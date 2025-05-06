Трамп заявил, что США не будут бомбить хуситов, потому что те "капитулировали"
Президент США Дональд Трамп заявил, что "хуситы больше не хотят воевать", а американцы прекращают бомбардировку их позиций.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вчера вечером у нас были очень хорошие новости: хуситы... объявили нам, что больше не хотят воевать. Они просто не хотят воевать, и мы будем уважать это и прекратим бомбардировки - они капитулировали", - утверждает Трамп.
Он говорит, что США поверят хуситам на слово, поскольку "они говорят, что больше не будут взрывать корабли, и в этом цель того, что мы делали".
"Хуситы уничтожили много кораблей, которые "прекрасно плавали по разным морям. Это касается не только пролива, но и других мест. И я поверю им на слово, и мы немедленно прекратим бомбардировки хуситов", - отметил президент США.
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Израильские ВВС начали уничтожение аэропорта в Сане (Йемен, территория под контролем хуситов).
Заранее предупредили, попросили всех причастных и непричастных оттуда убраться и сейчас бомбят.
Я только не понял, почему американцы уже почти два месяца с тяжким рвением дубасят хуситов, а аэропорт до сих пор стоял. На Новый год берегли что ли?
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Я так понял, хуситы оказались чуток не в курсе, что они побеждены и прекращают обстрелы, как об этом заявил Трамп. То ли не побеждены, то ли некому там было перевести заявление американского президента на арабский.
але той капітулював і обіцяв більше не атакувати авіаносні групи показуючи всьому світу що ці дорогі штуки вже не такі страшні.
- Працює, не працює, працює, не працює...
Удар по аеропорту в Ізраїлі це довів.
Поки існує Іран у нинішньому вигляді, у хуситів будуть ракети і розрахунки, які можуть їх запускати. Бо самі хусити можуть хибащо прутня у верблюдицю запустити.
А шо ж буде далі?
Трамп - майстер безплатної реклами, того і несе діч, а газети її навалюють на вентилятор.
Не боролися б газети так завзято з Трампом 2016го, зараз би про нього вже всі і забули б як про Х'ю Хефнера.
трампону хвуйло розповів
Певен, дуже-дуже капітулювали!
та трампон плаває у своєї брехні
а кораблі ходять