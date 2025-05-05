Пакистан зіткнувся з критичною нестачею боєприпасів через постачання снарядів Україні, - ЗМІ

Пакистан зіштовхнувся з критичною нестачею артилерійських боєприпасів. Нинішніх запасів, за оцінками експертів, вистачить лише на чотири дні у разі повномасштабного збройного конфлікту. Однією з причин дефіциту називають експорт боєприпасів до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агенція ANI з посиланням на джерела в оборонному секторі.

"Пакистанські збройові заводи, що відповідають за забезпечення армії, наразі намагаються відновити запаси в умовах глобального зростання попиту на озброєння та застарілої виробничої бази. У результаті, за поточного рівня ресурсів, збройні сили Пакистану можуть підтримувати бойові дії високої інтенсивності лише протягом 96 годин, що викликає серйозну стурбованість у військовому керівництві", - йдеться в публікації.

Пакистанська військова доктрина передбачає швидку мобілізацію для протидії чисельній перевазі Індії, роблячи особливий акцент на використанні артилерії та бронетанкових з’єднань. Проте, як зазначають експерти, через брак 155-мм снарядів для самохідних гаубиць М109 та 122-мм реактивних снарядів для установок БМ-21, здатність армії ефективно протистояти можливому наступу Індії суттєво обмежена.

У квітні 2025 року в соціальних мережах з’явилася інформація, що великі партії 155-мм снарядів, які мають ключове значення для артилерійських підрозділів, передані Україні. Це ще більше посилило побоювання щодо виснаження стратегічних запасів боєприпасів.

Колишній головнокомандувач пакистанської армії генерал Камар Джавед Баджва раніше визнавав наявні обмеження, наголошуючи, що Пакистан не має достатніх ресурсів для ведення тривалого конфлікту з Індією ‒ ані у військовому, ані в економічному вимірах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Талібан атакував прикордонну територію Пакистану

За даними розвідки, Пакистан розмістив склади з боєприпасами поблизу індійського кордону, готуючись до можливого загострення. Водночас джерела зазначають, що надмірна концентрація зусиль на експорті зброї в умовах економічної нестабільності поставила під загрозу власну обороноздатність країни.

Паралельно з цим економічна ситуація в Пакистані погіршується: зростає інфляція, накопичується зовнішній борг, зменшуються валютні резерви. Через це армія вже була змушена скоротити норми харчування, скасувати навчання та призупинити планові маневри через нестачу пального.

Нагадаємо, влада Пакистану вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН через загострення стосунків з Індією.