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Новости Фото Протесты в Лос-Анджелесе
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Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп направил войска, а губернатор заявил о нарушении суверенитета. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент США Дональд Трамп приказал отправить войска Нацгвардии в Лос-Анджелес, где продолжаются протесты, вызванные масштабными иммиграционными рейдами по всему региону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Так, лидер Штатов поручил направить 2 тысячи солдат в этот район "на 60 дней или на усмотрение министра обороны", заявили в Белом доме.

Масштабные протесты в Лос-Анджелесе. Трамп направил Нацгвардию

Президент США пообещал направить в Калифорнию все необходимое.

"Мы разместим войска повсюду, мы не позволим этому произойти с нашей страной", - сказал лидер США, отметив, что считает произошедшее в Лос-Анджелесе в субботу, "беспорядками".

Читайте: Трамп жесткими санкциями может заставить Россию закончить войну, - Зеленский

Масштабные протесты в Лос-Анджелесе. Трамп направил Нацгвардию

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом сказал, что с ним не советовались относительно решения об отправке войск Национальной гвардии. Он осудил это решение Трампа и заявил, что тот превысил свои полномочия.

"Федеральное правительство сеет хаос, чтобы иметь повод для эскалации. Цивилизованная страна ведет себя не так", - отметил он.

Масштабные протесты в Лос-Анджелесе. Трамп направил Нацгвардию

В то же время командование заявило, что Нацгвардия сосредоточена на "безопасности и защите федеральной собственности и персонала".

Губернатор Ньюсом направил письмо министру обороны Питу Хегсету и призвал Пентагон отозвать решение о размещении Нацгвардии в Лос-Анджелесе, а также вернуть контроль над войсками штата.

Масштабные протесты в Лос-Анджелесе. Трамп направил Нацгвардию

Читайте также: Путин стремится к восстановлению СССР, поэтому не хочет заканчивать войну, - Зеленский

В своем обращении он заявил, что именно он как глава региона должен принимать решение о том, обращаться ли к федеральной власти за помощью, если ситуация не касается иностранного вторжения или восстаний, которые несут угрозу государственной власти.

Масштабные протесты в Лос-Анджелесе. Трамп направил Нацгвардию

Масштабные протесты в Лос-Анджелесе. Трамп направил Нацгвардию

По его словам, ввод войск грозит "серьезно обострить ситуацию".

"У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата - разжигание напряженности и отток ресурсов оттуда, где они действительно нужны", - заявил он.

Также читайте: Трамп и Маск приостановили публичную вражду после разговора между их помощниками, - Politico

Масштабные протесты в Лос-Анджелесе. Трамп направил Нацгвардию

Автор: 

мигранты (986) протест (5862) США (27156) Трамп Дональд (5676)


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Топ комментарии
+35
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09.06.2025 10:57 Ответить
+25
Якщо б Президентом був Порошенко, то цього б не сталося
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09.06.2025 10:54 Ответить
+23
От же ж придурок цей трамп!!!
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09.06.2025 10:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
От же ж придурок цей трамп!!!
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09.06.2025 10:50 Ответить
«Під прапорами Мексики та СРСР: у Каліфорнії продовжують вирувати протести» (с)

КГБ - умєєт.
Тут є такі, що це їх потішить.
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09.06.2025 11:21 Ответить
агент Краснов зможе розвалити країну США ? ось у чому питання
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09.06.2025 12:19 Ответить
рудий піндос!
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09.06.2025 10:50 Ответить
Наслідки політики "відкритих дверей" від демократів з неконтрольованою міграцією бомжів і наркоманів, ще довго аукатимуться в США.
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09.06.2025 10:53 Ответить
"У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп. Це серйозне порушення суверенітету штату - розпалювання напруженості та відтік ресурсів звідти, де вони справді потрібні", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/p3556844
То може проблема не в папєрєніках, а в рудому педофілі-ідіоті?
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09.06.2025 11:07 Ответить
Але методи вирішення цієї проблеми,запозичені республіканцями у пукіна, призведуть до кровопролиття та примножать проблеми.
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09.06.2025 11:13 Ответить
Мексика незабаром визнає незалежність Каліфорнійської народної республіки, а згодом, як мінімум, Техаської.
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09.06.2025 10:54 Ответить
ну ждіть рузький мір, який прийде захищати своїх рузькагаварящих. а їх в каліфорнії дохреніща
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09.06.2025 10:54 Ответить
Якщо б Президентом був Порошенко, то цього б не сталося
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09.06.2025 10:54 Ответить
😀😀😀😀😃😃👍😄😄😄😄😁👍
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09.06.2025 10:58 Ответить
Краще це.
"ГАласуй за Порошенко, а то путЕн нападЬот!"
Порошенко НЕ обрали, ***** напало. НуХотьПоржалі.
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09.06.2025 11:21 Ответить
Я так розумію, інтелектуальненький ви наш, Рея Бредбері "Гуркіт грому" ("A Sound Of Thunder") ви не читали...
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09.06.2025 11:40 Ответить
Ти ідіот ! Людина просто потролила трумпа , а ти вирішив показати свою начитаність (( Як виявилося - ти крім фантастики нічого не розумієш про реальність ((
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09.06.2025 12:06 Ответить
А чому протестувальники з прапорами Мексики?
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09.06.2025 10:55 Ответить
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09.06.2025 10:58 Ответить
"А чому протестувальники з прапорами Мексики?"

