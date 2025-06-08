Путин стремится к восстановлению СССР, поэтому не хочет заканчивать войну, - Зеленский

Президент РФ Владимир Путин стремится к восстановлению СССР, поэтому не хочет заканчивать войну в Украине.

Об этом в интервью ABC News заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин хочет вернуть себе могущество Советского Союза. Это невозможно, но я не уверен, что есть люди, которые способны ему это объяснить, и он будет это делать. И я уверен, чтобы это сделать - достичь его цели, ему нужно достичь это прежде всего с Украиной, через Украину, потому что Украина самая большая в Советском Союзе после России. Это для него стратегическая цель, и для него очень важно это сделать, и он не хочет заканчивать войну, а тем более, что партнеры начинают давать слабые сигналы", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что Путин на самом деле хочет мира.

"При всем уважении к президенту США, это его личное мнение. Я имел с ним несколько встреч, и ни разу я не менял своей позиции относительно реальных причин войны и относительно реального желания Путина. Я не знаю, готов ли президент США воспринимать мою позицию. Путин не хочет заканчивать. Это невозможно. В его голове закончить войну без поражения Украины - это поражение для него. Мы понимаем ментальность россиян гораздо лучше, чем США. Мы с ними соседи, это многолетнее соседство. Это разное соседство, включая войны. Мы понимаем их... и я знаю, что Путин не хочет заканчивать войну", - пояснил Зеленский.

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Он добавил, что российская сторона относительно окончания войны в Украине будет очень прагматичной.

"Если на них будет сильное давление - они ее закончат. Вопрос, на какой срок они закончат эту войну, и тогда встанет второй вопрос, о котором я также много раз говорил президенту Трампу. Встанет вопрос гарантий безопасности, потому что если гарантии безопасности будут слабые, я просто говорю, как это будет, мы просто знаем россиян. И если это сильные гарантии - мир будет длительный. Если гарантии будут слабые - это будет пауза", - отметил Зеленский.

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