В Еврокомиссии объяснили, как Лавров попал на заседание ОБСЕ, несмотря на санкции: Он не находится под запретом на поездки

Глава МИД России Сергей Лавров присутствовал на заседании ОБСЕ на Мальте несмотря на введенные против него европейские санкции. В Европейской комиссии объяснили это тем, что он не находится под запретом на поездки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом во время брифинга в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер.

Так, по ее словам, введенные против Лаврова санкции касаются замораживания активов, а также запрета лицам в ЕС предоставлять ему "любые экономические ресурсы".

"В то же время он не находится под запретом на поездки", - добавила Гиппер.

Также пресс-секретарь отметила, что Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас не планирует никаких контактов с Лавровым на полях заседания ОБСЕ.

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Напомним, во время своего выступления глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты якобы напали на Россию "руками украинского режима" с привлечением "украинских неонацистов".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления главы российского МИД Сергея Лаврова.