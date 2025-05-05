РФ передала Индии ПЗРК "Игла-С" на фоне потенциального конфликта с Пакистаном, - СМИ

Армия Индии получила новую партию российских ПЗРК "Игла-С" стоимостью более 30 млн долларов для усиления своей противовоздушной обороны на фоне роста напряженности в отношениях с Пакистаном после теракта в Пахалгаме.

Об этом сообщает India Today, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ПЗРК уже поступили на вооружение подразделений армейской ПВО и разворачиваются в зонах потенциального конфликта - для защиты от самолетов, ударных вертолетов и беспилотников.

ПЗРК "Игла-С", входящие в состав систем ПВО очень малой дальности (VSHORADS), были поставлены по контракту. Издание утверждает, что "эти системы играют решающую роль в сети противовоздушной обороны индийской армии".

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Новые поставки зенитных ракет "Игла-С" были получены индийской армией несколько недель назад, сообщили ANI источники в оборонном ведомстве.

Кроме того, индийская армия объявила тендер на закупку еще 48 пусковых установок и около 90 ракет VSHORADS (IR) по ускоренной процедуре.

"Индийские вооруженные силы также рассматривают возможность приобретения новых версий VSHORADS, которые управляются лазерным лучом, в ближайшее время", - добавляет издание.

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Что предшествовало?

22 апреля группа вооруженных людей расстреляла 26 туристов на курорте в контролируемом Индией штате Кашмир. Ответственность за атаку никто на себя не взял.

Однако официальный Нью-Дели обвинил в нападении Пакистан и принял ряд мер, включая снижение уровня дипломатических отношений, запрет пакистанским судам заходить в индийские порты и прекращение импорта.

Впоследствии Индия приостановила действие Договора о водах Инда. Она перекрыла подачу воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном и планирует аналогичные меры на плотине Кишанганга на реке Джелум.

Пакистан заявил, что хочет созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения отношений с Индией.

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