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Новости Хуситы и США
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Трамп заявил, что США не будут бомбить хуситов, потому что те "капитулировали"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что "хуситы больше не хотят воевать", а американцы прекращают бомбардировку их позиций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера вечером у нас были очень хорошие новости: хуситы... объявили нам, что больше не хотят воевать. Они просто не хотят воевать, и мы будем уважать это и прекратим бомбардировки - они капитулировали", - утверждает Трамп.

Он говорит, что США поверят хуситам на слово, поскольку "они говорят, что больше не будут взрывать корабли, и в этом цель того, что мы делали".

"Хуситы уничтожили много кораблей, которые "прекрасно плавали по разным морям. Это касается не только пролива, но и других мест. И я поверю им на слово, и мы немедленно прекратим бомбардировки хуситов", - отметил президент США.

Читайте: Трамп анонсировал "очень большое объявление"

Автор: 

Йемен (69) Трамп Дональд (5386) хуситы (7)


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Топ комментарии
+9
Як чудово обхезитись на всіх фронтах і видати це за перемогу, знає тільки чудовий Трамп
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06.05.2025 22:05
+9
Взагалі-то бомбардування ніфіга не дали.
Удар по аеропорту в Ізраїлі це довів.

Поки існує Іран у нинішньому вигляді, у хуситів будуть ракети і розрахунки, які можуть їх запускати. Бо самі хусити можуть хибащо прутня у верблюдицю запустити.
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06.05.2025 22:10
+7
Переміг в своїй голові
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06.05.2025 22:00
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Бужанскому пора у него мочу взять на анализ!
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06.05.2025 21:59 Ответить
В рижого осла одні ПЕРЕМОГИ. Особливо над штатівським ВВП, Дєрзай далі дурачок. Вірь хуситам і пуйлу.
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06.05.2025 22:01 Ответить
Переміг в своїй голові
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06.05.2025 22:00 Ответить
Герої Марвел нервово курять...
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06.05.2025 22:22 Ответить
Трампон не курсе, что с гораздо бОльшим успехом хуситов сейчас мочит Израиль.
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06.05.2025 22:00 Ответить
амерською зброєю
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06.05.2025 22:45 Ответить
Совсем плохой стал..
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06.05.2025 22:00 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Израильские ВВС начали уничтожение аэропорта в Сане (Йемен, территория под контролем хуситов).

Заранее предупредили, попросили всех причастных и непричастных оттуда убраться и сейчас бомбят.

Я только не понял, почему американцы уже почти два месяца с тяжким рвением дубасят хуситов, а аэропорт до сих пор стоял. На Новый год берегли что ли?

https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Я так понял, хуситы оказались чуток не в курсе, что они побеждены и прекращают обстрелы, как об этом заявил Трамп. То ли не побеждены, то ли некому там было перевести заявление американского президента на арабский.
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06.05.2025 22:01 Ответить
Сам собі режисер! Такого довбня в Світі ще не було.
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06.05.2025 22:01 Ответить
Навоювались хусити під саму зав"язку - штики в землю - Трамп їх заспокоїв - може
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06.05.2025 22:02 Ответить
мда,даже алкогном с его люциферами нацистами и то ккак то адекватнее и последовательнее,белочка в одном направлении скачет а у трампа бешеный борундук в башке в разные стороны метаеться
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06.05.2025 22:02 Ответить
Трамп повірив на слово, але Ізраїль продовжує тримати хуситів "у тонусі" американськими ************, щоб менше було бажання дурити Трампа
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06.05.2025 22:03 Ответить
Exactly. 💯
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06.05.2025 22:05 Ответить
ну чого вчора ще бомбили разом з ізраілем хамас.
але той капітулював і обіцяв більше не атакувати авіаносні групи показуючи всьому світу що ці дорогі штуки вже не такі страшні.
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06.05.2025 22:19 Ответить
Трампон - як той мент, якого спитали, чи працює світлофор.
- Працює, не працює, працює, не працює...
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06.05.2025 22:03 Ответить
Як чудово обхезитись на всіх фронтах і видати це за перемогу, знає тільки чудовий Трамп
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06.05.2025 22:05 Ответить
Взагалі-то бомбардування ніфіга не дали.
Удар по аеропорту в Ізраїлі це довів.

Поки існує Іран у нинішньому вигляді, у хуситів будуть ракети і розрахунки, які можуть їх запускати. Бо самі хусити можуть хибащо прутня у верблюдицю запустити.
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06.05.2025 22:10 Ответить
Останній король Шотландії...
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06.05.2025 22:11 Ответить
Це 3,14....ць. Сша за 100 діб Трампа втратили ВСІ надбання шо будувалось поколіннями і перетворюєтся з наддержави у меркантільне посьміховісько всього світу.
А шо ж буде далі?
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06.05.2025 22:11 Ответить
Здається, Цензор теж почав страждани на перебір Трампа в публікаціях.
Трамп - майстер безплатної реклами, того і несе діч, а газети її навалюють на вентилятор.
Не боролися б газети так завзято з Трампом 2016го, зараз би про нього вже всі і забули б як про Х'ю Хефнера.
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06.05.2025 22:12 Ответить
От же ж тупориле.
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06.05.2025 22:13 Ответить
а ось і анонсована міжгалактична новина, не витримав дональд дак до пятниці.
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06.05.2025 22:14 Ответить
Яка гарна фотка...тільки навіщо фотошопом прутень ***** прибрали?!
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06.05.2025 22:17 Ответить
про те що ******* бажають миру
трампону хвуйло розповів
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06.05.2025 22:17 Ответить
Що старе, що дурне!! Бачили очі, що брали!! ….
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06.05.2025 22:17 Ответить
Цікаво,а самі хусити знають що вони-"капіталювали"?
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06.05.2025 22:17 Ответить
В своїй голові він вже прийняв їхню капітуляцію.
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06.05.2025 22:19 Ответить
Трамп заявив, що США не будуть бомбардувати хуситів бо ті "капітулювали"

Певен, дуже-дуже капітулювали!
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06.05.2025 22:23 Ответить
то риби плавають
та трампон плаває у своєї брехні
а кораблі ходять
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06.05.2025 22:24 Ответить
Кораблі, які«чудово плавали по різних морях» … Нам щовечора дід Пронос розповідає все нову і нову казку. Отака пуйня, малята!🌚🇺🇸
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06.05.2025 22:27 Ответить
А хусити знають що вони не хочуть більше воювати?
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06.05.2025 22:34 Ответить
ні
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06.05.2025 22:47 Ответить
а хусіти вже знають що вони капітулювали?
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06.05.2025 22:45 Ответить
 
 