а с каими прапорами должны быть мигранты?
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09.06.2025 11:02 Ответить
Тоді це вже сепаратистський рух і застосування армії та нацгвардії повністю виправдано.
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09.06.2025 12:28 Ответить
І кричать: "Sheinbaum trae las tropas!"
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09.06.2025 11:03 Ответить
Бо Каліфорнія - це Мексика.
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09.06.2025 11:43 Ответить
Одне фото з прапорами - фотошоп. Було б цікавіше якщо б приклеїли прапор донецької республіки.
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09.06.2025 11:44 Ответить
Да ні. В ютубі вже повно відео з тих протестів.
І таки прапори Мексики час від часу в кадр потрапляють.
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09.06.2025 12:27 Ответить
Тампон отримав ''указівку'' від ***** -розвалити США,чим і почав займатись.
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09.06.2025 10:57 Ответить
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09.06.2025 10:57 Ответить
А за протести хутин заплатив
як він робив у Парижу з жовтими жилетами .
трампе, довбойобе, подякуй своєму ідолу
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09.06.2025 10:58 Ответить
Скоріше Китай.
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09.06.2025 11:00 Ответить
Взагалі то , соціальні протести у країнах - це методика хремля.
Тобто заплатив хутин
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09.06.2025 11:05 Ответить
Ну так сі йому наказав
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09.06.2025 12:09 Ответить
У Мексиці вплив Китаю у рази більший. Да і у "м'яку силу" шляхом вкидання бабла Китай вже вміє у рази краще.
Доречі, того самого бабла у Китая теж більше.

Роіся вже давно не є суб'єктом великої політики. Без Китаю вона нуль.
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09.06.2025 12:32 Ответить
А це вже навіть не має великого значення...
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09.06.2025 11:59 Ответить

але рашу треба розвалити
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09.06.2025 12:03 Ответить
"У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп" - це все що потрібно знати про рудого чорта.
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09.06.2025 10:59 Ответить
ну так спокійно жили собі як нелегали...
трампоїд звісно неадекват, та ситуації із незаконною міграціією виходить за всі рамки.
п.с. нелегально перетинають кордон сотні тисяч кацапів узбеків казахів і тд тп.
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09.06.2025 11:06 Ответить
Трамп поводиться буквально як слон у посудній лавці. Причому у всіх питаннях, куди він встиг встромити свого носа.
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09.06.2025 11:10 Ответить
Так, незаконна міграція то проблема. Але рудий придурок вміє ту проблему так "вирішити", що ось воно.
То як в нас "країна його мрій"...
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09.06.2025 11:10 Ответить
Якби Байден був президентом такого б не сталося.
Трамп не має козирів проти мігрантів.
Саме Трамп спровокував мігрантів на протести.
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09.06.2025 10:59 Ответить
Та й ще з маском посварився, а у маска ТВИТЕР
Маск - майбутні президент країни
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09.06.2025 11:06 Ответить
Нє-а, він не народився в Штатах
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09.06.2025 12:04 Ответить
Так, я забула. А головою Сенату він може бути ?
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09.06.2025 12:08 Ответить
Тільки презом не може бути.
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09.06.2025 12:11 Ответить
Це так, йому вже і окрему палату приготували
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09.06.2025 12:07 Ответить
Песец пришел в США так же неожиданно, как в свое время он пришел в СССР.
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09.06.2025 10:59 Ответить
Чекаємо масові хвилі мігрантів з США у вигрібуху як в 90-х.
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09.06.2025 11:06 Ответить
Золоті слова
«У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп. Це серйозне порушення суверенітету штату - розпалювання напруженості та відтік ресурсів звідти, де вони справді потрібні", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/p3556844
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09.06.2025 11:03 Ответить
Саме час ще із Нью-Мексико депортувати тисячі дві-три. Тоді у гегсета настане зірковий час у його кар'єрі. А потім, можливо це нарешті призведе до того, що америкаці почнуть лікувати свій трамбофлебіт.
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09.06.2025 11:03 Ответить
Сукі, 8 років утисків та заборон розмовляти іспанською , хтось має захистити "права" ціх " громадян"
🇲🇽💀🇺🇸😁
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09.06.2025 11:06 Ответить
Еой, у кацапії є пісня

« Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай…

Где бы я ни ехал в танке,

всюду мой любимый край!

