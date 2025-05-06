Индия начала военную операцию против Пакистана, - CNN. ВИДЕО

Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на Министерство обороны Индии.

"Эти шаги были предприняты после варварского теракта в Пахалгаме, в результате которого были убиты 25 индийцев и один гражданин Непала", - говорится в заявлении минстерства, ссылаясь на нападение в прошлом месяце на туристов в Кашмире, находящемся под управлением Индии.

"Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера. Ни один пакистанский военный объект не был объектом нападения. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и способа исполнения", - уверяет индийская сторона.

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