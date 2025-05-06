Многие американцы и европейцы считают, что третья мировая война может начаться в течение 5-10 лет, - The Guardian
От 41% до 55% респондентов в пяти опрошенных европейских странах: Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, заявили, что считают новую мировую войну очень или скорее вероятной в течение следующих пяти - 10 лет, и это мнение разделяют 45% американцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на опрос YouGov.
Большинство респондентов (от 68% до 76%) заявили, что ожидают, что любой новый конфликт будет связан с применением ядерного оружия, а от 57% до 73% также заявили, что третья мировая война приведет к большим человеческим жертвам, чем в 1939-1945 годах. Многие (от 25% до 44%) считают, что в ней погибнет большинство людей в мире.
Большинство людей, от 66% в Италии до 89% в Великобритании, сказали, что ожидают, что их страна будет втянута в такую войну - но лишь меньшинство, от 16% в Италии до 44% во Франции, считают, что их вооруженные силы будут способны их защитить.
В противоположность этому, 71% американцев заявили, что доверяют американским вооруженным силам. От 72% до 82% западноевропейцев и 69% американцев считают Россию наиболее вероятной причиной новой мировой войны, за ней следует исламский терроризм.
Многие европейцы, однако, чувствуют то же самое в отношении союзника Европы - США: большинство в Испании (58%), Германии (55%) и Франции (53%) считают напряженность в отношениях с США большой или умеренной угрозой для мира на континенте.
На вопрос, кто сделал больше всего для победы над нацистами, от 40% до 52% в пяти опрошенных странах ответили, что США, и от 17% до 28% - Советский Союз. Однако в Великобритании 41% респондентов ответили, что Британия - это мнение разделяют лишь от 5% до 11% американцев и других жителей Западной Европы.
Кроме того, почти половина немцев (46%) считает, что их страна хорошо справилась с последствиями военных действий с 1945 года, с этим мнением согласились 49% американцев и 58% британцев. Респонденты во Франции (34%) и Италии (30%) не были столь уверены.
Когда речь зашла о том, кто сделал больше всего для сохранения мира после окончания войны, большинство (от 52% до 66%) во всех шести странах ответили, что НАТО, при этом от 44% до 60% опрошенных отметили вклад Организации Объединенных Наций как "значительный" или "достаточный".
От 45% до 56% западноевропейцев и американцев также считают, что ЕС, созданный частично с целью поддержания мира в Европе, внес значительный вклад в отсутствие конфликта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
------------------------------
«МЫ РАССТРЕЛЯЛИ МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК НА ФРОНТЕ!..» (К 80-летию победы над Германией) Из интервью писателя-фронтовика Виктора Астафьева.
Журналист: Неужели немцы воевали лучше, чем мы, русские?
Астафьев: Лучше! Во всех отношениях лучше!
Журналист: А как же мы войну-то выиграли?
Астафьев: Кровью. Большой. Большими жертвами.
Журналист: А разве можно великую войну выиграть только кровью и только мясом?
Астафьев: Оказалось, можно. В сорок первом году мы сдали в плен три миллиона, сдали регулярную армию! Кем мы воевали? Мы довоевались до того, что в сорок четвёртом году в окопах уже появились язвенники, какие-то кривоногие, криворылые, когда по четвёртому разу, после четвёртого ранения из госпиталя стали возвращать на передовую людей. Мы говорим о бесчеловечности - вот она!.. Только бог знает всю правду о нашей войне - настолько она преступна, настолько она кровава. Мы расстреляли миллион человек на фронте. Миллион! Это могут себе позволить люди, которые провели коллективизацию, стреляя налево и направо. Люди, которые двенадцать с чем-то миллионов держали за решёткой, придумывая им всякие преступления… (Ссылка на видеозапись интервью в комментарии) На фото Виктор Астафьев во время войны и полвека спустя.Астафьев замолчал, его взгляд, полный тягостных воспоминаний, устремился куда-то вдаль, словно он снова видел те дымные поля, пропитанные кровью. Журналист, затаив дыхание, ждал продолжения. Наконец, ветеран заговорил снова, его голос дрожал от едва сдерживаемой боли. - Миллион, - повторил он, словно это слово жгло ему горло. - Миллион наших же, расстрелянных не врагом, а своими. За что? За то, что отступили, за то, что выжили, за то, что не смогли бежать под пулемёты без патронов. За то, что кто-то решил, что их жизнь - это просто цифра в отчёте. Мы гнали людей на смерть, как скот на бойню. Приказы были безжалостны: ни шагу назад. А за спиной - заградотряды, свои же, с винтовками наперевес. Попробуй отступи - пуля в спину. И это называли героизмом. Он сжал кулаки, морщины на его лице углубились, словно вырезанные ножом. - Мы не просто воевали с немцами, мы воевали с собой. С системой, которая не щадила никого. Коллективизация научила: человек - ничто, массы - всё. И на фронте это продолжалось. Я видел, как молодые ребята, вчерашние школьники, шли под огонь, потому что иначе - трибунал. Видел, как командиры, боясь за свои погоны, бросали батальоны в мясорубку, зная, что никто не выживет. И всё это ради того, чтобы в сводках написать: «выполнено». Астафьев тяжело вздохнул, его глаза блестели от слёз, но он не дал им пролиться. - А сколько мы потеряли в штрафбатах? Их же специально посылали на верную смерть. Считалось, что они искупают вину кровью. Какую вину? За то, что попали в плен? За то, что выжили в окружении? Мы не жалели ни своих, ни чужих. И всё это - под знаменем победы. Победа была, да. Но какой ценой? Мы утопили врага в нашей крови, но и сами захлебнулись в ней. Он замолчал, и в комнате повисла тяжёлая тишина. Журналист не решался задать новый вопрос, чувствуя, что слова Астафьева - это не просто рассказ, а исповедь человека, который видел ад и нёс его в душе всю жизнь. - И знаете, что самое страшное? - вдруг добавил ветеран, глядя прямо в глаза собеседнику. - Мы до сих пор не хотим говорить об этом. Мы славим подвиги, но молчим о преступлениях. А они были. И пока мы не признаем их, мы не поймём, что такое настоящая победа. Не та, что куплена кровью миллионов, а та, что учит нас быть людьми. Астафьев откинулся на спинку стула, словно силы покинули он. Его слова, жёсткие, но правдивые, эхом отдавались в тишине, напоминая о цене, которую заплатил народ за великую, но такую горькую победу.
На кшалт старого анекдоту, про старого діда і його оргазм, 7 разів за ніч!!? Так, і про «третю світову», від старог Трампа та неука Венса …
5-10 років будуть колись, а жити в старому комфорті хочеться вже зараз.
Ах... як це мило - залякувати лохів третьою... четвертою... пятою... ядерними війнами, щойно якийсь мудак пальчиком пригрозить ядерною ялдою.
але от просте питання : чому росія в XVIII-XX сторіччях втручалася у війни в Європі ? Більшість європейських імперій чи королівств воювала або з європейськими сусідами, або десь в Африці / Америці за колонії
росія ж перлася або в Париж, або через Апеніни, чи в Болгарію з Румунією - з якими безпосередньо не мала кордонів, тобто вони не були ані сусідами, ані африканськими чи американськими племенами
можна це пояснювати тим що еліта російської імперії, сформована з німців, хотіла щось доказати іншим "германо-мовним націям" (Німеччині та Британії) ... можна це пояснювати тим що орди азіатів хотіли врешті дійти таки до Атлантичного океану і підкорити Європу ... пояснюйте як завгодно - але нічого не змінилося