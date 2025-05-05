РФ передала Індії ПЗРК "Ігла-С" на тлі потенційного конфлікту з Пакистаном, - ЗМІ

Армія Індії отримала нову партію російських ПЗРК "Ігла-С" вартістю понад 30 млн доларів для посилення своєї протиповітряної оборони на тлі зростання напруженості у відносинах із Пакистаном після теракту в Пахалгамі.

Про це повідомляє India Today, передає Цензор.НЕТ..

Зазначається, що ПЗРК вже надійшли на озброєння підрозділів армійської ППО та розгортаються в зонах потенційного конфлікту –– для захисту від літаків, ударних вертольотів та безпілотників.

ПЗРК "Ігла-С", що входять до складу систем ППО дуже малої дальності (VSHORADS), були поставлені за контрактом. Видання стверджує, що "ці системи відіграють вирішальну роль у мережі протиповітряної оборони індійської армії".

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Нові поставки зенітних ракет "Ігла-С" були отримані індійською армією кілька тижнів тому, повідомили ANI джерела в оборонному відомстві.

Крім того, індійська армія оголосила тендер на закупівлю ще 48 пускових установок і близько 90 ракет VSHORADS (IR) за прискореною процедурою.

"Індійські збройні сили також розглядають можливість придбання нових версій VSHORADS, які керуються лазерним променем, найближчим часом", - додає видання.

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Що передувало?

22 квітня група озброєних людей розстріляла 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір. Відповідальність за атаку ніхто на себе не взяв.

Однак офіційне Нью-Делі звинуватило у нападі Пакистан і вжила низку заходів, включаючи зниження рівня дипломатичних відносин, заборону пакистанським суднам заходити в індійські порти та припинення імпорту.

Згодом Індія призупинила дію Договору про води Інду. Вона перекрила подачу води через греблю Багліхар на річці Ченаб на кордоні з Пакистаном і планує аналогічні заходи на греблі Кішанганга на річці Джелум.

Пакистан заявив, що хоче скликати засідання Ради Безпеки ООН через загострення відносин з Індією.

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