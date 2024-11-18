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Германия предоставит Украине 4 тыс. БАЛА с искусственным интеллектом, - Писториус
Германия передаст Украине 4 тысячи беспилотников с искусственным интеллектом.
Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Министр отметил, что беспилотники "управляются и поддерживаются искусственным интеллектом" и что они могут "вывести из строя электронную беспилотную оборону противника".
По словам Писториуса, беспилотники "могут быть доставлены очень быстро" и могут быть "развернуты на расстоянии 30-40 километров за линией фронта и поражать боевые посты, логистические центры и другие цели".
По информации немецкого издания Bild, речь идет об ударных беспилотниках типа "HX-2 Karma" производства мюнхенского предприятия "Хельсинг".
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+3 Нина Карпенко
показать весь комментарий18.11.2024 19:15
+3 Саша Сайко
показать весь комментарий18.11.2024 19:30
+2 віктор федорович #394174
показать весь комментарий18.11.2024 19:05
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Точно - нам же ті БУКи, що дісталися у результаті РФії, зараз не потрібні - як добре, що ми їх віддали...вони ж там збили аж 2 літаки.
А те, що ті БУКи тепер збивають українські літаки та БПЛА - бо кацапи їх всі захопили - тебе теж не бембає?
А віддавати наше ППО Грузії - ні, не потрібно було. Як і списувати і розпродавати інше українське озброєння.
Тільки "Наша Україна" віддавала більшість голосів за засудження політики Путіна.
Зі 156 депутатів від БЮТ хоч би за одну з чотирьох постанов виступили лише вісім нардепів, і лише Павло Мовчан і Остап Семерак голосували тричі, решта - по разу-два.
А що ж наші теперішні політики? Юлія Тимошенко, яка була главою уряду, не закликала свою іменну фракцію підтримати котрусь із постанов і зовсім скоро продемонструвала своє ставлення хіхіканням з Путіним.
Тому не переводь стрілки.
А 24% Порошенко-2019 це чий електорат? А 54% Порошенка 2014 - це чий електорат?
Так само - спільний? Чи ви з математикою геть не дружите?
"У 2010 ти голосував за Портнова, Фельдмана, масквічя-Олійника і прочяя"
Навпаки - це ти у 2010му голосував за Портнова, бо я голосував за те, щоб Портнов і ко не прийшов до влади, а ти - дозволив йому отримати владу.
А що там кажуть "юлєфіли" я не в курсі, бо у другому турі 2010 я голосував не стільки за Юлю, скільки проти Яника. А ти своїм голосом привів Яника до влади, хоча, вочевидь, він був явно гірший за Юлю.
"БЮТ і Партія Регіонів продемонстрували приклад показової одностайності в прийнятті чотирьох законів, які призвели до виходу з коаліції «Нашої України», фактичного розвалу коаліції та загрози дострокових виборів, про які сьогодні заявив Президент Ющенко.
На що вчора розраховувала Юлія Тимошенко, фактично вступаючи в змову з Партією регіонів?"
Тут все залежить від того - чи ти громадянин України, чи вірнопідданий особисто Ющенка.
Якщо перше - то тобі має бути побоку, хто там що Ющенкові робив, бо ти голосуєш за те, хто буде керувати країною. Якщо друге - і Ющенко тобі дорожчий за Україну - то інша справа.
"Так ти у першому турі голосував за Ющенка, чи ні?"
Ні, за Гриценка. Ющенко після своїх махінацій з Фірташем і своїм братиком і своєї безвідповідальної поведінки під час енергетичної кризи і тд втратив мій голос назавжди.
Я за нього голосував у 2004му. У 2010му - ні.
"Ющенко тобі дорожчий за Україну"...
Залишилося лише запитати, за кого ти голосував у 2019 у першому та другому турах...
"не з Порошенком"
І що з того? Це був привід обирати Януковича президентом України?
Ще раз - через 4% дупоголових фанатів Юща - у 2010 році Янукович став президентом України.
І Ющ тут також винен, бо ця обіженка агітувала проти Юлі.
Мені не подобається Юля, але вона однозначно була меншим злом!
У другому турі були Юля і Яник. 3% різниці. При 4,5% добвойобів, які образились за Юща і тому дозволили обрати Яника.
Я проголосував проти Яника, ти - ні
Твій рівень далі тупих лозунгів не йде.
