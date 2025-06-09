Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп направил войска, а губернатор заявил о нарушении суверенитета. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент США Дональд Трамп приказал отправить войска Нацгвардии в Лос-Анджелес, где продолжаются протесты, вызванные масштабными иммиграционными рейдами по всему региону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Так, лидер Штатов поручил направить 2 тысячи солдат в этот район "на 60 дней или на усмотрение министра обороны", заявили в Белом доме.

Президент США пообещал направить в Калифорнию все необходимое.

"Мы разместим войска повсюду, мы не позволим этому произойти с нашей страной", - сказал лидер США, отметив, что считает произошедшее в Лос-Анджелесе в субботу, "беспорядками".

Читайте: Трамп жесткими санкциями может заставить Россию закончить войну, - Зеленский

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом сказал, что с ним не советовались относительно решения об отправке войск Национальной гвардии. Он осудил это решение Трампа и заявил, что тот превысил свои полномочия.

"Федеральное правительство сеет хаос, чтобы иметь повод для эскалации. Цивилизованная страна ведет себя не так", - отметил он.

В то же время командование заявило, что Нацгвардия сосредоточена на "безопасности и защите федеральной собственности и персонала".

Губернатор Ньюсом направил письмо министру обороны Питу Хегсету и призвал Пентагон отозвать решение о размещении Нацгвардии в Лос-Анджелесе, а также вернуть контроль над войсками штата.

Читайте также: Путин стремится к восстановлению СССР, поэтому не хочет заканчивать войну, - Зеленский

В своем обращении он заявил, что именно он как глава региона должен принимать решение о том, обращаться ли к федеральной власти за помощью, если ситуация не касается иностранного вторжения или восстаний, которые несут угрозу государственной власти.

По его словам, ввод войск грозит "серьезно обострить ситуацию".

"У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата - разжигание напряженности и отток ресурсов оттуда, где они действительно нужны", - заявил он.

Также читайте: Трамп и Маск приостановили публичную вражду после разговора между их помощниками, - Politico