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Новости Конфликт Индии и Пакистана
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Трамп о конфликте Индии и Пакистана: Они воюют много веков

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп отреагировал на военную операцию Индии против Пакистана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyNews.

"Очень жаль. Мы только что узнали об этом, когда заходили в Овальный кабинет. Думаю, люди догадывались, что что-то произойдет, учитывая предыдущие события. Они воюют уже очень давно, знаете ли. Воюют много десятилетий. И даже столетия, если хорошо задуматься. Я просто надеюсь, что это быстро закончится", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.

Также читайте: Трамп заявил, что США не будут бомбить хуситов, потому что те "капитулировали"

Автор: 

война (1382) Индия (410) Пакистан (153) Трамп Дональд (5386)


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Топ комментарии
+27
Трамп "При мне не начнется ни одна война" Из серии "За 24 часа ..."
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07.05.2025 01:04
+22
Шта?

Може хтось роскаже діду скільки років Пакістану? 😁
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07.05.2025 01:10
+19
Трамп про конфлікт Індії та Пакистану: Вони воюють багато століть

Тобто, не звертаймо уваги, хай собі граються далі - ге ж, Трумпе?
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07.05.2025 00:59
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Трамп про конфлікт Індії та Пакистану: Вони воюють багато століть

Тобто, не звертаймо уваги, хай собі граються далі - ге ж, Трумпе?
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07.05.2025 00:59 Ответить
Невже не Байден винен?
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07.05.2025 01:12 Ответить
та тут схоже, що Рудий на стороні індусів і тому не захотів засуджувати їх ракетний обстріл Пакистану. а в цій ситуації із розстріляними туристами, то мали би вони там розібратися по закону. Пакистан заявляв, щоб провести розслідування і наказати винних, бо це могла бути провокація і пакистанський уряд тут ні до чого. замість цього індуси перекрили Пакистану воду на греблях, а сьогодні взялися вже за ракети. тож в даній ситуації виходить, що індуси є агресорами.
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07.05.2025 01:23 Ответить
З моменту здобуття незалежності від Великобританії Індія і Пакистан тричі воювали один з одним, двічі за Кашмір - в 1947 і 1965 роках.

Їх третя війна в 1971 році призвела до утворення держави Бангладеш.

У 1999 році між країнами знову спалахнули бойові дії, які були класифіковані як неоголошена війна.

Згідно з дослідженнями, наразі обидві держави мають ядерні арсенали приблизно по 170 боєголовок кожна.
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07.05.2025 01:01 Ответить
Пакистанська протиповітряна оборона збила два літаки ВПС Індії.
Про це повідомляє Пакистан Samaa TV.
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07.05.2025 01:06 Ответить
Херово замислився. Венса спитай, чи Витькова. Мабуть спитав вже.
Spurred by the Pakistan Movement, which sought a homeland for the Muslims of British India, and election victories in 1946 by the All-India Muslim League, Pakistan gained independence in 1947 after the Partition of the British Indian Empire, which awarded separate statehood to its Muslim-majority regions and was accompanied by an unparalleled mass migration and loss of life.[14][15] Initially a Dominion of the British Commonwealth, Pakistan officially drafted its constitution in 1956, and emerged as a declared Islamic republic. In 1971, the exclave of East Pakistan seceded as the new country of Bangladesh after a nine-month-long civil war.
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07.05.2025 01:03 Ответить
Трамп "При мне не начнется ни одна война" Из серии "За 24 часа ..."
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07.05.2025 01:04 Ответить

Зробіть поправку на те, що наразі у Трумпа інший лікар. Котрий поставив інакший діагноз, виписав інші пігулки, системи та заштрики. Отже, і Трумпові одкровення стали якісно іншими.
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07.05.2025 02:10 Ответить
І воювали ще в його першу каденцію. Але Трамп не зупинив цієї війни.

І не тільки цієї. Більше того, Трамп тоді навіть не знав про ці війни

ЗІ: касапи з Україною воюють вже п'ятсот років.
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07.05.2025 01:07 Ответить
Санітариииии!!!😷
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07.05.2025 01:09 Ответить
Ніт. То ви - конкурент Трампу.
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07.05.2025 06:55 Ответить
О! Ще одна "консерва кацапська", вилупилася! Задовго ж до інформатак на українців, ви готувалися - що ще з 2012-го купу акаунтів на "Цензорі", зарезервували... А Путін ваш верещав, що ви навіть у 2022-му до нападу не готувалися...Правильно каже народне прислів"я: "Кацапам вірить - себе не поважать...".
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07.05.2025 07:04 Ответить
"Коли МИ заходили до Овального Кабінету"
Ми, сЦарь Штатов и все Мира!
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07.05.2025 01:10 Ответить
Шта?

