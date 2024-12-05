Сибига и некоторые иностранные министры вышли из зала заседаний ОБСЕ перед выступлением Лаврова. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления главы российского МИД Сергея Лаврова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МИД Украины.

Отмечается, что перед этим, в конце своего выступления, Сибига назвал Лаврова военным преступником.

Также вслед за министром иностранных дел Украины зал покинули еще несколько иностранных министров и дипломатов.

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