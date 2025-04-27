Рейтинг Трампа после 100 дней является самым низким среди президентов США за последние 80 лет.

По итогам 100 дней работы президент Дональд Трамп имеет самый низкий рейтинг одобрения работы среди всех президентов США за последние 80 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом свидетельствуют данные нового опроса ABC/Washington Post, проведенного компанией Langer Research Associates при поддержке Ipsos.

Как отмечается, рейтинг одобрения работы Трампа снизился с 45% в феврале до 39% сейчас. Он почти соответствует его (Трампа) среднему показателю (40%) за первый срок. Нынешний уровень поддержки - самый низкий по итогам 100 дней работы, начиная со времен президента Гарри Трумэна.

В частности, 39% респондентов сказали, что они одобряют работу Трампа на посту президента, тогда как 55% сказали, что не одобряют.

Согласно другому показателю, 83% республиканцев заявили, что одобряют работу Трампа на посту, тогда как 93% демократов и 60% независимых заявили, что не одобряют.

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Так, среди людей, проголосовавших за него в ноябре, только 6% сказали, что теперь жалеют об этом, тогда как 94% сказали, что это было правильным решением.

Учитывая его обещание экономического роста, наиболее угрожающим для Трампа является уровень негативных взглядов на экономику: 72% заявили, что считают очень вероятным или скорее вероятным, что его экономическая политика приведет к рецессии в краткосрочной перспективе. Также 73% сказали, что экономика находится в плохом состоянии, 53% сказали, что она ухудшилась с момента вступления Трампа в должность.

Относительно глобальных пошлин 64% опрошенных сказали, что не одобряют их введения; по экономике в целом и отношений США с другими странами 61% сказали, что не одобряют; по заботе об интересах рядовых американцев 58% сказали, что не одобряют; по управлению федеральным правительством 57% сказали, что не одобряют работу Трампа.

Кроме того, от 49% до 34% респондентов выразили мнение, что Трамп скорее ослабил, чем укрепил лидерство США в мире. Хотя это все еще отрицательный показатель, он лучше, чем результат предшественника Джо Байдена (48%-23%) по этому же вопросу в 2022 году, отмечается в сообщении.

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46% опрошенных сказали, что подход Трампа к России является слишком дружественным, тогда как 11% сказали, что он является слишком конфронтационным, а 40% сказали, что он является примерно правильным. Это похоже на результаты опроса, проведенного в январе 2017 года.

В издании отметили, что этот опрос был завершен до того, как на прошлой неделе администрация начала давить на Украину, чтобы она приняла соглашение о прекращении огня, выгодное для России.