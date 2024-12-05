РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10443 посетителя онлайн
Новости Видео
8 910 33

Сибига и некоторые иностранные министры вышли из зала заседаний ОБСЕ перед выступлением Лаврова. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления главы российского МИД Сергея Лаврова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МИД Украины.

Отмечается, что перед этим, в конце своего выступления, Сибига назвал Лаврова военным преступником.

Также вслед за министром иностранных дел Украины зал покинули еще несколько иностранных министров и дипломатов.

Также читайте: Украина не требует членства в НАТО во время войны, впрочем это наша стратегическая цель, - Сибига

Автор: 

Лавров Сергей (2290) ОБСЕ (4875) Сибига Андрей (377)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
це те сліпе ОБСЄ представники якого бухало в ресторанах з ублюдками ЛНР.ДНР ?..пам'ятаю
показать весь комментарий
05.12.2024 13:10
+14
а це порушення ) ..а присутність міжнародних злочинців - це норма(бо бабло платять)
показать весь комментарий
05.12.2024 13:15
+11
А ***** навіть навушники надів, щоб ржання ************ коня краще чутно було.
показать весь комментарий
05.12.2024 13:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А могли бы взять какие-то футбольные дудки и барабаны, что бы ржание лаврова не так слышно было.
показать весь комментарий
05.12.2024 13:09 Ответить
а це порушення ) ..а присутність міжнародних злочинців - це норма(бо бабло платять)
показать весь комментарий
05.12.2024 13:15 Ответить
-- Что вы делаете? -- спросил управдом. -- Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру? -- Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно! -- завопил Ляпис.
показать весь комментарий
05.12.2024 13:48 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2024 13:49 Ответить
коли рже конь, то час відвідати вбиральню

.
показать весь комментарий
05.12.2024 15:38 Ответить
це те сліпе ОБСЄ представники якого бухало в ресторанах з ублюдками ЛНР.ДНР ?..пам'ятаю
показать весь комментарий
05.12.2024 13:10 Ответить
А ***** навіть навушники надів, щоб ржання ************ коня краще чутно було.
показать весь комментарий
05.12.2024 13:16 Ответить
Потужний демарш! ОБСЄ буде глубоко занепокоєне, таким ставленням до клячі *****!
показать весь комментарий
05.12.2024 13:26 Ответить
Чому не можна найняти якихось гангста з Гарлему, щоб вони розстріляли Лаврова десь на вулиці?
показать весь комментарий
05.12.2024 13:16 Ответить
Тобто здійснили прогул на роботі.
показать весь комментарий
05.12.2024 13:23 Ответить
ти школярик?
показать весь комментарий
05.12.2024 15:28 Ответить
А ти дебіл ? Нашо такий міністр який тільки й зміг щр обісратися і звалити.
показать весь комментарий
05.12.2024 16:52 Ответить
це ти диблі-недоучка. у цій роботі - це як раз не прогул, а багато чого означає. ти просто селюк, який про таку роботу нічого не знаєш, але ляпать у недоучів як раз перше діло.
показать весь комментарий
06.12.2024 16:53 Ответить
Це означає чо це жирне чмо такий же недолугий як і ти.
показать весь комментарий
06.12.2024 19:37 Ответить
хе, ти класична жертва синдрому Данінга-Крюгера. тупенький тобто і не можеш окучити написане. відгавукєшся як селюк.
показать весь комментарий
06.12.2024 23:11 Ответить
Селюк- твій всратий міністр, який втік від виконання своєї роботи.
показать весь комментарий
07.12.2024 10:12 Ответить
селюк - це т, бо тупий догнати, що там не так, як у тебе на роботі.
показать весь комментарий
07.12.2024 13:57 Ответить
ти папуга, чи шо? давай, дурне, голос!
показать весь комментарий
07.12.2024 13:59 Ответить
Гавкай далі у захист своєї влади, дурне чмо.
показать весь комментарий
07.12.2024 15:01 Ответить
ха, ти знов показав, що ти обмежене. у мене жодного слово про те, що я захищаю владу. у тебе замало знань про світ і міжнародні відносини, тому ти ляпаєш як корова на асфальт:
1. вийти з хати - на мові дипломатії означає зовсім не те, що у тебе в колхозі.
2. окрім того він може послухати виступ через запис, екран в іншому кабінеті. тобто він виконає роботу.
3. ти класичний селюк, але гавкаєш як папуга, демонструючі своює обмеженість. і що ти не окучуєш свою обмеженість - це Даннінг-Крюгер - вийобування селюків з малим вмістом у макітрі.
показать весь комментарий
09.12.2024 08:30 Ответить
Ти на зміну заступило, тупий папуга ?
показать весь комментарий
09.12.2024 09:49 Ответить
тупа папуга саме ти. а я так над обмеженими папугами глумлюся.
показать весь комментарий
12.12.2024 21:00 Ответить
Ну глянь у зеркало та поглумись, зроби собі дебілу маленька радість .
показать весь комментарий
12.12.2024 22:10 Ответить
мені подобається дворняга Kravchenko Igor голос, дурне, голос!
показать весь комментарий
15.12.2024 09:00 Ответить
Орден потужності 1 ступіню
показать весь комментарий
05.12.2024 13:28 Ответить
ОБСЕ, ООН, НАТО, МГТЕ, ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ то все помийні ями...
показать весь комментарий
05.12.2024 13:32 Ответить
Помиляєтесь.
показать весь комментарий
05.12.2024 13:37 Ответить
Лаврову від цього не холодно, ні душно. От якби вийшли міністри з Індії, Бразилії, ОАЕ, Китаю...
Пу і його гоп-компанія давно дали зрозуміти, що не сприймають нашу діючу верхівку, як лідерів
показать весь комментарий
05.12.2024 13:43 Ответить
Зато інші залишились та із задоволенням слухали. Краще б сиділи у залі та скандували ГАНЬБА. Дипломатичні норми останнім часом стали занадто недипломатичними, тому треба і нам починати їх порушувати.
показать весь комментарий
05.12.2024 13:46 Ответить
Повна деградація інституцій! Що в ОБСЄ робить раша взагалі? Чому вони не виключені з усіх безпекових організацій? Ганьба!
показать весь комментарий
05.12.2024 13:53 Ответить
Один недоумок лаврова на свої гастролі зве (другий міжгалактичний самміт ЗЕ), інший від нього по вбиральням ховається. Хоча ОБСЄ є чудовою платформою для роботи европейських дипломатів.
Цей дешевий цирк уродів надто дорого коштує Україні.
показать весь комментарий
05.12.2024 13:57 Ответить
Мабуть вони пішли за сіном
показать весь комментарий
05.12.2024 14:27 Ответить
Куда вы господа ?
показать весь комментарий
05.12.2024 23:36 Ответить
 
 