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/24/7023382/
Бо саме у вас була "золота карта" і ви її просто викинули у смітник.
І як би ти не ненавидів Юлю - вона у 100 раз краща за Януковича. А вибір був тільки між Юлею і Яником.
А про 2019й я вже написав вище в одному з перших постів. Твоя проблема у тому, що ти не здатний навіть розуміти написаний текст.
Я голосував за Юлю тільки у другому турі, коли був вибір між Юлею і Яником. Тобі розповісти, чим Яник гірший за Юлю, чи сам здогадаєшся?
А от чому ти вирішив разом з ще 4,5% довбойобів віддати владу Янику - поясни.
Щодо ж Юща - не заслужив він на другий термін. Йому було видано такий величезний кредит довіри...і він все просрав.
"це не Ющенко просрав, це всі ми просрали, не обравши його на другий термін."
Просрали ми, коли ти і ще 4,5% довбойобів вирішили проголосувати проти всіх, дозволивши янику стати президентом.
А Ющенко просрав довіру виборців, яку йому кредитом видали у 2004му. У нього був картбланш на будь-які реформи перші пару років. І що зробив він? Створив схему Росукренерго з Фірташем, пораздавав українську зброю направо і наліво і тд.
Нагадаю газову кризу 2008-2009 років. Юля домовилась з Путлером за цілком прийнятну ціну на газ для України на наступний рік - у той час ціна газу і нафти кожного року сильно зростала, тому й ціна для України зростала, але +- домовилися попередньо на досить вигідних умовах - щось там $160, чи $220 - точно вже не згадаю.
Ющу, який заробляв бабло на перепродажу газу через Росукренерго, така ціна не сподобалась - і заборонив міністру енергетики підписуватись під домовленністю Тимошенко.
Після того Путлєр почав щоденно збільшувати ціну пропозиції для України і припинив постачання газу до України серед зими. Що зробив у такій кризовій для країни ситуацію, яку він сам створив, Ющ? Поїхав у відпустку. А розрулювати довелося знову Юлі. Це була дуже показова ситуація. Доречі, тоді Юля саме за рахунок Росукренерго зменшила ціну для України - через що Ющ на неї смертельно образився.
Які мотиви спонукали представників України погодитися на такі умови, зрозуміти складно, проте наслідки такого контракту оцінити неважко. Для розуміння масштабів катастрофи досить пригадати, що у 2018 році країна імпортувала 10,6 млрд куб м газу з Європи - з Росії імпорту не було. Навіть якби країна купила цей обсяг у РФ, то за угодою 2009 року довелось би доплатити ще за 31 млрд куб м.
Нагадую, Ющ поїхав у відпустку у критичній ситуації - це повний інфантилізм. Щодо ж "бери або плати" - цей пункт вдалося скасувати через суд - скорійше за все Юля на це й розраховувала, бо ситуація була критичною, вирішувати потрібно було швидко.
І так, за Порошенка я не голосував ніколи. У 2014му році кандидатура Порошенко для мене була зрадою Майдану, бо я пам'ятав, як Порошенко розвалив Помаранчеву Коаліцію у 2005му через свою спробу рейдерського захвату Нікопольского Ферросплавного Заводу. Рейдерство Порошенка тоді, доречі, зупинила саме Юля - на цьому й розругалися.
І так, Порошенко і до того займався рейдерством - він так само напівбандитськими засобами захопив у свій час кілька цукрових заводів, які й стали початком його імперії.
А потім ще у міністром при Янику і уряді Азарова був...це явно не та людина, яка мала прийти до влади після Майдану.
Я поважаю Порошенка за те, що він зараз робить для Сил Оборони України, але у 2014му році ві не заслуговував на президентство.
за підтримки союзників,адже тоді не
прийдеться питати дозволу бити по
цілям в раші.Не можливо перемогти,
якщо тримати 1200 км фронту.
Треба бити по стратегічним цілям
терористів вглиб мордору.
Інакше,вони будуть кожен день
вбивати мирних українців.
по GPS.Ми в цих секретах військових
не розуміємо.Вже знищено десятки
військових цілей на раші нашим
ГУР,значить,маємо на це право.
Якщо ми почнемо робити з допомогою "союзників", то нам прийдеться питати дозволу США, і губиться весь смисл. Тому приходиться робити самим на тому на чому можемо.