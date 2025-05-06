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Новини Хусити та США
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Трамп заявив, що США не будуть бомбардувати хуситів бо ті "капітулювали"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що "хусити більше не хочуть воювати", а американці припиняють бомбардування їх позицій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора ввечері у нас були дуже хороші новини: хусити… оголосили нам, що більше не хочуть воювати. Вони просто не хочуть воювати, і ми поважатимемо це й припинимо бомбардування – вони капітулювали", - стверджує Трамп.

Він каже, що США повірять хуситам на слово, оскільки "вони кажуть, що більше не підриватимуть кораблі, і в цьому мета того, що ми робили".

"Хусити знищили багато кораблів, які "чудово плавали по різних морях. Це стосується не тільки протоки, а й інших місць. І я повірю їм на слово, і ми негайно припинимо бомбардування хуситів", – зазначив президент США.

Читайте: Трамп анонсував "дуже велике оголошення"

Автор: 

Ємен (29) Трамп Дональд (5815) хусити (7)


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Топ коментарі
+12
Як чудово обхезитись на всіх фронтах і видати це за перемогу, знає тільки чудовий Трамп
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06.05.2025 22:05
+10
Переміг в своїй голові
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06.05.2025 22:00
+10
Взагалі-то бомбардування ніфіга не дали.
Удар по аеропорту в Ізраїлі це довів.

Поки існує Іран у нинішньому вигляді, у хуситів будуть ракети і розрахунки, які можуть їх запускати. Бо самі хусити можуть хибащо прутня у верблюдицю запустити.
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06.05.2025 22:10
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Бужанскому пора у него мочу взять на анализ!
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06.05.2025 21:59 Відповісти
В рижого осла одні ПЕРЕМОГИ. Особливо над штатівським ВВП, Дєрзай далі дурачок. Вірь хуситам і пуйлу.
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06.05.2025 22:01 Відповісти
Переміг в своїй голові
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06.05.2025 22:00 Відповісти
Герої Марвел нервово курять...
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06.05.2025 22:22 Відповісти
Трампон не курсе, что с гораздо бОльшим успехом хуситов сейчас мочит Израиль.
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06.05.2025 22:00 Відповісти
амерською зброєю
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06.05.2025 22:45 Відповісти
Совсем плохой стал..
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06.05.2025 22:00 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Израильские ВВС начали уничтожение аэропорта в Сане (Йемен, территория под контролем хуситов).

Заранее предупредили, попросили всех причастных и непричастных оттуда убраться и сейчас бомбят.

Я только не понял, почему американцы уже почти два месяца с тяжким рвением дубасят хуситов, а аэропорт до сих пор стоял. На Новый год берегли что ли?

https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Я так понял, хуситы оказались чуток не в курсе, что они побеждены и прекращают обстрелы, как об этом заявил Трамп. То ли не побеждены, то ли некому там было перевести заявление американского президента на арабский.
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06.05.2025 22:01 Відповісти
Сам собі режисер! Такого довбня в Світі ще не було.
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06.05.2025 22:01 Відповісти
Навоювались хусити під саму зав"язку - штики в землю - Трамп їх заспокоїв - може
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06.05.2025 22:02 Відповісти
мда,даже алкогном с его люциферами нацистами и то ккак то адекватнее и последовательнее,белочка в одном направлении скачет а у трампа бешеный борундук в башке в разные стороны метаеться
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06.05.2025 22:02 Відповісти
Трамп повірив на слово, але Ізраїль продовжує тримати хуситів "у тонусі" американськими ************, щоб менше було бажання дурити Трампа
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06.05.2025 22:03 Відповісти
Exactly. 💯
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06.05.2025 22:05 Відповісти
ну чого вчора ще бомбили разом з ізраілем хамас.
але той капітулював і обіцяв більше не атакувати авіаносні групи показуючи всьому світу що ці дорогі штуки вже не такі страшні.
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06.05.2025 22:19 Відповісти
Трампон - як той мент, якого спитали, чи працює світлофор.
- Працює, не працює, працює, не працює...
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06.05.2025 22:03 Відповісти
Як чудово обхезитись на всіх фронтах і видати це за перемогу, знає тільки чудовий Трамп
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06.05.2025 22:05 Відповісти
Взагалі-то бомбардування ніфіга не дали.
Удар по аеропорту в Ізраїлі це довів.

