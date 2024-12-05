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Новости Война
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РФ не хочет ни на кого нападать, это США напали на нас "руками украинского режима", - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты якобы напали на Россию "руками украинского режима" с привлечением "украинских неонацистов".

Об этом он сказал на пресс-конференции, его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По словам российского министра, США якобы помогают "киевскому режиму" обстреливать территорию России дальнобойными вооружениями.

Лавров отметил, что Россия вроде бы не выбирала путь конфликта и "не собирается ни на кого нападать".

"Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима и ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, непосредственно участвуют в подготовке таких обстрелов", - добавил российский дипломат.

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Разрешение на удары по территории РФ

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

Автор: 

Лавров Сергей (2290) россия (95402) США (26489)


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Топ комментарии
+59
Дебіл, бл..
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05.12.2024 15:26
+52
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05.12.2024 15:27
+25
Дочка коняки жеве в США, тобто в країні агресора!!! То мабуть він ворог народу інагент, ну тоді по канонам совкодрочерів, коняку на ковбасу, або просто пристрелити
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05.12.2024 15:37
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Хто зробив перший постріл?
Чиї війська на чиєї землі?
Так хто на кого напав?!
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05.12.2024 17:40 Ответить
Яке ж воно кончене
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05.12.2024 17:48 Ответить
Ага, і Грузія і Крим, все США. Харе бухать...
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05.12.2024 18:26 Ответить
Пізно вже щось казати, коняко, пізно!
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05.12.2024 18:43 Ответить
Так оголоси війну Америці, чого менжуєшся, якщо Америка на вас напала. Боїшся що "ніжками Буша" закидують? Та ні, ягель жріть!.
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05.12.2024 18:56 Ответить
Так! А біле це чорне
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05.12.2024 18:56 Ответить
Кажуть капля никотину вбивае коня. Боже! дай нам ту каплю.!!!
Не мордуй кобилу, досить з неї
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05.12.2024 19:07 Ответить
чудова новина. А можна тоді воєнні дії перенести на територію сша? ми б були дуже вдячні. А для сша висловили певне занепокоєння і заклик до деескалації
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05.12.2024 19:37 Ответить
А Порошенко змусив зебілів обрати зєлєнскава президентом🤣
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05.12.2024 20:24 Ответить
Велика Германія не хоче ні на кого нападати, це Британія напала на нас "руками польського режиму" - Ріббентроп.
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05.12.2024 21:40 Ответить
Коли будуть обсцикати могилу цієї наволочі так і напишуть-"етнічний армянин який забув про власну ідентичність заради маячні про "українських нацистів".
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06.12.2024 11:44 Ответить
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