Многие американцы и европейцы считают, что третья мировая война может начаться в течение 5-10 лет, - The Guardian

От 41% до 55% респондентов в пяти опрошенных европейских странах: Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, заявили, что считают новую мировую войну очень или скорее вероятной в течение следующих пяти - 10 лет, и это мнение разделяют 45% американцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на опрос YouGov.

Большинство респондентов (от 68% до 76%) заявили, что ожидают, что любой новый конфликт будет связан с применением ядерного оружия, а от 57% до 73% также заявили, что третья мировая война приведет к большим человеческим жертвам, чем в 1939-1945 годах. Многие (от 25% до 44%) считают, что в ней погибнет большинство людей в мире.

Большинство людей, от 66% в Италии до 89% в Великобритании, сказали, что ожидают, что их страна будет втянута в такую войну - но лишь меньшинство, от 16% в Италии до 44% во Франции, считают, что их вооруженные силы будут способны их защитить.

В противоположность этому, 71% американцев заявили, что доверяют американским вооруженным силам. От 72% до 82% западноевропейцев и 69% американцев считают Россию наиболее вероятной причиной новой мировой войны, за ней следует исламский терроризм.

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Многие европейцы, однако, чувствуют то же самое в отношении союзника Европы - США: большинство в Испании (58%), Германии (55%) и Франции (53%) считают напряженность в отношениях с США большой или умеренной угрозой для мира на континенте.

На вопрос, кто сделал больше всего для победы над нацистами, от 40% до 52% в пяти опрошенных странах ответили, что США, и от 17% до 28% - Советский Союз. Однако в Великобритании 41% респондентов ответили, что Британия - это мнение разделяют лишь от 5% до 11% американцев и других жителей Западной Европы.

Кроме того, почти половина немцев (46%) считает, что их страна хорошо справилась с последствиями военных действий с 1945 года, с этим мнением согласились 49% американцев и 58% британцев. Респонденты во Франции (34%) и Италии (30%) не были столь уверены.

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Когда речь зашла о том, кто сделал больше всего для сохранения мира после окончания войны, большинство (от 52% до 66%) во всех шести странах ответили, что НАТО, при этом от 44% до 60% опрошенных отметили вклад Организации Объединенных Наций как "значительный" или "достаточный".

От 45% до 56% западноевропейцев и американцев также считают, что ЕС, созданный частично с целью поддержания мира в Европе, внес значительный вклад в отсутствие конфликта.