Сибига и некоторые иностранные министры вышли из зала заседаний ОБСЕ перед выступлением Лаврова. ВИДЕО
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления главы российского МИД Сергея Лаврова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МИД Украины.
Отмечается, что перед этим, в конце своего выступления, Сибига назвал Лаврова военным преступником.
Также вслед за министром иностранных дел Украины зал покинули еще несколько иностранных министров и дипломатов.
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+15 Ostap B #595458
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+11 Sharikoff
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1. вийти з хати - на мові дипломатії означає зовсім не те, що у тебе в колхозі.
2. окрім того він може послухати виступ через запис, екран в іншому кабінеті. тобто він виконає роботу.
3. ти класичний селюк, але гавкаєш як папуга, демонструючі своює обмеженість. і що ти не окучуєш свою обмеженість - це Даннінг-Крюгер - вийобування селюків з малим вмістом у макітрі.
Пу і його гоп-компанія давно дали зрозуміти, що не сприймають нашу діючу верхівку, як лідерів
Цей дешевий цирк уродів надто дорого коштує Україні.