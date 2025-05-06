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Новости Напряжение в отношениях Пакистана и Индии Конфликт Индии и Пакистана
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Индия начала военную операцию против Пакистана, - CNN. ВИДЕО

Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на Министерство обороны Индии.

"Эти шаги были предприняты после варварского теракта в Пахалгаме, в результате которого были убиты 25 индийцев и один гражданин Непала", - говорится в заявлении минстерства, ссылаясь на нападение в прошлом месяце на туристов в Кашмире, находящемся под управлением Индии.

"Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера. Ни один пакистанский военный объект не был объектом нападения. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и способа исполнения", - уверяет индийская сторона.

Читайте: РФ передала Индии ПЗРК "Игла-С" на фоне потенциального конфликта с Пакистаном, - СМИ

Автор: 

война (1382) Индия (410) Пакистан (151)


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Топ комментарии
+12
Forwarded from https://t.me/kudy_letyt/82655 Ринда моніторить

ЗМІ гудуть про Індію й Пакистан. Нова війна, нові заголовки, нові «експерти».

А тим часом Україна сьогодні: балістика по Дніпру, удари по Павлограду, шахеди в Запоріжжі, цілодобові обстріли Харківщини, Сумщини, прифронтових міст.

Це не серіал. У нас не новий сезон - у нас одна війна, яка триває роками. Кров, біль, втрати.
Але світ втомився. Їм нудно. Вони хочуть «свіже». Їм потрібен новий жах - щоб писати, знімати, обговорювати.

Та поки вони захоплено спостерігають за новим конфліктом, ми досі боремося.

До чого це я? Тільки за вечір побачив декілька сторіс про Індію у знайомих у фейсбуці, інстаграмі. Побачив забиту стрічку новин в телеграмі. Побачив забиті новинам іноземні ЗМІ. Нам мало своєї війни? Світу мало цілодобового терору в центрі Європи?

Не дайте світу забути. Тільки за сьогоднішній день ворог завдав стільки ударів….
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06.05.2025 23:46
+7
Понеслася...

А розпочало все якесь ***** у 2014, як Гітлер у 1938.
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06.05.2025 23:53
+5
світ занурюється в хаос..
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07.05.2025 00:01
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Правила форума Совет форумчан
Forwarded from https://t.me/kudy_letyt/82655 Ринда моніторить

ЗМІ гудуть про Індію й Пакистан. Нова війна, нові заголовки, нові «експерти».

А тим часом Україна сьогодні: балістика по Дніпру, удари по Павлограду, шахеди в Запоріжжі, цілодобові обстріли Харківщини, Сумщини, прифронтових міст.

Це не серіал. У нас не новий сезон - у нас одна війна, яка триває роками. Кров, біль, втрати.
Але світ втомився. Їм нудно. Вони хочуть «свіже». Їм потрібен новий жах - щоб писати, знімати, обговорювати.

Та поки вони захоплено спостерігають за новим конфліктом, ми досі боремося.

До чого це я? Тільки за вечір побачив декілька сторіс про Індію у знайомих у фейсбуці, інстаграмі. Побачив забиту стрічку новин в телеграмі. Побачив забиті новинам іноземні ЗМІ. Нам мало своєї війни? Світу мало цілодобового терору в центрі Європи?

Не дайте світу забути. Тільки за сьогоднішній день ворог завдав стільки ударів….
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06.05.2025 23:46 Ответить
Міністерство оборони Індії повідомило, що жоден пакистанський військовий об'єкт не був атакований.

У відомстві зазначили, що країна завдала ракетних ударів по таборах терористів у Пакистані.
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06.05.2025 23:47 Ответить
З моменту здобуття незалежності від Великобританії Індія і Пакистан тричі воювали один з одним, двічі за Кашмір - в 1947 і 1965 роках.
Їх третя війна в 1971 році призвела до утворення держави Бангладеш.

