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Новини Напруження в стосунках Пакистану та Індії
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РФ передала Індії ПЗРК "Ігла-С" на тлі потенційного конфлікту з Пакистаном, - ЗМІ

Індія отримала ПЗРК Ігла від РФ на тлі можливої війни з Пакистаном

Армія Індії отримала нову партію російських ПЗРК "Ігла-С" вартістю понад 30 млн доларів для посилення своєї протиповітряної оборони на тлі зростання напруженості у відносинах із Пакистаном після теракту в Пахалгамі. 

Про це повідомляє India Today, передає Цензор.НЕТ..

Зазначається, що ПЗРК вже надійшли на озброєння підрозділів армійської ППО та розгортаються в зонах потенційного конфлікту –– для захисту від літаків, ударних вертольотів та безпілотників.

ПЗРК "Ігла-С", що входять до складу систем ППО дуже малої дальності (VSHORADS), були поставлені за контрактом. Видання стверджує, що "ці системи відіграють вирішальну роль у мережі протиповітряної оборони індійської армії".

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Нові поставки зенітних ракет "Ігла-С" були отримані індійською армією кілька тижнів тому, повідомили ANI джерела в оборонному відомстві.

Крім того, індійська армія оголосила тендер на закупівлю ще 48 пускових установок і близько 90 ракет VSHORADS (IR) за прискореною процедурою.

"Індійські збройні сили також розглядають можливість придбання нових версій VSHORADS, які керуються лазерним променем, найближчим часом", - додає видання.

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Що передувало?

22 квітня група озброєних людей розстріляла 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір. Відповідальність за атаку ніхто на себе не взяв.

Однак офіційне Нью-Делі звинуватило у нападі Пакистан і вжила низку заходів, включаючи зниження рівня дипломатичних відносин, заборону пакистанським суднам заходити в індійські порти та припинення імпорту.

Згодом Індія призупинила дію Договору про води Інду. Вона перекрила подачу води через греблю Багліхар на річці Ченаб на кордоні з Пакистаном і планує аналогічні заходи на греблі Кішанганга на річці Джелум.

Пакистан заявив, що хоче скликати засідання Ради Безпеки ООН через загострення відносин з Індією.

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Автор: 

Індія (672) зброя (7475) росія (65360) ПЗРК (30)


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Топ коментарі
+3
Для Пакистану - це як космічний корабель.
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05.05.2025 22:55
+2
Пакистан уклав контракт на 40 літаків J-35A.

Це літак 5-го покоління (другий подібний в історії Китаю, після J-20) з технологією стелс.
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05.05.2025 22:37
+2
"22 квітня група озброєних людей команда спецназа ГРУ РФ розстріляла 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір"
p.s. правильно розставлені наголоси роблять брехливу пропаганду достовірною информацією
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05.05.2025 22:42
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Будут сбивать китайские самолеты? Си может и обидеться)
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05.05.2025 22:32 Відповісти
"Ігла-С"
Да-с, милстівий государь, імєнно так-с!
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05.05.2025 22:36 Відповісти
Пакистан уклав контракт на 40 літаків J-35A.

Це літак 5-го покоління (другий подібний в історії Китаю, після J-20) з технологією стелс.
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05.05.2025 22:37 Відповісти
Китай поставив Пакистану 25 винищувачів J-10C
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05.05.2025 22:43 Відповісти
Ще раз - це дизайн-макет, а не літак 5-го покоління.

Окрім красивих дизайнерських обводів у ньому все, включно з силовою установкою, від 4 покоління.

Тобто, це умовно Міг-29 з красивим фюзеляжем.

Припиняй розповсюджувати комуняцькі легенди про аналоговнети.
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05.05.2025 22:54 Відповісти
Для Пакистану - це як космічний корабель.
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05.05.2025 22:55 Відповісти
Це не робить ***** літаком 5-го покоління.

Кацапи напарюють свої псевдонові літаки Індії, а Китай таке ж лайно Пакістану.

Ото буде пакам сюрприз, коли з'ясується, що індійські Су-30 та Су-35 4-го покоління кращі. 😁
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05.05.2025 22:59 Відповісти
Хоча далеко не ясно, як J-35A буде боротися з іншими винищувачами-невидимками або, можливо, навіть винищувачами четвертого покоління, J-35A є великим кроком вперед для китайців і їх прагнень мати боєздатні літаки-невидимки.
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05.05.2025 23:03 Відповісти
Це великий крок дизайнерів. 😁
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05.05.2025 23:10 Відповісти
Американські військові і промислові чиновники припустили, що здатність J-35 боротися з новітніми винищувачами, такими як американський F-35, буде залежати від таких факторів, як кількість платформ, якість пілотів і можливості радарів та інших датчиків.

Західні коментарі також зосередилися на експортному потенціалі літака, припускаючи, що J-35 може бути привабливим для країн, які не можуть дозволити собі американські винищувачі або стикаються із західними експортними обмеженнями.
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05.05.2025 23:12 Відповісти
припустили

А що можга стверджувати, маючи тільки картинку та пропагандистськи висери комуняк.

Іншими словами, коли ця ***** буде літати у бойових умовах, побачимо.
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05.05.2025 23:19 Відповісти
бачу ти потужний експерт репостити будья-яку херню, під кожною новиною
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05.05.2025 23:34 Відповісти
Ну він може і не 5 покоління, але судячи з його дизайну, певні стелс-технології там є (і скоріше за все, він із композитних матеріалів, а не люмінію, як Су-30). Тобто він як мінімум менш помітний, ніж Су-30.
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05.05.2025 23:03 Відповісти
Не дизайн робить літак 5-м поколінням, а повністю новий підхід по всьому компонуванню:
- ніяких зовнішніх підвісок,
- двигун з малою тепловою сигнатурою,
- ******* радіолоквційне обладнання з низьким рівнем випромінення та високим рівнем розсіювання,
- композитні матеріали фюзеляжу та плоскостей,
- нове покоління керування та навігації,
- складний низький профіль сбоку та спереду, що знижує відсвіт на РЛС.

С цього усього у комуняк є тільки останнє. І то ніхто реально не перивіряв наскільки воно ефективно, а не просто футуристично.
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05.05.2025 23:09 Відповісти
Якщо там двигун - репліка того ж, що на Су-30 (а китайози своїх двигунів не робили ніколи), то до сраки композити та профіль.
Совкові двигуни пихтять і випромінюють тепло як паровози через дуже неефективне спалювання пального.
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05.05.2025 23:22 Відповісти
І це художній свист щодо повної відсталості Пакістану без цих китайських вундервафель.

Винищувачі-бомбардувальники Mirage 5 та винищувачі F-16А/В є носіями ядерної зброї, для них є 60 ядерних авіабомб за оцінками закордонних фахівців.

Китайці тупо напарили те ж саме у блискучій упаковці.
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05.05.2025 23:03 Відповісти
"22 квітня група озброєних людей команда спецназа ГРУ РФ розстріляла 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір"
p.s. правильно розставлені наголоси роблять брехливу пропаганду достовірною информацією
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05.05.2025 22:42 Відповісти
недарма індія весь час допомагала росії обходити санкції і заробляти гроші. Хай горять у пеклі обидві.
Перемоги Пакистану!!
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05.05.2025 23:34 Відповісти
Не зрозумів? Де тут сенсанція? ручний пзрк малої дальності по чому стріляти? По горобцях...
Хтось мені пояснить що тут відбувається за клоунада?
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05.05.2025 23:41 Відповісти
 
 