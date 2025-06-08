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Новости Позиция РФ относительно прекращения войны Требования Путина относительно войны в Украине
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Путин стремится к восстановлению СССР, поэтому не хочет заканчивать войну, - Зеленский

зеленський

Президент РФ Владимир Путин стремится к восстановлению СССР, поэтому не хочет заканчивать войну в Украине.

Об этом в интервью ABC News заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин хочет вернуть себе могущество Советского Союза. Это невозможно, но я не уверен, что есть люди, которые способны ему это объяснить, и он будет это делать. И я уверен, чтобы это сделать - достичь его цели, ему нужно достичь это прежде всего с Украиной, через Украину, потому что Украина самая большая в Советском Союзе после России. Это для него стратегическая цель, и для него очень важно это сделать, и он не хочет заканчивать войну, а тем более, что партнеры начинают давать слабые сигналы", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что Путин на самом деле хочет мира.

"При всем уважении к президенту США, это его личное мнение. Я имел с ним несколько встреч, и ни разу я не менял своей позиции относительно реальных причин войны и относительно реального желания Путина. Я не знаю, готов ли президент США воспринимать мою позицию. Путин не хочет заканчивать. Это невозможно. В его голове закончить войну без поражения Украины - это поражение для него. Мы понимаем ментальность россиян гораздо лучше, чем США. Мы с ними соседи, это многолетнее соседство. Это разное соседство, включая войны. Мы понимаем их... и я знаю, что Путин не хочет заканчивать войну", - пояснил Зеленский.

Читайте: Если США не будут помогать Украине, у Путина будет больше шансов выиграть войну, - Зеленский

Он добавил, что российская сторона относительно окончания войны в Украине будет очень прагматичной.

"Если на них будет сильное давление - они ее закончат. Вопрос, на какой срок они закончат эту войну, и тогда встанет второй вопрос, о котором я также много раз говорил президенту Трампу. Встанет вопрос гарантий безопасности, потому что если гарантии безопасности будут слабые, я просто говорю, как это будет, мы просто знаем россиян. И если это сильные гарантии - мир будет длительный. Если гарантии будут слабые - это будет пауза", - отметил Зеленский.

Читайте также: Трамп жесткими санкциями может заставить Россию закончить войну, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) путин владимир (31564) Трамп Дональд (5672)


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Топ комментарии
+21
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08.06.2025 19:26 Ответить
+17
Стадіон. Квітень 2019. Крок у прірву.
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08.06.2025 19:31 Ответить
+14
І це каже совкова ліцемірна істота з погонялом "Какая разница"!
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08.06.2025 19:29 Ответить
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Додув!
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08.06.2025 19:25 Ответить
Та не дуже він додув.
Там йому ще дуть і дуть.
***** у першу чергу прагне здійснити вєковую мєчту русского народа:
- знищити Україну і українців.
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08.06.2025 19:41 Ответить
Він жеж каже - хоче знищити Україну
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08.06.2025 19:44 Ответить
«Путін прагне відновлення СРСР, тому не хоче закінчувати війну, - Зеленський.»

Де?
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08.06.2025 19:47 Ответить
А як відновити СРСР без знищення України?
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08.06.2025 19:52 Ответить
Де там про: «знищення України»?

І де про: «знищення українців»?
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08.06.2025 20:04 Ответить
Не смішно - коли рашка переможе - України не стане - хіба це не знищення?
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08.06.2025 20:20 Ответить
Де ця пряма мова у словах Президента?
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08.06.2025 20:25 Ответить
Ні , це ГІБКАСТЬ темників ЄРМАКОмародерату від ПРодюсера до виконавця-зачитувача.
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08.06.2025 20:24 Ответить
POLITICO саме так назвала ці постановки дуету від парочки ... От як малюку вдалося обійти це й зробити ВОВУ причетним до ПАВУТИНИ -????
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08.06.2025 20:27 Ответить
а зеленський чого хоче?
чому не купуються ідеї у винахідників?
якщо саме не витягуєш то попроси - принесуть тим більше принесуть за гроші.
всі у виграші.
чи вже приміряємося писати мемуари - як я переміг на стадіоні але програв під авдіївкою.
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08.06.2025 19:26 Ответить
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08.06.2025 19:26 Ответить
Стадіон. Квітень 2019. Крок у прірву.
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08.06.2025 19:31 Ответить
То тепер війна вигідна зєленському,бо тепер він на ній наживається?
І непогано! За 2 роки збільшивши статки з 43 мільйонів $ ,вкрадених і переданих йому Коломойським у 2018 (навіщо і так зрозуміло),до 2+ мільярдів $ у 2021 + нерухомість по світу на ~0.6 мільярда €!
Мабуть все на президентську зарплату та виплати роялті з раши.
І НІЧОГО з цих статків а ні в бюджет,а ні на воїнів України.
От таке обрали!
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08.06.2025 20:46 Ответить
І нарешті, наближаючись до потужних годов жизні, снішло откровєніє...
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08.06.2025 19:27 Ответить
тільки на 25%, а то й менше. Я нижче в 08.06.2025 19:36 зазначив, в чому проблема.
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08.06.2025 19:39 Ответить
Ти що забув з чим йшов на обрану посаду президента?
То я нагадаю тобі!
Українці згадайте як цей громадянин-Володимир Олександрович бувши ще тільки кандидатом бив себе в груди заявляючи що ВІН особисто зупинить війну, не США та їх президент, а вже новий президент України Володимир Олександрович Зеленський і це чув не тільки стадіон, трансляція відбувалася у прямому ефірі багатьох ЗМІ!
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08.06.2025 19:27 Ответить
Йшов він з Коломойським Ігорем Валерійовичем і Богданом Андрієм Йосиповичем.
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08.06.2025 19:34 Ответить
ну так, відома зекоманда..
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08.06.2025 19:37 Ответить
Toronto Television / Телебачення Торонто
@tvtoront
·
8 год
Уявіть собі: ви зумер, який народився і виріс у багатій демократичній країні Західної Європи або Північної Америки. Ваших родичів ніколи не відправляли в ГУЛАГ і не морили голодом. Але вам понад усе хочеться понюхати кухню комунальної квартири, постояти в черзі за бобровою шапкою і лизнути бюстик Сталіна.