Згідно з дослідженнями, наразі обидві держави мають ядерні арсенали приблизно по 170 боєголовок кожна.
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07.05.2025 00:59 Ответить
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06.05.2025 23:48 Ответить
Індуські артилеристи навіть https://www.youtube.com/watch?v=j3c8pBr5pcs на навчаннях лякають.
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06.05.2025 23:56 Ответить
це найкращій відеопосібник для артилерістів країн глобального півдня.
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07.05.2025 01:02 Ответить
СВО?
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06.05.2025 23:49 Ответить
Не зовсім "проти Пакістану".
Військові обʼєкти Пакістану Індія не атакує. Атакується інфраструктура терористів в Пакістані, які нещодавно влаштували теракт і вбили 25 громадян Індії.
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06.05.2025 23:49 Ответить
Все залежить від того, як це розцінить Пакістан.
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06.05.2025 23:55 Ответить
Пакистан вже заявив, що відповість. це ж очевидно.
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07.05.2025 00:05 Ответить
Тобто, можна вважати, що удар нанесли по Пакістану.
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07.05.2025 00:08 Ответить
чого можна вважати? воно так і є. це ж територія Пакистану. індуси репетують, що там якісь терористи. то якщо там терористи, то тими терористами має сам Пакистан займатись на своїй території. в минулому році Ірану лупанув ракетами по Пакистану. Пакистан потім лупанув по Ірану. і все затихло. так само може бути і зараз з індусами.
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07.05.2025 00:25 Ответить
Стежмо за ціною нафти - має ще впасти.
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06.05.2025 23:51 Ответить
для цього потрібно, щоб Пакистан спопелив індусам їхні нпз. тоді кацапи стануть продавати їм менше нафти.
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07.05.2025 00:01 Ответить
Або навпаки, - піднятися.
Можна робити гучні заяви і мати неушкодженим індійською армією жодний військовий обʼєкт Пакістану.
Мабуть є зацікавлені в тому щоб локальні, точкові удари по терористам, які застосовують США, Ізраїль, а тепер Індія у ЗМІ називали "великою війною або конфліктом", відвертаючи увагу від справжньої широкомасштабної війни в Україні.
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07.05.2025 00:43 Ответить
Понеслася...

А розпочало все якесь ***** у 2014, як Гітлер у 1938.
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06.05.2025 23:53 Ответить
"СВО-2.0"?
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06.05.2025 23:55 Ответить
світ занурюється в хаос..
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07.05.2025 00:01 Ответить
Девять ударів балістичними ракетами нанесла Індія. У нашего-то дурака балістики зовсім немає.
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07.05.2025 00:02 Ответить
ЗЄ вирішив почати починати розробку. Навіть наказ віддав. Вже скоро. Тепер вже точно.
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07.05.2025 00:07 Ответить
Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3506911
Було випробування позитивне першої української балістичної ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3506911

якось так...
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07.05.2025 00:22 Ответить
Зеленський поставив завдання максимально прискорити створення української балістики.
02.05.2025

От і думай, коли він збрехав.
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07.05.2025 01:08 Ответить
балістичний бульбобітум чи замінований асфальт на загарданих територіях?
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07.05.2025 00:24 Ответить
Гойда! 😁
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07.05.2025 00:13 Ответить
Дві ядерні держави, кожна зі своїми амбіціями... Так, світ зійшов з розуму. Тим часом, 15 шахедів. Зп.
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07.05.2025 00:15 Ответить
Думаю пчнуть незабаром бити ядеркою.Коли психопат кремлівсьий вбивав тисячі українців,світ закривав очі.Можливо ядерні промені на мить прояснять розум,тільки на мить.
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07.05.2025 00:17 Ответить
Щодо потенційної ефективности ядерних променів:

Колєга-індуска сказала, що щодня на її батьківщині народжується 63000 дітей.
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07.05.2025 00:24 Ответить
В Индии, как и везде рождаемость ниже ожидаемого.
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07.05.2025 00:31 Ответить
ожідаємого кєм?
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07.05.2025 01:13 Ответить
Виключено. В Пакістану немає ядерної триади.
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07.05.2025 00:46 Ответить
Жаль, постреляют, потявкают и успокоятся как всегда.
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07.05.2025 00:19 Ответить
Цікаво, що багато років тому один син юриста який вже довго слухає пісні кобзона, стверджував , що Ізраїль спровокує війну Індії і Пакістана.
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07.05.2025 00:23 Ответить
Пару лет назад писал еще что в индусе во власти фашисты. Печальная эпоха, когда фашисты тихонько пришли к власти и начали войны.
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07.05.2025 00:30 Ответить
Если бы Трамп был президентом, эта война не началась бы, Байден - никчема!
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07.05.2025 00:37 Ответить
Путя таки роздмухав світовий пожар! "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем..."
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07.05.2025 00:45 Ответить
Побачили, що за агресію нічого не буде. Зараз війни одна за одною розпочнуться. Китай у дупі із своєю політикою тиску на США через пупу. Всім показали, що можна воювати. Економіка Китаю вийде з чату.
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07.05.2025 00:57 Ответить
Индия враг Китая. У Индии такая интересная ситуация. что они окружены со всех сторон врагами.
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07.05.2025 01:12 Ответить
Колесо війни набирає обертів.....
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07.05.2025 01:09 Ответить
А танці будуть?
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07.05.2025 01:12 Ответить
У клубі будуть !
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07.05.2025 01:15 Ответить
 
 