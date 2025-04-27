Рейтинг Трампа після 100 днів є найнижчим серед президентів США за останні 80 років
За підсумками 100 днів роботи президент Дональд Трамп має найнижчий рейтинг схвалення роботи серед усіх президентів США за останні 80 років.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це свідчать дані нового опитування ABC/Washington Post, проведеного компанією Langer Research Associates за підтримки Ipsos.
Як зазначається, рейтинг схвалення роботи Трампа знизився із 45% у лютому до 39% зараз. Він майже відповідає його (Трампа) середньому показнику (40%) за перший термін. Нинішній рівень підтримки - найнижчий за підсумками 100 днів роботи, починаючи із часів президента Гаррі Трумена.
Зокрема, 39% респондентів сказали, що вони схвалюють роботу Трампа на посаді президента, тоді як 55% сказали, що не схвалюють.
Згідно з іншим показником, 83% республіканців заявили, що схвалюють роботу Трампа на посаді, тоді як 93% демократів і 60% незалежних заявили, що не схвалюють.
Так, серед людей, які проголосували за нього в листопаді, лише 6% сказали, що тепер шкодують про це, тоді як 94% сказали, що це було правильним рішенням.
З огляду на його обіцянку економічного зростання найбільш загрозливим для Трампа є рівень негативних поглядів на економіку: 72% заявили, що вважають дуже ймовірним або скоріше ймовірним, що його економічна політика спричинить рецесію в короткостроковій перспективі. Також 73% сказали, що економіка перебуває в поганому стані, 53% сказали, що вона погіршилася з моменту вступу Трампа на посаду.
Стосовно глобальних мит 64% опитаних сказали, що не схвалюють їхнього запровадження; щодо економіки в цілому та відносин США з іншими країнами 61% сказали, що не схвалюють; щодо турботи про інтереси пересічних американців 58% сказали, що не схвалюють; щодо управління федеральним урядом 57% сказали, що не схвалюють роботу Трампа.
Крім того, від 49% до 34% респондентів висловили думку, що Трамп швидше послабив, ніж зміцнив лідерство США у світі. Хоча це все ще негативний показник, він кращий ніж результат попередника Джо Байдена (48%-23%) з цього ж питання у 2022 році, зазначається у повідомленні.
46% опитаних сказали, що підхід Трампа до Росії є занадто дружнім, тоді як 11% сказали, що він є занадто конфронтаційним, а 40% сказали, що він є приблизно правильним. Це схоже на результати опитування, проведеного у січні 2017 року.
У виданні зауважили, що це опитування було завершено до того, як минулого тижня адміністрація почала тиснути на Україну, щоб вона прийняла угоду про припинення вогню, вигідну для Росії.
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На цьому терміні оточив себе й наповнив усі найвідповідальніші органи ІДІОТАМИ- _ЖОПОЛИЗАМИ-АГЕНТАМИ -ХЙЛА
ДОБРЕ ПОПРАЦЮВАЛА НАД ЦИМ КОМАНДА найуспішніших олігархів з Силіконової Долини, котрі тараном привели Фредовича до влади. Доречі, половина з них добряче заробила, лижучи у дворічному терміні демократам, називаючи Самрого фашистом.
Й на виході - економіку , супер привід для перемоги, завалив, а тема війни в Україні стала рятівноюсоломинкою .
Той же бізнес -рішала мільярдер Віткофф, збагатився ЗА ОСТАННІ РОКИ у співпраці й завдяки мільярдеру Блаватнику , котрий ще з часів 90-х таємний агент(бувший1 одесит )-аммерикнстький мільярдер на голці ФСБ . Бла(ватник) навіть короткий час впроважджкував в часи Єльцинської демократії стандарти вільної журналістики , купивши НОВУ ГАЗЕТУ в роки розгулу демократії Єльцина. Це та сама газета, журналістку котрої Анну Політковську травили а потім вбили чеченці ...
Ця і сторі Віткофф-Блаватник з досліджень Портнікова , котрий у ті часи теж працював короткий термін на медіа БЛАВАТНИКА у Москві
Повір - їм глибоко пофіг. Вони серанули і вже забули.
Сценарій вже написано. Іде кастінг та пошук продюсерів.
Майже як наші зелебобіки. Трампону, щоб підняти свій дохлий рейтинг, треба розпочати якусь переможну війну. Китай він не потягне, а от з Панамою може. )))
наприклад , обама- його треба лишити цього звання за війну в Україні І ВІДТЯПАНИЙ КРИМ
"Кнут Га́мсун (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 норв. Knut Hamsun; https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 4 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1859 1859 - https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 19 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1952 1952, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC&action=edit&redlink=1 Нергольм) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%86%D1%96 норвезький письменник (справжнє ім'я - Кнут Пе́дерсен), лавреат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 Нобелівської премії з літератури за 1920 рік.
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни Гамсун із прихильністю ставився до політики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третього Райху, вважаючи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлера визволителем Європи. Це напряму корелювало з його різкою критикою політики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Великої Британії. Хай там як, цю політику Гамсун підтримував частково: він притримувався консервативних поглядів. Є свідчення про його гостру полеміку з Гітлером під час обговорення питання незалежної Норвегії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%83%D0%BD#cite_note-8 [8]
У період німецької окупації Норвегії письменник підтримував політику міністра-президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BD_%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3 Відкуна Квіслінга та його партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C «Національна єдність» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 норв. Nasjonal Samling). Син митця https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1 Арілд Гамсун брав участь у боях на стороні німців в інтернаціональній дивізії https://uk.wikipedia.org/wiki/5-%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3%C2%BB СС «Вікінг». Після самогубства Гітлера Кнут Гамсун написав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 некролог, який прославляв, проте й іронічно критикував фюрера.
Після війни норвезький класик був звинувачений у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC колабораціонізмі та зазнав переслідувань. 26 травня 1945 року уже старого й глухого письменника було взято під домашній арешт і до 1948 року він був змушений перебувати у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82 будинку для престарілих та на примусовому лікуванні у психіатричній лікарні.
Протягом 1946-1947 років тривав судовий процес. Відповідно до судової постанови від 19 грудня 1947 року, Кнут Гамсун був визнаний винним у співпраці з окупаційною владою та засуджений до виплати норвезькій державі 425 тисяч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 крон, що призвело до конфіскації значної частки його майна".
Після звільнення Норвегії від нацистів, норвежці закиДали його книгами (що були в кожному норвезькому домі, як гордість за видатного земляка), подвір"я його дому. Його книги були вилучені з бібліотек і виключені з шкільної програми по літературі...
Україна має першою у світі подати позов до комітету Нобеля з вимогою лишити обаму премії миру . І обоснувати свою вимогу
головне що 1 місце