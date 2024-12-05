Пока РФ не закончит жестокую войну против Украины, ее членство в ОБСЕ должно быть приостановлено, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призывает приостановить членство России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пока она не остановит свою жестокую агрессию против Украины.

Об этом он заявил на встрече министров стран ОБСЕ на Мальте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Сегодня в своем выступлении я передал российской делегации, что мы не поддаемся на этот каскад лжи, которую снова услышали от ее представителей. Мы знаем, что они делают - пытаются отстроить российскую империю. На это нет согласия, как и в прошлом будет наше сопротивление", - подчеркнул Сикорский.

Глава МИД Польши добавил, что Россия уничтожает Украину, а также уничтожает будущее своей страны, не уважает границ и прав человека, что является основными принципами ОБСЕ.

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Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что будет бойкотировать министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который прибыл на Мальту для участия во встрече министров стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.