Рейтинг Трампа после 100 дней является самым низким среди президентов США за последние 80 лет.
По итогам 100 дней работы президент Дональд Трамп имеет самый низкий рейтинг одобрения работы среди всех президентов США за последние 80 лет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом свидетельствуют данные нового опроса ABC/Washington Post, проведенного компанией Langer Research Associates при поддержке Ipsos.
Как отмечается, рейтинг одобрения работы Трампа снизился с 45% в феврале до 39% сейчас. Он почти соответствует его (Трампа) среднему показателю (40%) за первый срок. Нынешний уровень поддержки - самый низкий по итогам 100 дней работы, начиная со времен президента Гарри Трумэна.
В частности, 39% респондентов сказали, что они одобряют работу Трампа на посту президента, тогда как 55% сказали, что не одобряют.
Согласно другому показателю, 83% республиканцев заявили, что одобряют работу Трампа на посту, тогда как 93% демократов и 60% независимых заявили, что не одобряют.
Так, среди людей, проголосовавших за него в ноябре, только 6% сказали, что теперь жалеют об этом, тогда как 94% сказали, что это было правильным решением.
Учитывая его обещание экономического роста, наиболее угрожающим для Трампа является уровень негативных взглядов на экономику: 72% заявили, что считают очень вероятным или скорее вероятным, что его экономическая политика приведет к рецессии в краткосрочной перспективе. Также 73% сказали, что экономика находится в плохом состоянии, 53% сказали, что она ухудшилась с момента вступления Трампа в должность.
Относительно глобальных пошлин 64% опрошенных сказали, что не одобряют их введения; по экономике в целом и отношений США с другими странами 61% сказали, что не одобряют; по заботе об интересах рядовых американцев 58% сказали, что не одобряют; по управлению федеральным правительством 57% сказали, что не одобряют работу Трампа.
Кроме того, от 49% до 34% респондентов выразили мнение, что Трамп скорее ослабил, чем укрепил лидерство США в мире. Хотя это все еще отрицательный показатель, он лучше, чем результат предшественника Джо Байдена (48%-23%) по этому же вопросу в 2022 году, отмечается в сообщении.
46% опрошенных сказали, что подход Трампа к России является слишком дружественным, тогда как 11% сказали, что он является слишком конфронтационным, а 40% сказали, что он является примерно правильным. Это похоже на результаты опроса, проведенного в январе 2017 года.
В издании отметили, что этот опрос был завершен до того, как на прошлой неделе администрация начала давить на Украину, чтобы она приняла соглашение о прекращении огня, выгодное для России.
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На цьому терміні оточив себе й наповнив усі найвідповідальніші органи ІДІОТАМИ- _ЖОПОЛИЗАМИ-АГЕНТАМИ -ХЙЛА
ДОБРЕ ПОПРАЦЮВАЛА НАД ЦИМ КОМАНДА найуспішніших олігархів з Силіконової Долини, котрі тараном привели Фредовича до влади. Доречі, половина з них добряче заробила, лижучи у дворічному терміні демократам, називаючи Самрого фашистом.
Й на виході - економіку , супер привід для перемоги, завалив, а тема війни в Україні стала рятівноюсоломинкою .
Той же бізнес -рішала мільярдер Віткофф, збагатився ЗА ОСТАННІ РОКИ у співпраці й завдяки мільярдеру Блаватнику , котрий ще з часів 90-х таємний агент(бувший1 одесит )-аммерикнстький мільярдер на голці ФСБ . Бла(ватник) навіть короткий час впроважджкував в часи Єльцинської демократії стандарти вільної журналістики , купивши НОВУ ГАЗЕТУ в роки розгулу демократії Єльцина. Це та сама газета, журналістку котрої Анну Політковську травили а потім вбили чеченці ...
Ця і сторі Віткофф-Блаватник з досліджень Портнікова , котрий у ті часи теж працював короткий термін на медіа БЛАВАТНИКА у Москві
Повір - їм глибоко пофіг. Вони серанули і вже забули.
Сценарій вже написано. Іде кастінг та пошук продюсерів.
Майже як наші зелебобіки. Трампону, щоб підняти свій дохлий рейтинг, треба розпочати якусь переможну війну. Китай він не потягне, а от з Панамою може. )))
наприклад , обама- його треба лишити цього звання за війну в Україні І ВІДТЯПАНИЙ КРИМ
"Кнут Га́мсун (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 норв. Knut Hamsun; https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 4 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1859 1859 - https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 19 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1952 1952, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC&action=edit&redlink=1 Нергольм) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%86%D1%96 норвезький письменник (справжнє ім'я - Кнут Пе́дерсен), лавреат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 Нобелівської премії з літератури за 1920 рік.
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни Гамсун із прихильністю ставився до політики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третього Райху, вважаючи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлера визволителем Європи. Це напряму корелювало з його різкою критикою політики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Великої Британії. Хай там як, цю політику Гамсун підтримував частково: він притримувався консервативних поглядів. Є свідчення про його гостру полеміку з Гітлером під час обговорення питання незалежної Норвегії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%83%D0%BD#cite_note-8 [8]
У період німецької окупації Норвегії письменник підтримував політику міністра-президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BD_%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3 Відкуна Квіслінга та його партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C «Національна єдність» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 норв. Nasjonal Samling). Син митця https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1 Арілд Гамсун брав участь у боях на стороні німців в інтернаціональній дивізії https://uk.wikipedia.org/wiki/5-%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3%C2%BB СС «Вікінг». Після самогубства Гітлера Кнут Гамсун написав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 некролог, який прославляв, проте й іронічно критикував фюрера.
Після війни норвезький класик був звинувачений у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC колабораціонізмі та зазнав переслідувань. 26 травня 1945 року уже старого й глухого письменника було взято під домашній арешт і до 1948 року він був змушений перебувати у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82 будинку для престарілих та на примусовому лікуванні у психіатричній лікарні.
Протягом 1946-1947 років тривав судовий процес. Відповідно до судової постанови від 19 грудня 1947 року, Кнут Гамсун був визнаний винним у співпраці з окупаційною владою та засуджений до виплати норвезькій державі 425 тисяч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 крон, що призвело до конфіскації значної частки його майна".
Після звільнення Норвегії від нацистів, норвежці закиДали його книгами (що були в кожному норвезькому домі, як гордість за видатного земляка), подвір"я його дому. Його книги були вилучені з бібліотек і виключені з шкільної програми по літературі...
Україна має першою у світі подати позов до комітету Нобеля з вимогою лишити обаму премії миру . І обоснувати свою вимогу