РФ передала Індії ПЗРК "Ігла-С" на тлі потенційного конфлікту з Пакистаном, - ЗМІ
Армія Індії отримала нову партію російських ПЗРК "Ігла-С" вартістю понад 30 млн доларів для посилення своєї протиповітряної оборони на тлі зростання напруженості у відносинах із Пакистаном після теракту в Пахалгамі.
Про це повідомляє India Today, передає Цензор.НЕТ..
Зазначається, що ПЗРК вже надійшли на озброєння підрозділів армійської ППО та розгортаються в зонах потенційного конфлікту –– для захисту від літаків, ударних вертольотів та безпілотників.
ПЗРК "Ігла-С", що входять до складу систем ППО дуже малої дальності (VSHORADS), були поставлені за контрактом. Видання стверджує, що "ці системи відіграють вирішальну роль у мережі протиповітряної оборони індійської армії".
Нові поставки зенітних ракет "Ігла-С" були отримані індійською армією кілька тижнів тому, повідомили ANI джерела в оборонному відомстві.
Крім того, індійська армія оголосила тендер на закупівлю ще 48 пускових установок і близько 90 ракет VSHORADS (IR) за прискореною процедурою.
"Індійські збройні сили також розглядають можливість придбання нових версій VSHORADS, які керуються лазерним променем, найближчим часом", - додає видання.
Що передувало?
22 квітня група озброєних людей розстріляла 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір. Відповідальність за атаку ніхто на себе не взяв.
Однак офіційне Нью-Делі звинуватило у нападі Пакистан і вжила низку заходів, включаючи зниження рівня дипломатичних відносин, заборону пакистанським суднам заходити в індійські порти та припинення імпорту.
Згодом Індія призупинила дію Договору про води Інду. Вона перекрила подачу води через греблю Багліхар на річці Ченаб на кордоні з Пакистаном і планує аналогічні заходи на греблі Кішанганга на річці Джелум.
Пакистан заявив, що хоче скликати засідання Ради Безпеки ООН через загострення відносин з Індією.
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Да-с, милстівий государь, імєнно так-с!
Це літак 5-го покоління (другий подібний в історії Китаю, після J-20) з технологією стелс.
Окрім красивих дизайнерських обводів у ньому все, включно з силовою установкою, від 4 покоління.
Тобто, це умовно Міг-29 з красивим фюзеляжем.
Припиняй розповсюджувати комуняцькі легенди про аналоговнети.
Кацапи напарюють свої псевдонові літаки Індії, а Китай таке ж лайно Пакістану.
Ото буде пакам сюрприз, коли з'ясується, що індійські Су-30 та Су-35 4-го покоління кращі. 😁
Західні коментарі також зосередилися на експортному потенціалі літака, припускаючи, що J-35 може бути привабливим для країн, які не можуть дозволити собі американські винищувачі або стикаються із західними експортними обмеженнями.
А що можга стверджувати, маючи тільки картинку та пропагандистськи висери комуняк.
Іншими словами, коли ця ***** буде літати у бойових умовах, побачимо.
- ніяких зовнішніх підвісок,
- двигун з малою тепловою сигнатурою,
- ******* радіолоквційне обладнання з низьким рівнем випромінення та високим рівнем розсіювання,
- композитні матеріали фюзеляжу та плоскостей,
- нове покоління керування та навігації,
- складний низький профіль сбоку та спереду, що знижує відсвіт на РЛС.
С цього усього у комуняк є тільки останнє. І то ніхто реально не перивіряв наскільки воно ефективно, а не просто футуристично.
Совкові двигуни пихтять і випромінюють тепло як паровози через дуже неефективне спалювання пального.
Винищувачі-бомбардувальники Mirage 5 та винищувачі F-16А/В є носіями ядерної зброї, для них є 60 ядерних авіабомб за оцінками закордонних фахівців.
Китайці тупо напарили те ж саме у блискучій упаковці.
група озброєних людейкоманда спецназа ГРУ РФ розстріляла 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір"
p.s. правильно розставлені наголоси роблять брехливу пропаганду достовірною информацією
Перемоги Пакистану!!
Хтось мені пояснить що тут відбувається за клоунада?