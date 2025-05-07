Трамп о конфликте Индии и Пакистана: Они воюют много веков

Президент США Дональд Трамп отреагировал на военную операцию Индии против Пакистана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyNews.

"Очень жаль. Мы только что узнали об этом, когда заходили в Овальный кабинет. Думаю, люди догадывались, что что-то произойдет, учитывая предыдущие события. Они воюют уже очень давно, знаете ли. Воюют много десятилетий. И даже столетия, если хорошо задуматься. Я просто надеюсь, что это быстро закончится", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.

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