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Новости Напряжение в отношениях Пакистана и Индии
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РФ передала Индии ПЗРК "Игла-С" на фоне потенциального конфликта с Пакистаном, - СМИ

Индия получила ПЗРК Игла от РФ на фоне возможной войны с Пакистаном

Армия Индии получила новую партию российских ПЗРК "Игла-С" стоимостью более 30 млн долларов для усиления своей противовоздушной обороны на фоне роста напряженности в отношениях с Пакистаном после теракта в Пахалгаме.

Об этом сообщает India Today, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ПЗРК уже поступили на вооружение подразделений армейской ПВО и разворачиваются в зонах потенциального конфликта - для защиты от самолетов, ударных вертолетов и беспилотников.

ПЗРК "Игла-С", входящие в состав систем ПВО очень малой дальности (VSHORADS), были поставлены по контракту. Издание утверждает, что "эти системы играют решающую роль в сети противовоздушной обороны индийской армии".

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Новые поставки зенитных ракет "Игла-С" были получены индийской армией несколько недель назад, сообщили ANI источники в оборонном ведомстве.

Кроме того, индийская армия объявила тендер на закупку еще 48 пусковых установок и около 90 ракет VSHORADS (IR) по ускоренной процедуре.

"Индийские вооруженные силы также рассматривают возможность приобретения новых версий VSHORADS, которые управляются лазерным лучом, в ближайшее время", - добавляет издание.

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Что предшествовало?

22 апреля группа вооруженных людей расстреляла 26 туристов на курорте в контролируемом Индией штате Кашмир. Ответственность за атаку никто на себя не взял.

Однако официальный Нью-Дели обвинил в нападении Пакистан и принял ряд мер, включая снижение уровня дипломатических отношений, запрет пакистанским судам заходить в индийские порты и прекращение импорта.

Впоследствии Индия приостановила действие Договора о водах Инда. Она перекрыла подачу воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном и планирует аналогичные меры на плотине Кишанганга на реке Джелум.

Пакистан заявил, что хочет созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения отношений с Индией.

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Автор: 

Индия (409) оружие (10223) россия (95671) ПЗРК (37)


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Топ комментарии
+3
Для Пакистану - це як космічний корабель.
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05.05.2025 22:55
+2
Пакистан уклав контракт на 40 літаків J-35A.

Це літак 5-го покоління (другий подібний в історії Китаю, після J-20) з технологією стелс.
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05.05.2025 22:37
+2
"22 квітня група озброєних людей команда спецназа ГРУ РФ розстріляла 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір"
p.s. правильно розставлені наголоси роблять брехливу пропаганду достовірною информацією
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05.05.2025 22:42
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Будут сбивать китайские самолеты? Си может и обидеться)
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05.05.2025 22:32 Ответить
"Ігла-С"
Да-с, милстівий государь, імєнно так-с!
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05.05.2025 22:36 Ответить
Пакистан уклав контракт на 40 літаків J-35A.

Це літак 5-го покоління (другий подібний в історії Китаю, після J-20) з технологією стелс.
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05.05.2025 22:37 Ответить
Китай поставив Пакистану 25 винищувачів J-10C
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05.05.2025 22:43 Ответить
Ще раз - це дизайн-макет, а не літак 5-го покоління.

Окрім красивих дизайнерських обводів у ньому все, включно з силовою установкою, від 4 покоління.

Тобто, це умовно Міг-29 з красивим фюзеляжем.

Припиняй розповсюджувати комуняцькі легенди про аналоговнети.
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05.05.2025 22:54 Ответить
Для Пакистану - це як космічний корабель.
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05.05.2025 22:55 Ответить
Це не робить ***** літаком 5-го покоління.

Кацапи напарюють свої псевдонові літаки Індії, а Китай таке ж лайно Пакістану.

Ото буде пакам сюрприз, коли з'ясується, що індійські Су-30 та Су-35 4-го покоління кращі. 😁
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05.05.2025 22:59 Ответить
Хоча далеко не ясно, як J-35A буде боротися з іншими винищувачами-невидимками або, можливо, навіть винищувачами четвертого покоління, J-35A є великим кроком вперед для китайців і їх прагнень мати боєздатні літаки-невидимки.
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05.05.2025 23:03 Ответить
Це великий крок дизайнерів. 😁
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05.05.2025 23:10 Ответить
Американські військові і промислові чиновники припустили, що здатність J-35 боротися з новітніми винищувачами, такими як американський F-35, буде залежати від таких факторів, як кількість платформ, якість пілотів і можливості радарів та інших датчиків.

Західні коментарі також зосередилися на експортному потенціалі літака, припускаючи, що J-35 може бути привабливим для країн, які не можуть дозволити собі американські винищувачі або стикаються із західними експортними обмеженнями.
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05.05.2025 23:12 Ответить
припустили

А що можга стверджувати, маючи тільки картинку та пропагандистськи висери комуняк.

Іншими словами, коли ця ***** буде літати у бойових умовах, побачимо.
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05.05.2025 23:19 Ответить
бачу ти потужний експерт репостити будья-яку херню, під кожною новиною
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05.05.2025 23:34 Ответить
Ну він може і не 5 покоління, але судячи з його дизайну, певні стелс-технології там є (і скоріше за все, він із композитних матеріалів, а не люмінію, як Су-30). Тобто він як мінімум менш помітний, ніж Су-30.
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05.05.2025 23:03 Ответить
Не дизайн робить літак 5-м поколінням, а повністю новий підхід по всьому компонуванню:
- ніяких зовнішніх підвісок,
- двигун з малою тепловою сигнатурою,
- ******* радіолоквційне обладнання з низьким рівнем випромінення та високим рівнем розсіювання,
- композитні матеріали фюзеляжу та плоскостей,
- нове покоління керування та навігації,
- складний низький профіль сбоку та спереду, що знижує відсвіт на РЛС.

С цього усього у комуняк є тільки останнє. І то ніхто реально не перивіряв наскільки воно ефективно, а не просто футуристично.
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05.05.2025 23:09 Ответить
Якщо там двигун - репліка того ж, що на Су-30 (а китайози своїх двигунів не робили ніколи), то до сраки композити та профіль.
Совкові двигуни пихтять і випромінюють тепло як паровози через дуже неефективне спалювання пального.
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05.05.2025 23:22 Ответить
І це художній свист щодо повної відсталості Пакістану без цих китайських вундервафель.

Винищувачі-бомбардувальники Mirage 5 та винищувачі F-16А/В є носіями ядерної зброї, для них є 60 ядерних авіабомб за оцінками закордонних фахівців.

Китайці тупо напарили те ж саме у блискучій упаковці.
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05.05.2025 23:03 Ответить
"22 квітня група озброєних людей команда спецназа ГРУ РФ розстріляла 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір"
p.s. правильно розставлені наголоси роблять брехливу пропаганду достовірною информацією
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05.05.2025 22:42 Ответить
недарма індія весь час допомагала росії обходити санкції і заробляти гроші. Хай горять у пеклі обидві.
Перемоги Пакистану!!
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05.05.2025 23:34 Ответить
Не зрозумів? Де тут сенсанція? ручний пзрк малої дальності по чому стріляти? По горобцях...
Хтось мені пояснить що тут відбувається за клоунада?
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05.05.2025 23:41 Ответить
 
 