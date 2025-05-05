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Новини Напруження в стосунках Пакистану та Індії
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Пакистан зіткнувся з критичною нестачею боєприпасів через постачання снарядів Україні, - ЗМІ

У Пакистані виник критичний дефіцит снарядів

Пакистан зіштовхнувся з критичною нестачею артилерійських боєприпасів. Нинішніх запасів, за оцінками експертів, вистачить лише на чотири дні у разі повномасштабного збройного конфлікту. Однією з причин дефіциту називають експорт боєприпасів до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агенція ANI з посиланням на джерела в оборонному секторі.

"Пакистанські збройові заводи, що відповідають за забезпечення армії, наразі намагаються відновити запаси в умовах глобального зростання попиту на озброєння та застарілої виробничої бази. У результаті, за поточного рівня ресурсів, збройні сили Пакистану можуть підтримувати бойові дії високої інтенсивності лише протягом 96 годин, що викликає серйозну стурбованість у військовому керівництві", - йдеться в публікації.

Пакистанська військова доктрина передбачає швидку мобілізацію для протидії чисельній перевазі Індії, роблячи особливий акцент на використанні артилерії та бронетанкових з’єднань. Проте, як зазначають експерти, через брак 155-мм снарядів для самохідних гаубиць М109 та 122-мм реактивних снарядів для установок БМ-21, здатність армії ефективно протистояти можливому наступу Індії суттєво обмежена.

У квітні 2025 року в соціальних мережах з’явилася інформація, що великі партії 155-мм снарядів, які мають ключове значення для артилерійських підрозділів, передані Україні. Це ще більше посилило побоювання щодо виснаження стратегічних запасів боєприпасів.

Колишній головнокомандувач пакистанської армії генерал Камар Джавед Баджва раніше визнавав наявні обмеження, наголошуючи, що Пакистан не має достатніх ресурсів для ведення тривалого конфлікту з Індією ‒ ані у військовому, ані в економічному вимірах.

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За даними розвідки, Пакистан розмістив склади з боєприпасами поблизу індійського кордону, готуючись до можливого загострення. Водночас джерела зазначають, що надмірна концентрація зусиль на експорті зброї в умовах економічної нестабільності поставила під загрозу власну обороноздатність країни.

Паралельно з цим економічна ситуація в Пакистані погіршується: зростає інфляція, накопичується зовнішній борг, зменшуються валютні резерви. Через це армія вже була змушена скоротити норми харчування, скасувати навчання та призупинити планові маневри через нестачу пального.

Нагадаємо, влада Пакистану вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН через загострення стосунків з Індією.

Автор: 

боєприпаси (2279) дефіцит (559) Пакистан (63) експорт (4482)


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- Ну, уж это положительно интересно, - трясясь от хохота проговорил профессор, - что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!

(М. А. Булгаков, "МиМ")
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05.05.2025 06:38 Відповісти
"змушена скоротити норми харчування"
"призупинити планові маневри через нестачу пального"

тобто немає ніхера, але хоч снаряди можна спихнути на Україну.
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05.05.2025 06:50 Відповісти
Звучит так, типа поставили бесплатно снаряды и Украина теперь виновата... Но ведь поставляли за деньги и скорей всего, по завышенным ценам, за срочность.
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05.05.2025 06:55 Відповісти
І знову ми винні - шо ж ми за невістка всрана?
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05.05.2025 06:55 Відповісти
Саудити (суніти) в біді не кинуть.
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05.05.2025 07:04 Відповісти
Згідно зі щорічним звітом SIPRI, у період з 2019 по 2023 рік Китай здійснив експорт озброєнь до близько 40 країн. Водночас понад 60% цього експорту (а саме 61%) було спрямовано лише до одного покупця - Пакистану.

Якраз саудити і допомагають фінансувати озброєння Пакистану.
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05.05.2025 07:16 Відповісти
Можна пакистанцям глянуть на цю ситуацію, з іншого боку: "освіження" запасів... Адже ********** мають визначений строк зберігання...
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05.05.2025 07:18 Відповісти
 
 