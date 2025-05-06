Багато американців та європейців вважають, що третя світова війна може початися протягом 5-10 років, - The Guardian

Від 41% до 55% респондентів у п'яти опитаних європейських країнах: Великій Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, заявили, що вважають нову світову війну дуже або скоріше ймовірною протягом наступних п'яти - 10 років, і цю думку поділяють 45% американців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на опитування YouGov.

Більшість респондентів (від 68% до 76%) заявили, що очікують, що будь-який новий конфлікт буде пов'язаний із застосуванням ядерної зброї, а від 57% до 73% також заявили, що третя світова війна призведе до більших людських жертв, ніж у 1939-1945 роках. Багато хто (від 25% до 44%) вважає, що в ній загине більшість людей у світі.

Більшість людей, від 66% в Італії до 89% у Великій Британії, сказали, що очікують, що їхня країна буде втягнута в таку війну — але лише меншість, від 16% в Італії до 44% у Франції, вважають, що їхні збройні сили будуть здатні їх захистити.

На противагу цьому, 71% американців заявили, що довіряють американським збройним силам. Від 72% до 82% західноєвропейців і 69% американців вважають Росію найімовірнішою причиною нової світової війни, за нею йде ісламський тероризм.

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Багато європейців, однак, відчувають те ж саме щодо союзника Європи - США: більшість в Іспанії (58%), Німеччині (55%) і Франції (53%) вважають напруженість у відносинах зі США великою або помірною загрозою для миру на континенті.

На запитання, хто зробив найбільше для перемоги над нацистами, від 40% до 52% у п'яти опитаних країнах відповіли, що США, і від 17% до 28% — Радянський Союз. Однак у Великій Британії 41% респондентів відповіли, що Британія - цю думку поділяють лише від 5% до 11% американців та інших жителів Західної Європи.

Крім того, майже половина німців (46%) вважає, що їхня країна добре впоралася з наслідками воєнних дій з 1945 року, з цією думкою погодилися 49% американців і 58% британців. Респонденти у Франції (34%) та Італії (30%) не були настільки впевнені.

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Коли мова зайшла про те, хто зробив найбільше для збереження миру після закінчення війни, більшість (від 52% до 66%) у всіх шести країнах відповіли, що НАТО, при цьому від 44% до 60% опитаних відзначили внесок Організації Об'єднаних Націй як "значний" або "достатній".

Від 45% до 56% західноєвропейців і американців також вважають, що ЄС, створений частково з метою підтримання миру в Європі, зробив значний внесок у відсутність конфлікту.