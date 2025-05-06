Трамп заявив, що США не будуть бомбардувати хуситів бо ті "капітулювали"

Президент США Дональд Трамп заявив, що "хусити більше не хочуть воювати", а американці припиняють бомбардування їх позицій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора ввечері у нас були дуже хороші новини: хусити… оголосили нам, що більше не хочуть воювати. Вони просто не хочуть воювати, і ми поважатимемо це й припинимо бомбардування – вони капітулювали", - стверджує Трамп.

Він каже, що США повірять хуситам на слово, оскільки "вони кажуть, що більше не підриватимуть кораблі, і в цьому мета того, що ми робили".

"Хусити знищили багато кораблів, які "чудово плавали по різних морях. Це стосується не тільки протоки, а й інших місць. І я повірю їм на слово, і ми негайно припинимо бомбардування хуситів", – зазначив президент США.

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