Вижу речку Амазонку,

крокодилов вижу я…

Это русская сторонка, это родина моя!

Недалече пирамиды, Нил течет - богат водой

Омывает русский берег!

Русь моя, горжусь тобой!

Вижу Вашингтон в долине,

Даллас вижу и Техас,

Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас!»
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09.06.2025 11:10 Ответить
потужний ********** тужится- козир видувае напевно
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09.06.2025 11:33 Ответить
Вважаю що старіше 75 років у президенти обирати треба заборонити. Нехай будуть консультантами.
АЛЕ, коли від одного президента чи премьера залежить судьба нації- геть Альцгеймера і Паркінсонів
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09.06.2025 12:01 Ответить
Старіше 75? А то вже не забагато? Може максімум 65? Бо 75+4, то це він може керувати майже до 80...

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09.06.2025 12:56 Ответить
Судячи по Байдену з Трампом - 80 це забагато. Не тому що вони дурні, просто тяжко керувати країнами по здоровью
може заборонити до 70 років . Вон хутин - натуральний ідіот
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09.06.2025 13:03 Ответить
Флаги Мексики. Вот что бывает когда миграция становится бесконтрольной. Демократы могут быть довольны. Калифорния станет Мексиканской Народной Республикой.
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09.06.2025 11:10 Ответить
Дай то Бог!
Треба щось вирішувати з пихатими капіталістами-глобалістами....
Дуже зажралися, дуже відірвались від грішної земельки, літають десь...
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09.06.2025 11:27 Ответить
А чи не займе їхнє місце трійця: КНР, КНДР, РАШКА ?
Не дай Боже....
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09.06.2025 11:31 Ответить
Був би чубчік твким рішучім з ****** та кацапами…
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09.06.2025 11:10 Ответить
" це в Україні все погано, у вас війна,
у нас в США все добре і буде добре..."
не ці слова рудий ублюдок сказав нам?
і скільки срав Байдену, що тепер гепнувся на трапі літака..
бог не єрошка...
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09.06.2025 11:13 Ответить
Старий Трамп у московському лайні! Такого в США, при Президенті Байдені, не було!! Прутін, запропонує Трампу, свою росгвардію, для подавлення волі Народу США ??
Банкрот трамп, запустив годинник своєї ліквідації!
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09.06.2025 11:20 Ответить
Помню как тут поддерживали полицию когда были протесты BLM. Народу в принципе наплевать демократия, диктатура. Главное чтобы у власти были свои.
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09.06.2025 11:32 Ответить
тю аж 2000 потужно
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09.06.2025 11:36 Ответить
Що Ви можете пам'ятати, як зареєстровані 8 лютого 2025 року? )))
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09.06.2025 13:03 Ответить
Невже Почалось?
Не думав що трумп так швидко дійде до "ескалації"...
Хоча чого йому час витрачати - всі гілки влади в кармані, силовики запаркували язики в дупи,...

Скоро мабуть і концтабори з'являться
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09.06.2025 11:25 Ответить
Прапор Кукус клану білих нацистів, які підтримували чорношкіре рабство в США, зверніть увагу на кольори...

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09.06.2025 11:27 Ответить
Кепка Трампа...
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09.06.2025 11:28 Ответить
Білі націонал-соціалісти не можуть підтримувати чорношкіре рабство у США, бо його вже немає 160 років.
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09.06.2025 11:36 Ответить
"Кукус клану"

кукус
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09.06.2025 11:46 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD
Ku Klux Klan, трохи помилився але зміст передав правильно
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09.06.2025 11:52 Ответить
Як на мене Кускус клан звучить краще!
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09.06.2025 12:10 Ответить
"защітім амерікенінґлішгаварящіх і не їх мір!" (С) ))
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09.06.2025 11:33 Ответить
Якщо фсб вже шатає америку, то всі американці лохи
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09.06.2025 11:47 Ответить
Ви сильно переоцінюєте ФСБ.
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09.06.2025 12:35 Ответить
Здається мені це тільки початок... Але нам від того точно легше не буде...
Американський мудрий нарід теж отримав те на що заслуговує.
Важкі часи народжують сильних лідерів. Сильні лідери створюють легкі часи безтурботного існування.
Легкі часи безтурботного існування народжують слабких лідерів (клоунів, популістів).
Слабкі лідери створюють важкі часи.
І так по колу.
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09.06.2025 11:55 Ответить
Коли трампонутий штурмував білий дім, то було законно, а зараз ні, мабуть це демократія по трампонутому в дії
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09.06.2025 12:02 Ответить
вже настав час
проведення референдуму
про приєднання Каліфорніі з Аляскою до Канади
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09.06.2025 12:22 Ответить
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09.06.2025 12:27 Ответить
 
 