть якби країна купила цей обсяг у РФ, то за угодою 2009 року довелось би доплатити ще за 31 млрд куб м.
показать весь комментарий
21.11.2024 13:51 Ответить
Це вже коли Тимошенко вимушена була розрулювати лажу, яку зробив Ющ. Бо попередні домовленності, від яких відмовився Ющ, були у кілька раз кращими за ті, які вдалось підписати після втручання Юща.
Нагадую, Ющ поїхав у відпустку у критичній ситуації - це повний інфантилізм. Щодо ж "бери або плати" - цей пункт вдалося скасувати через суд - скорійше за все Юля на це й розраховувала, бо ситуація була критичною, вирішувати потрібно було швидко.
показать весь комментарий
21.11.2024 19:35 Ответить
Щодо Гриценко - то, можливо, якщо б його було обрано, то я б про це пошкодував, але ми про це не дізнаємось.
І так, за Порошенка я не голосував ніколи. У 2014му році кандидатура Порошенко для мене була зрадою Майдану, бо я пам'ятав, як Порошенко розвалив Помаранчеву Коаліцію у 2005му через свою спробу рейдерського захвату Нікопольского Ферросплавного Заводу. Рейдерство Порошенка тоді, доречі, зупинила саме Юля - на цьому й розругалися.
І так, Порошенко і до того займався рейдерством - він так само напівбандитськими засобами захопив у свій час кілька цукрових заводів, які й стали початком його імперії.
А потім ще у міністром при Янику і уряді Азарова був...це явно не та людина, яка мала прийти до влади після Майдану.
Я поважаю Порошенка за те, що він зараз робить для Сил Оборони України, але у 2014му році ві не заслуговував на президентство.
показать весь комментарий
21.11.2024 13:48 Ответить
І так, Ющенко мені не ненависний - я за нього, доречі, голосував у 2004му, а потім на Майдані відстоював свій вибір. Він для мене, скорійше, був сильним розчаруванням.
показать весь комментарий
21.11.2024 13:50 Ответить
А якого Президента з 1991 року ти вважаєш найкращим?
показать весь комментарий
21.11.2024 13:53 Ответить
Треба виготовляти свої ракети і БПЛА
за підтримки союзників,адже тоді не
прийдеться питати дозволу бити по
цілям в раші.Не можливо перемогти,
якщо тримати 1200 км фронту.
Треба бити по стратегічним цілям
терористів вглиб мордору.
Інакше,вони будуть кожен день
вбивати мирних українців.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:15 Ответить
Подивіться на Францію і Англію - будемо так само чекати дозволу від США, смисл?! Як раз і придеться питати дозволу якщо на війсковому GPS будемо наводитися (як приклад).
показать весь комментарий
18.11.2024 21:17 Ответить
Але ж наші БПЛА теж наводяться
по GPS.Ми в цих секретах військових
не розуміємо.Вже знищено десятки
військових цілей на раші нашим
ГУР,значить,маємо на це право.
показать весь комментарий
19.11.2024 07:51 Ответить
Якщо коротко, то є цивільний GPS і воєнний. Воєнний набагато точніше і більш захищений. Але потрібно мати ключи шифрування щоби їм користуватися.
Якщо ми почнемо робити з допомогою "союзників", то нам прийдеться питати дозволу США, і губиться весь смисл. Тому приходиться робити самим на тому на чому можемо.
показать весь комментарий
19.11.2024 13:20 Ответить
Ще би зеленського замінили штучним інтелектом
показать весь комментарий
18.11.2024 19:17 Ответить
"Мечты, мечты, где ваша сладость, мечты ушли, осталась гадость."
показать весь комментарий
18.11.2024 19:25 Ответить
Сказитися можна, як багато!
показать весь комментарий
18.11.2024 19:26 Ответить
Дяка!А ЗЕленим ********* позакривати писки!
показать весь комментарий
18.11.2024 19:30 Ответить
Дякуємо!
показать весь комментарий
18.11.2024 21:20 Ответить
А назва фірми яка ? Схоже, особисто для х.....придумали, за головного вампіра він таки канає.
показать весь комментарий
18.11.2024 21:35 Ответить
 
 