Може хтось роскаже діду скільки років Пакістану? 😁
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07.05.2025 01:10 Ответить
Цей старий маразматик Трамп -генератор випадкових слів і чисел. Всерйоз сприймати його маячню- собі дорожче.
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07.05.2025 01:20 Ответить
uk.wikipedia

У III-II тисячоліттях до н. е. на території Пакистану був центр однієї з найдавніших цивілізацій в історії людства - Хараппської. У II тис. до н. е. територію Пакистану заселили арії. В результаті походів Олександра Македонського на західноіндійські князівства (такі, як Таксила) впливає культура еллінізму. Утворюється потужне Кушанське царство - перший осередок поширення буддизму.

З VIII столітті починається поширення ісламу. У середньовіччі утворюються великі мусульманські держави на чолі з Газневидами і Гуридами. У XIII столітті територія входить до складу Монгольської імперії. Після розпаду Монгольської імперії територія входить до імперії Тимуридів, яка розпадається на кілька держав. Бабур, один із представників династії Тимуридів у XVI столітті заснував імперію Великих Моголів. Після розпаду якої в XVIII столітті відбувається підйом сикхского націоналізму в Синді, Белуджистані, Пенджабі.
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07.05.2025 01:24 Ответить
А ще там динозаври стопудово були. 😉
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07.05.2025 01:26 Ответить
Євреям уже сказали?
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07.05.2025 01:30 Ответить
Що саме?

Що Македонський та монголи індуси?
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07.05.2025 01:32 Ответить
Справа у тому, що до 1947 року, чого там тільки не було... А Пакістану не було точно.
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07.05.2025 01:34 Ответить
У XIX столітті територія ********* Пакистану була захоплена англійськими військами і включена до складу Британської Індії.

Одним із духовних засновників держави був поет Мухаммад Ікбал, голова мусульманської Ліги, організації лідерів сепаратистських тенденцій. Саме Ікбал запропонував у 1930 році створити незалежну мусульманську державу, до якої б увійшли Пенджаб, Синд, Північно-Західна прикордонна провінція (ПЗПП) і Белуджистан. Назву для держави ще в 1933 році запропонував студент-мусульманин Чаудхурі Рахмат Алі, який навчався в Кембриджі. Пакистан дослівно означає «країна чистих».

У 1947 році при розділі Британської Індії завдяки зусиллям Мусульманської ліги утворилася держава Пакистан, до якої увійшли північно-східні та північно-західні райони Індостану переважно з мусульманським населенням.
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07.05.2025 01:28 Ответить
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07.05.2025 01:13 Ответить
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07.05.2025 01:25 Ответить
Трапм це енергічний дурень, маразматичний кретин. Це тепер всім відомо. Питання в іншому: для чого тупуватий і аморальний клоун, БЕЗ П'ЯТИ ХВИЛИН НІХТО понапідписував з цим дебілом із Орального кабінету кабальні умови, які можна було не підписувати і не потрібно було підписувати? І от цей БЕЗ П'ЯТИ ХВИЛИН НІХТО давить на Верховну Раду, щоб вона затвердила цю маячню.
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07.05.2025 01:13 Ответить
It would have never happened if the 2020 elections had not been stolen from Donald Trump.
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07.05.2025 01:20 Ответить
лікуйся, притрушене. )
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07.05.2025 01:27 Ответить
трамп: це не моя війна, це війна Байдена і Обами! У них питайте. Якби в мене не вкрали вибори 2020, Індія б не воювала з Пакистаном !
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07.05.2025 01:29 Ответить
якби був Байден,війна не почалась би
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07.05.2025 01:30 Ответить
Автозагаром геть мозок випалило! яких століть? Індія та Пакистан незалежність від Британії отримали лише у 1947-му році.
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07.05.2025 01:45 Ответить
У Трампа СВОЄ "літочислення"...
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07.05.2025 02:31 Ответить
У Трумпа своя - альтернативна - дійсність. От він, сарако, і говорить ротом те, що спостерігає.
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07.05.2025 02:47 Ответить
У психіатрії це іменується ШИЗОФРЕНІЯ...

