Германия предоставит Украине 4 тыс. БАЛА с искусственным интеллектом, - Писториус

Германия передаст Украине 4 тысячи беспилотников с искусственным интеллектом.

Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Министр отметил, что беспилотники "управляются и поддерживаются искусственным интеллектом" и что они могут "вывести из строя электронную беспилотную оборону противника".

По словам Писториуса, беспилотники "могут быть доставлены очень быстро" и могут быть "развернуты на расстоянии 30-40 километров за линией фронта и поражать боевые посты, логистические центры и другие цели".

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По информации немецкого издания Bild, речь идет об ударных беспилотниках типа "HX-2 Karma" производства мюнхенского предприятия "Хельсинг".