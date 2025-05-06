Индия начала военную операцию против Пакистана, - CNN. ВИДЕО
Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на Министерство обороны Индии.
"Эти шаги были предприняты после варварского теракта в Пахалгаме, в результате которого были убиты 25 индийцев и один гражданин Непала", - говорится в заявлении минстерства, ссылаясь на нападение в прошлом месяце на туристов в Кашмире, находящемся под управлением Индии.
"Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера. Ни один пакистанский военный объект не был объектом нападения. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и способа исполнения", - уверяет индийская сторона.
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ЗМІ гудуть про Індію й Пакистан. Нова війна, нові заголовки, нові «експерти».
А тим часом Україна сьогодні: балістика по Дніпру, удари по Павлограду, шахеди в Запоріжжі, цілодобові обстріли Харківщини, Сумщини, прифронтових міст.
Це не серіал. У нас не новий сезон - у нас одна війна, яка триває роками. Кров, біль, втрати.
Але світ втомився. Їм нудно. Вони хочуть «свіже». Їм потрібен новий жах - щоб писати, знімати, обговорювати.
Та поки вони захоплено спостерігають за новим конфліктом, ми досі боремося.
До чого це я? Тільки за вечір побачив декілька сторіс про Індію у знайомих у фейсбуці, інстаграмі. Побачив забиту стрічку новин в телеграмі. Побачив забиті новинам іноземні ЗМІ. Нам мало своєї війни? Світу мало цілодобового терору в центрі Європи?
Не дайте світу забути. Тільки за сьогоднішній день ворог завдав стільки ударів….
У відомстві зазначили, що країна завдала ракетних ударів по таборах терористів у Пакистані.
Їх третя війна в 1971 році призвела до утворення держави Бангладеш.
Згідно з дослідженнями, наразі обидві держави мають ядерні арсенали приблизно по 170 боєголовок кожна.
Військові обʼєкти Пакістану Індія не атакує. Атакується інфраструктура терористів в Пакістані, які нещодавно влаштували теракт і вбили 25 громадян Індії.
Можна робити гучні заяви і мати неушкодженим індійською армією жодний військовий обʼєкт Пакістану.
Мабуть є зацікавлені в тому щоб локальні, точкові удари по терористам, які застосовують США, Ізраїль, а тепер Індія у ЗМІ називали "великою війною або конфліктом", відвертаючи увагу від справжньої широкомасштабної війни в Україні.
А розпочало все якесь ***** у 2014, як Гітлер у 1938.
Було випробування позитивне першої української балістичної ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3506911
якось так...
02.05.2025
От і думай, коли він збрехав.
агарданих територіях?
Колєга-індуска сказала, що щодня на її батьківщині народжується 63000 дітей.