Шизофренія - це психічний розлад, який характеризується порушенням процесів мислення та емоційних реакцій, і симптоми якого наростають поступово. З його розвитком людина може втратити здатність вирішувати побутові проблеми та повноцінно функціонувати в житті.

Люди з цим захворюванням можуть бачити неіснуючі речі, марити, ізолювати себе від суспільства тощо. Також їм притаманне дезорганізоване мислення, неадекватні емоційні реакції, плутана чи недоречна мова.
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07.05.2025 07:08 Ответить
Шизофренію йому не ставлять, то не зовсім його хвороба. А ось нарцисичний розлад особистості - прямо ріднесеньке (вибачаюсь за версію псячою, немає часу на переклад):

F60.8
"Нарциссическое рассторйство лочности - расстройство личности, характеризующееся убеждённостью в собственной уникальности, особом положении, превосходстве над остальными людьми, грандиозностью; завышенным мнением о своих талантах и достижениях; поглощённостью фантазиями о своих успехах; ожиданием безусловно хорошего отношения и беспрекословного подчинения от окружающих; поиском восхищения окружающих для подтверждения своей уникальности и значимости; неспособностью проявлять сочувствие; идеями о собственной свободе от любых правил, о том, что окружающие им завидуют. Нарциссические личности постоянно пытаются контролировать мнение окружающих о себе. Они склонны обесценивать практически всё окружающее их на свете, идеализируя при этом то, с чем ассоциируют самих себя[3]. Восприятие людей и ситуаций в чёрно-белых тонах, как полностью плохих или полностью хороших является одним из видов нарциссических защит".
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07.05.2025 09:50 Ответить
це ж просто "розлад", який, фактично, є однією з початкових стадій шизофренії, у її особливому прояві - "люблю себе, улюбленого"... Це просто "шизофренік, зациклений на власній особистості, та своїй виключності... Коротше кажучи, "окремий прояв"... А шизофренія - "родове" поняття... Її прояви можуть буть різноманітними...
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07.05.2025 09:56 Ответить
Так так мабуть якщо Трамп був би президентом пару століть тому то тієї війни би не було
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07.05.2025 01:50 Ответить
Країна Пакістан,молодше тебе "Юний Орел")
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07.05.2025 04:16 Ответить
Ну да - ну да...))
Пакистан з'явився лише у 1947му році, але якимось дивним чином вони воюють багато століть...))))
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07.05.2025 07:00 Ответить
Те століття, це століття.. Він міг сказати навіть тисячолітть і не посилився б) в тому тисячолітті воювали і в цьому воюють)
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07.05.2025 09:19 Ответить
Та як багато століть, здається тільки в 1940 році був розподіл на Індію і пакистан
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07.05.2025 07:00 Ответить
А винний Байден! Бо вон його шкарпетки під столом досі валяються.
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07.05.2025 07:31 Ответить
Индусы по жизни стервятники,увидели что Трамп пустое место и сразу напали на Пакистан и где эти хваленые политологи которые доказывали что индийская власть ориентируется на США?
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07.05.2025 07:53 Ответить
Ваня, вы в курсе о том отчего индусы точечно ахнули по логовам террористов или просто в методичке написано бренчать по поводу и без оного про плохих индусов и невинных паков? ))
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07.05.2025 08:35 Ответить
Вани у вас обрезанные живут и где я таки сказал что пакистанцы хорошие а не поцы?
Мне достаточно посмотреть на их хитрожопую и гнилую политику по отношению к Украине.
Так что эти шлимазлы таки сдалали свой гешефт на всем этом мировом зехере.
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07.05.2025 08:41 Ответить
Трамп: якби багато століть тому мене обрали президентом, то війна Індії з Пакістаном ніколи б не почалася...
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07.05.2025 08:10 Ответить
Болливудцы путинским оружием долго не повоюют,войнушка на пару недель не более.
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07.05.2025 08:35 Ответить
Воюють багато десятиліть. І навіть століть, якщо добре замислитися.
Який ****** вумний!! "Горє ат ума""
Народжений кіздєть замислитись не може
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07.05.2025 08:36 Ответить
Вони тільки з 1947 року як Пакистан та Індія
А до цього була тільки Індія.
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07.05.2025 11:53 Ответить
якби трумп був би президентом - цієї війни ніколи б не сталося
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07.05.2025 09:15 Ответить
А нічого, що Пакистан відносно молода країна.
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07.05.2025 11:06 Ответить
 
 