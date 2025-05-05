РФ передала Индии ПЗРК "Игла-С" на фоне потенциального конфликта с Пакистаном, - СМИ
Армия Индии получила новую партию российских ПЗРК "Игла-С" стоимостью более 30 млн долларов для усиления своей противовоздушной обороны на фоне роста напряженности в отношениях с Пакистаном после теракта в Пахалгаме.
Об этом сообщает India Today, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ПЗРК уже поступили на вооружение подразделений армейской ПВО и разворачиваются в зонах потенциального конфликта - для защиты от самолетов, ударных вертолетов и беспилотников.
ПЗРК "Игла-С", входящие в состав систем ПВО очень малой дальности (VSHORADS), были поставлены по контракту. Издание утверждает, что "эти системы играют решающую роль в сети противовоздушной обороны индийской армии".
Новые поставки зенитных ракет "Игла-С" были получены индийской армией несколько недель назад, сообщили ANI источники в оборонном ведомстве.
Кроме того, индийская армия объявила тендер на закупку еще 48 пусковых установок и около 90 ракет VSHORADS (IR) по ускоренной процедуре.
"Индийские вооруженные силы также рассматривают возможность приобретения новых версий VSHORADS, которые управляются лазерным лучом, в ближайшее время", - добавляет издание.
Что предшествовало?
22 апреля группа вооруженных людей расстреляла 26 туристов на курорте в контролируемом Индией штате Кашмир. Ответственность за атаку никто на себя не взял.
Однако официальный Нью-Дели обвинил в нападении Пакистан и принял ряд мер, включая снижение уровня дипломатических отношений, запрет пакистанским судам заходить в индийские порты и прекращение импорта.
Впоследствии Индия приостановила действие Договора о водах Инда. Она перекрыла подачу воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном и планирует аналогичные меры на плотине Кишанганга на реке Джелум.
Пакистан заявил, что хочет созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения отношений с Индией.
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Да-с, милстівий государь, імєнно так-с!
Це літак 5-го покоління (другий подібний в історії Китаю, після J-20) з технологією стелс.
Окрім красивих дизайнерських обводів у ньому все, включно з силовою установкою, від 4 покоління.
Тобто, це умовно Міг-29 з красивим фюзеляжем.
Припиняй розповсюджувати комуняцькі легенди про аналоговнети.
Кацапи напарюють свої псевдонові літаки Індії, а Китай таке ж лайно Пакістану.
Ото буде пакам сюрприз, коли з'ясується, що індійські Су-30 та Су-35 4-го покоління кращі. 😁
Західні коментарі також зосередилися на експортному потенціалі літака, припускаючи, що J-35 може бути привабливим для країн, які не можуть дозволити собі американські винищувачі або стикаються із західними експортними обмеженнями.
А що можга стверджувати, маючи тільки картинку та пропагандистськи висери комуняк.
Іншими словами, коли ця ***** буде літати у бойових умовах, побачимо.
- ніяких зовнішніх підвісок,
- двигун з малою тепловою сигнатурою,
- ******* радіолоквційне обладнання з низьким рівнем випромінення та високим рівнем розсіювання,
- композитні матеріали фюзеляжу та плоскостей,
- нове покоління керування та навігації,
- складний низький профіль сбоку та спереду, що знижує відсвіт на РЛС.
С цього усього у комуняк є тільки останнє. І то ніхто реально не перивіряв наскільки воно ефективно, а не просто футуристично.
Совкові двигуни пихтять і випромінюють тепло як паровози через дуже неефективне спалювання пального.
Винищувачі-бомбардувальники Mirage 5 та винищувачі F-16А/В є носіями ядерної зброї, для них є 60 ядерних авіабомб за оцінками закордонних фахівців.
Китайці тупо напарили те ж саме у блискучій упаковці.
група озброєних людейкоманда спецназа ГРУ РФ розстріляла 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір"
p.s. правильно розставлені наголоси роблять брехливу пропаганду достовірною информацією
Перемоги Пакистану!!
Хтось мені пояснить що тут відбувається за клоунада?