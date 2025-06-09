Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп направил войска, а губернатор заявил о нарушении суверенитета. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент США Дональд Трамп приказал отправить войска Нацгвардии в Лос-Анджелес, где продолжаются протесты, вызванные масштабными иммиграционными рейдами по всему региону.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Так, лидер Штатов поручил направить 2 тысячи солдат в этот район "на 60 дней или на усмотрение министра обороны", заявили в Белом доме.
Президент США пообещал направить в Калифорнию все необходимое.
"Мы разместим войска повсюду, мы не позволим этому произойти с нашей страной", - сказал лидер США, отметив, что считает произошедшее в Лос-Анджелесе в субботу, "беспорядками".
Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом сказал, что с ним не советовались относительно решения об отправке войск Национальной гвардии. Он осудил это решение Трампа и заявил, что тот превысил свои полномочия.
"Федеральное правительство сеет хаос, чтобы иметь повод для эскалации. Цивилизованная страна ведет себя не так", - отметил он.
В то же время командование заявило, что Нацгвардия сосредоточена на "безопасности и защите федеральной собственности и персонала".
Губернатор Ньюсом направил письмо министру обороны Питу Хегсету и призвал Пентагон отозвать решение о размещении Нацгвардии в Лос-Анджелесе, а также вернуть контроль над войсками штата.
В своем обращении он заявил, что именно он как глава региона должен принимать решение о том, обращаться ли к федеральной власти за помощью, если ситуация не касается иностранного вторжения или восстаний, которые несут угрозу государственной власти.
По его словам, ввод войск грозит "серьезно обострить ситуацию".
"У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата - разжигание напряженности и отток ресурсов оттуда, где они действительно нужны", - заявил он.
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КГБ - умєєт.
Тут є такі, що це їх потішить.
То може проблема не в папєрєніках, а в рудому педофілі-ідіоті?
"ГАласуй за Порошенко, а то путЕн нападЬот!"
Порошенко НЕ обрали, ***** напало. НуХотьПоржалі.
а с каими прапорами должны быть мигранты?
І таки прапори Мексики час від часу в кадр потрапляють.
як він робив у Парижу з жовтими жилетами .
трампе, довбойобе, подякуй своєму ідолу
Тобто заплатив хутин
Доречі, того самого бабла у Китая теж більше.
Роіся вже давно не є суб'єктом великої політики. Без Китаю вона нуль.
але рашу треба розвалити
трампоїд звісно неадекват, та ситуації із незаконною міграціією виходить за всі рамки.
п.с. нелегально перетинають кордон сотні тисяч кацапів узбеків казахів і тд тп.
То як в нас "країна його мрій"...
Трамп не має козирів проти мігрантів.
Саме Трамп спровокував мігрантів на протести.
Маск - майбутні президент країни
«У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп. Це серйозне порушення суверенітету штату - розпалювання напруженості та відтік ресурсів звідти, де вони справді потрібні", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/p3556844
🇲🇽💀🇺🇸😁
« Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай…
Где бы я ни ехал в танке,
всюду мой любимый край!
Вижу речку Амазонку,
крокодилов вижу я…
Это русская сторонка, это родина моя!
Недалече пирамиды, Нил течет - богат водой
Омывает русский берег!
Русь моя, горжусь тобой!
Вижу Вашингтон в долине,
Даллас вижу и Техас,
Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас!»
АЛЕ, коли від одного президента чи премьера залежить судьба нації- геть Альцгеймера і Паркінсонів
може заборонити до 70 років . Вон хутин - натуральний ідіот
Треба щось вирішувати з пихатими капіталістами-глобалістами....
Дуже зажралися, дуже відірвались від грішної земельки, літають десь...
Не дай Боже....
у нас в США все добре і буде добре..."
не ці слова рудий ублюдок сказав нам?
і скільки срав Байдену, що тепер гепнувся на трапі літака..
бог не єрошка...
Банкрот трамп, запустив годинник своєї ліквідації!
Не думав що трумп так швидко дійде до "ескалації"...
Хоча чого йому час витрачати - всі гілки влади в кармані, силовики запаркували язики в дупи,...
Скоро мабуть і концтабори з'являться
кукус
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD
Ku Klux Klan, трохи помилився але зміст передав правильно
Американський мудрий нарід теж отримав те на що заслуговує.
Важкі часи народжують сильних лідерів. Сильні лідери створюють легкі часи безтурботного існування.
Легкі часи безтурботного існування народжують слабких лідерів (клоунів, популістів).
Слабкі лідери створюють важкі часи.
І так по колу.
проведення референдуму
про приєднання Каліфорніі з Аляскою до Канади