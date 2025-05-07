Трамп о конфликте Индии и Пакистана: Они воюют много веков
Президент США Дональд Трамп отреагировал на военную операцию Индии против Пакистана.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyNews.
"Очень жаль. Мы только что узнали об этом, когда заходили в Овальный кабинет. Думаю, люди догадывались, что что-то произойдет, учитывая предыдущие события. Они воюют уже очень давно, знаете ли. Воюют много десятилетий. И даже столетия, если хорошо задуматься. Я просто надеюсь, что это быстро закончится", - сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.
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Тобто, не звертаймо уваги, хай собі граються далі - ге ж, Трумпе?
Їх третя війна в 1971 році призвела до утворення держави Бангладеш.
У 1999 році між країнами знову спалахнули бойові дії, які були класифіковані як неоголошена війна.
Згідно з дослідженнями, наразі обидві держави мають ядерні арсенали приблизно по 170 боєголовок кожна.
Про це повідомляє Пакистан Samaa TV.
Spurred by the Pakistan Movement, which sought a homeland for the Muslims of British India, and election victories in 1946 by the All-India Muslim League, Pakistan gained independence in 1947 after the Partition of the British Indian Empire, which awarded separate statehood to its Muslim-majority regions and was accompanied by an unparalleled mass migration and loss of life.[14][15] Initially a Dominion of the British Commonwealth, Pakistan officially drafted its constitution in 1956, and emerged as a declared Islamic republic. In 1971, the exclave of East Pakistan seceded as the new country of Bangladesh after a nine-month-long civil war.
Зробіть поправку на те, що наразі у Трумпа інший лікар. Котрий поставив інакший діагноз, виписав інші пігулки, системи та заштрики. Отже, і Трумпові одкровення стали якісно іншими.
І не тільки цієї. Більше того, Трамп тоді навіть не знав про ці війни
ЗІ: касапи з Україною воюють вже п'ятсот років.
Ми, сЦарь Штатов и все Мира!
Може хтось роскаже діду скільки років Пакістану? 😁
У III-II тисячоліттях до н. е. на території Пакистану був центр однієї з найдавніших цивілізацій в історії людства - Хараппської. У II тис. до н. е. територію Пакистану заселили арії. В результаті походів Олександра Македонського на західноіндійські князівства (такі, як Таксила) впливає культура еллінізму. Утворюється потужне Кушанське царство - перший осередок поширення буддизму.
З VIII столітті починається поширення ісламу. У середньовіччі утворюються великі мусульманські держави на чолі з Газневидами і Гуридами. У XIII столітті територія входить до складу Монгольської імперії. Після розпаду Монгольської імперії територія входить до імперії Тимуридів, яка розпадається на кілька держав. Бабур, один із представників династії Тимуридів у XVI столітті заснував імперію Великих Моголів. Після розпаду якої в XVIII столітті відбувається підйом сикхского націоналізму в Синді, Белуджистані, Пенджабі.
Що Македонський та монголи індуси?
Одним із духовних засновників держави був поет Мухаммад Ікбал, голова мусульманської Ліги, організації лідерів сепаратистських тенденцій. Саме Ікбал запропонував у 1930 році створити незалежну мусульманську державу, до якої б увійшли Пенджаб, Синд, Північно-Західна прикордонна провінція (ПЗПП) і Белуджистан. Назву для держави ще в 1933 році запропонував студент-мусульманин Чаудхурі Рахмат Алі, який навчався в Кембриджі. Пакистан дослівно означає «країна чистих».
У 1947 році при розділі Британської Індії завдяки зусиллям Мусульманської ліги утворилася держава Пакистан, до якої увійшли північно-східні та північно-західні райони Індостану переважно з мусульманським населенням.
Шизофренія - це психічний розлад, який характеризується порушенням процесів мислення та емоційних реакцій, і симптоми якого наростають поступово. З його розвитком людина може втратити здатність вирішувати побутові проблеми та повноцінно функціонувати в житті.
Люди з цим захворюванням можуть бачити неіснуючі речі, марити, ізолювати себе від суспільства тощо. Також їм притаманне дезорганізоване мислення, неадекватні емоційні реакції, плутана чи недоречна мова.
F60.8
"Нарциссическое рассторйство лочности - расстройство личности, характеризующееся убеждённостью в собственной уникальности, особом положении, превосходстве над остальными людьми, грандиозностью; завышенным мнением о своих талантах и достижениях; поглощённостью фантазиями о своих успехах; ожиданием безусловно хорошего отношения и беспрекословного подчинения от окружающих; поиском восхищения окружающих для подтверждения своей уникальности и значимости; неспособностью проявлять сочувствие; идеями о собственной свободе от любых правил, о том, что окружающие им завидуют. Нарциссические личности постоянно пытаются контролировать мнение окружающих о себе. Они склонны обесценивать практически всё окружающее их на свете, идеализируя при этом то, с чем ассоциируют самих себя[3]. Восприятие людей и ситуаций в чёрно-белых тонах, как полностью плохих или полностью хороших является одним из видов нарциссических защит".
Пакистан з'явився лише у 1947му році, але якимось дивним чином вони воюють багато століть...))))
Мне достаточно посмотреть на их хитрожопую и гнилую политику по отношению к Украине.
Так что эти шлимазлы таки сдалали свой гешефт на всем этом мировом зехере.
Який ****** вумний!! "Горє ат ума""
Народжений кіздєть замислитись не може
А до цього була тільки Індія.