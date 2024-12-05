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В Еврокомиссии объяснили, как Лавров попал на заседание ОБСЕ, несмотря на санкции: Он не находится под запретом на поездки

лавров був на засіданні ОБСЄ попри санкції

Глава МИД России Сергей Лавров присутствовал на заседании ОБСЕ на Мальте несмотря на введенные против него европейские санкции. В Европейской комиссии объяснили это тем, что он не находится под запретом на поездки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом во время брифинга в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер.

Так, по ее словам, введенные против Лаврова санкции касаются замораживания активов, а также запрета лицам в ЕС предоставлять ему "любые экономические ресурсы".

"В то же время он не находится под запретом на поездки", - добавила Гиппер.

Также пресс-секретарь отметила, что Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас не планирует никаких контактов с Лавровым на полях заседания ОБСЕ.

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Напомним, во время своего выступления глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты якобы напали на Россию "руками украинского режима" с привлечением "украинских неонацистов".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления главы российского МИД Сергея Лаврова.

Автор: 

Еврокомиссия (1445) Лавров Сергей (2293) ОБСЕ (4876)


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Топ комментарии
+15
Декому легше заборонити здоровий глузд та інстинкт самозбереження аніж доступ міжнародного та воєнного злочинця до (нібито притомних) людей та організацій.
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05.12.2024 16:11
+9
Просто їм захотілося отримати чергову порцію лайна сподіваючись знайти там щось корисне для себе.
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05.12.2024 16:12
+5
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05.12.2024 16:09
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05.12.2024 16:09 Ответить
Декому легше заборонити здоровий глузд та інстинкт самозбереження аніж доступ міжнародного та воєнного злочинця до (нібито притомних) людей та організацій.
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05.12.2024 16:11 Ответить
в них з путіним завдання одне , знищити побільше українців та розділити теріторію України
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05.12.2024 16:39 Ответить
Просто їм захотілося отримати чергову порцію лайна сподіваючись знайти там щось корисне для себе.
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05.12.2024 16:12 Ответить
Та які такі санкції, окреме стойло та півведра овса насипали, ось і приїхав.
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05.12.2024 16:15 Ответить
"особам у ЄС заборонено надавати йому "будь-які економічні ресурси"" - мабуть на продовольство теж накладено табу
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05.12.2024 16:38 Ответить
Оно шо натощак засидало
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05.12.2024 17:29 Ответить
Та вже піфуй! Коняка свою місію виконав та розповів усьому світу, що це Америка напала на раісю транзитом через Україну.
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05.12.2024 16:21 Ответить
У кацапів нема цілі, тільки шлях!
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05.12.2024 18:45 Ответить
Я в шоці. Гітлер з Геббельсом в труні перевертаються - трохи зарано вони народились.
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05.12.2024 16:21 Ответить
У Європейській комісії пояснили це тим, що він не перебуває під забороною на поїздки. "європейські гомосексуалісти ,дали зрозуміти хто їх "парнушить" грошима... виродки
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05.12.2024 16:25 Ответить
Навіщо європейці запрошують лаврових? Щотижня безглуздо літають до председателя Сі? (який приймає тільки деяких з них, ви бачили щасливе обличчя Дуди?). Вони хочуть виглядати важливими!
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05.12.2024 16:32 Ответить
це потужно безпрецедентні санкції - все на що здатен Захід
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05.12.2024 16:42 Ответить
Європа не має географічного кордону з Азією

Ментальний кордон між Європою та Азією проходить по кордонам України 1991 року

Не маю нічого проти Кореї та Японії - і в Азії є прекрасні цивілізовані країни яких на жаль там небагато

але що представник росії робить в ОБСЄ ? русскіє не європейці !
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05.12.2024 16:49 Ответить
Вообще-то они буряты
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05.12.2024 17:32 Ответить
Дешеві, продажні покидьки! Назкрізь прошиті москал...ми грошима! Щось ще тявкають нам за корупцію!
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05.12.2024 17:06 Ответить
Навіщо взагалі було пускати божевільну стару клячу на засідання високого рівня? Щоб самих себе принизити?
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05.12.2024 17:27 Ответить
чому санітарів зі спецсорочкою не визвали
чи не видно - викривення свідомості з точністю до навпаки
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05.12.2024 19:00 Ответить
викривення - викривлення
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05.12.2024 19:03 Ответить
як-як. на своїх чотирьох прискакав
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05.12.2024 20:46 Ответить
 
 