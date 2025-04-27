Рейтинг Трампа після 100 днів є найнижчим серед президентів США за останні 80 років

За підсумками 100 днів роботи президент Дональд Трамп має найнижчий рейтинг схвалення роботи серед усіх президентів США за останні 80 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це свідчать дані нового опитування ABC/Washington Post, проведеного компанією Langer Research Associates за підтримки Ipsos.

Як зазначається, рейтинг схвалення роботи Трампа знизився із 45% у лютому до 39% зараз. Він майже відповідає його (Трампа) середньому показнику (40%) за перший термін. Нинішній рівень підтримки - найнижчий за підсумками 100 днів роботи, починаючи із часів президента Гаррі Трумена.

Зокрема, 39% респондентів сказали, що вони схвалюють роботу Трампа на посаді президента, тоді як 55% сказали, що не схвалюють.

Згідно з іншим показником, 83% республіканців заявили, що схвалюють роботу Трампа на посаді, тоді як 93% демократів і 60% незалежних заявили, що не схвалюють.

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Так, серед людей, які проголосували за нього в листопаді, лише 6% сказали, що тепер шкодують про це, тоді як 94% сказали, що це було правильним рішенням.

З огляду на його обіцянку економічного зростання найбільш загрозливим для Трампа є рівень негативних поглядів на економіку: 72% заявили, що вважають дуже ймовірним або скоріше ймовірним, що його економічна політика спричинить рецесію в короткостроковій перспективі. Також 73% сказали, що економіка перебуває в поганому стані, 53% сказали, що вона погіршилася з моменту вступу Трампа на посаду.

Стосовно глобальних мит 64% опитаних сказали, що не схвалюють їхнього запровадження; щодо економіки в цілому та відносин США з іншими країнами 61% сказали, що не схвалюють; щодо турботи про інтереси пересічних американців 58% сказали, що не схвалюють; щодо управління федеральним урядом 57% сказали, що не схвалюють роботу Трампа.

Крім того, від 49% до 34% респондентів висловили думку, що Трамп швидше послабив, ніж зміцнив лідерство США у світі. Хоча це все ще негативний показник, він кращий ніж результат попередника Джо Байдена (48%-23%) з цього ж питання у 2022 році, зазначається у повідомленні.

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46% опитаних сказали, що підхід Трампа до Росії є занадто дружнім, тоді як 11% сказали, що він є занадто конфронтаційним, а 40% сказали, що він є приблизно правильним. Це схоже на результати опитування, проведеного у січні 2017 року.

У виданні зауважили, що це опитування було завершено до того, як минулого тижня адміністрація почала тиснути на Україну, щоб вона прийняла угоду про припинення вогню, вигідну для Росії.