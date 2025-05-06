Трамп заявив, що США не будуть бомбардувати хуситів бо ті "капітулювали"
Президент США Дональд Трамп заявив, що "хусити більше не хочуть воювати", а американці припиняють бомбардування їх позицій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Учора ввечері у нас були дуже хороші новини: хусити… оголосили нам, що більше не хочуть воювати. Вони просто не хочуть воювати, і ми поважатимемо це й припинимо бомбардування – вони капітулювали", - стверджує Трамп.
Він каже, що США повірять хуситам на слово, оскільки "вони кажуть, що більше не підриватимуть кораблі, і в цьому мета того, що ми робили".
"Хусити знищили багато кораблів, які "чудово плавали по різних морях. Це стосується не тільки протоки, а й інших місць. І я повірю їм на слово, і ми негайно припинимо бомбардування хуситів", – зазначив президент США.
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Израильские ВВС начали уничтожение аэропорта в Сане (Йемен, территория под контролем хуситов).
Заранее предупредили, попросили всех причастных и непричастных оттуда убраться и сейчас бомбят.
Я только не понял, почему американцы уже почти два месяца с тяжким рвением дубасят хуситов, а аэропорт до сих пор стоял. На Новый год берегли что ли?
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Я так понял, хуситы оказались чуток не в курсе, что они побеждены и прекращают обстрелы, как об этом заявил Трамп. То ли не побеждены, то ли некому там было перевести заявление американского президента на арабский.
але той капітулював і обіцяв більше не атакувати авіаносні групи показуючи всьому світу що ці дорогі штуки вже не такі страшні.
- Працює, не працює, працює, не працює...
Удар по аеропорту в Ізраїлі це довів.
Поки існує Іран у нинішньому вигляді, у хуситів будуть ракети і розрахунки, які можуть їх запускати. Бо самі хусити можуть хибащо прутня у верблюдицю запустити.
А шо ж буде далі?
Трамп - майстер безплатної реклами, того і несе діч, а газети її навалюють на вентилятор.
Не боролися б газети так завзято з Трампом 2016го, зараз би про нього вже всі і забули б як про Х'ю Хефнера.
трампону хвуйло розповів
Певен, дуже-дуже капітулювали!
та трампон плаває у своєї брехні
а кораблі ходять
як керувати світом, не привертаючи увагу санітарів;
як перемогти хуситів, не привертаючи увагу санітарів;
як зупинити війну за 24 години, не привертаючи увагу санітарів;
як стати папою римським...