Поки існує Іран у нинішньому вигляді, у хуситів будуть ракети і розрахунки, які можуть їх запускати. Бо самі хусити можуть хибащо прутня у верблюдицю запустити.
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06.05.2025 22:10 Відповісти
Останній король Шотландії...
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06.05.2025 22:11 Відповісти
Це 3,14....ць. Сша за 100 діб Трампа втратили ВСІ надбання шо будувалось поколіннями і перетворюєтся з наддержави у меркантільне посьміховісько всього світу.
А шо ж буде далі?
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06.05.2025 22:11 Відповісти
Здається, Цензор теж почав страждани на перебір Трампа в публікаціях.
Трамп - майстер безплатної реклами, того і несе діч, а газети її навалюють на вентилятор.
Не боролися б газети так завзято з Трампом 2016го, зараз би про нього вже всі і забули б як про Х'ю Хефнера.
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06.05.2025 22:12 Відповісти
От же ж тупориле.
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06.05.2025 22:13 Відповісти
а ось і анонсована міжгалактична новина, не витримав дональд дак до пятниці.
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06.05.2025 22:14 Відповісти
Яка гарна фотка...тільки навіщо фотошопом прутень ***** прибрали?!
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06.05.2025 22:17 Відповісти
про те що ******* бажають миру
трампону хвуйло розповів
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06.05.2025 22:17 Відповісти
Що старе, що дурне!! Бачили очі, що брали!! ….
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06.05.2025 22:17 Відповісти
Цікаво,а самі хусити знають що вони-"капіталювали"?
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06.05.2025 22:17 Відповісти
В своїй голові він вже прийняв їхню капітуляцію.
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06.05.2025 22:19 Відповісти
Трамп заявив, що США не будуть бомбардувати хуситів бо ті "капітулювали"

Певен, дуже-дуже капітулювали!
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06.05.2025 22:23 Відповісти
то риби плавають
та трампон плаває у своєї брехні
а кораблі ходять
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06.05.2025 22:24 Відповісти
Кораблі, які«чудово плавали по різних морях» … Нам щовечора дід Пронос розповідає все нову і нову казку. Отака пуйня, малята!🌚🇺🇸
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06.05.2025 22:27 Відповісти
А хусити знають що вони не хочуть більше воювати?
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06.05.2025 22:34 Відповісти
ні
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06.05.2025 22:47 Відповісти
а хусіти вже знають що вони капітулювали?
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06.05.2025 22:45 Відповісти
Трамп «переміг» хуситів, віддавши їм Червоне море
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06.05.2025 22:56 Відповісти
А хусити хоч в курсі, що вони капітулювали …
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06.05.2025 23:03 Відповісти
ех, який талант пропадає, йому б книжки писати:
як керувати світом, не привертаючи увагу санітарів;
як перемогти хуситів, не привертаючи увагу санітарів;
як зупинити війну за 24 години, не привертаючи увагу санітарів;
як стати папою римським...
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06.05.2025 23:07 Відповісти
В нього пробабця була Хуситкою...А Путену він завідуе що той зуби гітлера на ніч одягае...й у фуражці його спить..
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06.05.2025 23:17 Відповісти
Одне можу сказати - психіатри, які оглядали/оглядають Трампа, після закінчення його каденції більше ніколи не матимуть роботи через профнепридатність.
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06.05.2025 23:21 Відповісти
І кораблі чудово плавали доки не втонули. І з путлєром чудово ладив, доки путлєр не вилляв на нього вміст свого чємоданчіка.
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06.05.2025 23:23 Відповісти
новий мюнххаузен ))
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06.05.2025 23:28 Відповісти
 
 