Звісно, на Заході завжди були люди, які симпатизували совєтським комуністам з політичних, естетичних або меркантильних міркувань. Це не новина. Але тепер, в часи соцмереж, совкодрочерський контент розповсюджується незрілими західними умами, немов гельмінтоз у таборі Артек.

Люди романтизують СССР, створюють тік-токи про піонерів і мріють про світову більшовицьку революцію.
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08.06.2025 19:27 Ответить
а ти 🤡 про шо прагнув в 19р?!!! як зазернути у п'яту точку ху* лу ?!! перестати стріляти ,та на каву " з руснею до Криму ?! давай с у к о працюй !!! вертай українську теріторію ,яку здав за 3 роки !!!
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08.06.2025 19:28 Ответить
І це каже совкова ліцемірна істота з погонялом "Какая разница"!
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08.06.2025 19:29 Ответить
Ну так. Коли тебі в інтернетах співають про "вкусний савєцкій пламбір", то певно ті хто це оплачує щось хоче...
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08.06.2025 19:30 Ответить
зараз проснеться руда потвора, скаже що його розізлила поведінка зеленського, що цей поганий хлопець не хоче миру.. ну і ще купу різного наговорить, та й зупитить той малий струмочок що ще лишився від Байдена, ту цівочку допомоги.
хоча, він би й так знайшов причини.
що маємо - америка - з рашкою, польща - проти нас, словаччина - проти, мадяри - проти.
дав же Бог сусідів, та й друзів..
одна Скандинавія і країни Балтії нас не вивезуть
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08.06.2025 19:34 Ответить
Що можу сказати? Не буде ні СРСР, ні ху"ла.
Якось аж символічно. )
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08.06.2025 19:34 Ответить
Біда, що ми самі опинилися в цьому «Титаніку».
Дякуючи мудрим совкам «Етой страни»....
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08.06.2025 19:56 Ответить
Ми намагаємося відплисти якомога далі від цього "Титаніка". Але виходить, що щоб врятуватися від нього, треба його втопити.
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08.06.2025 20:00 Ответить
Ми в ньому.
Нас туда внесла юрба 73% -х.
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08.06.2025 20:06 Ответить
Ця наволоч заявляє про "різне сусідство" попри те, що понад шістсот років триває війна України з касапами! Нехай ця війна - різної інтенсивності в окремі періоди "сусідського" співіснування; але вона йде і ще не скоро закінчиться! Тобто: в його совковому менталітеті, якого не змогла змінити навіть найвища державна посада - касапи, виявляється, досі "брати"; і, мовляв, одна проблема в них: наявність сцаря *****! Всі інші сцарі, які нищили народ України, виявляється "не враховується"...

Хоча - повторюю: цей лаптєногий народець всім своїм єством будь-яким способом (аж до геноцидного, воєного) намагається колонізуватии навколішні території включно з проживаючим на тих землях населенням. І для цього завжди обирають собі відповідного сцаря. ***** - один з них; причому ***** - один з найкровожерлішивих. Навіть якщо ***** усунути в мавзолей - там, на болотах, знайдеться інший сцарь, *****ІІ.

Але ж ця наволоч з совковим менталітетом такої простої істини не усвідомлює..
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08.06.2025 19:36 Ответить
Ого! Спічрайтеру респект! Як тільки дєрьмак такий текст пропустив?
Чи це просто дєрьмак, після свого крайнього фіаско в США, дав таку команду, щоб усе м'яко перекласти на трампона? 🤔

Ну а про стадіон і решту висловлювань цього найвеличнішо стосовно закінчення війни і миру від путлєра тут вже згадали - не буду повторювати
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08.06.2025 19:37 Ответить
більшість цензорят досі не навчилися розуміти контекст, комув сказано і для кого
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08.06.2025 19:45 Ответить
А может и Запад хочет двуполярный мир? Чтобы у США был всегда сильный противник. Если нет то почему Запад не хочет помочь Украине выиграть это проклятую войну?
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08.06.2025 19:45 Ответить
Урод народа.
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08.06.2025 19:46 Ответить
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08.06.2025 19:49 Ответить
афігєть, відбитий малорос зе!скоморох владімір, заспівав пісеньку, про улюблений сересер?
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08.06.2025 20:00 Ответить
Переможе Україну - і одразу СРСР воскреситься.
Ніяк інакше.
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08.06.2025 20:01 Ответить
"потому что Украина самая большая в Советском Союзе после России"

Казахстан был побольше. Впрочем, сейчас это уже не так важно...
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08.06.2025 20:02 Ответить
Зводіть його хто небудь до логопеда, щоб навчили не говорити "рускіх"..
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08.06.2025 20:11 Ответить
Тупий Зе і твої виборці.Якбе ви всі хоч трохи чимсь цікавилисьто ще у 2000році кацапи бачили росію в кордонах срср.Ти це усвідом на 11році агресії кацапів,який жах. Я думаю це привід просити пробачення у свідомих українців.
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08.06.2025 20:11 Ответить
За совєцьким окупаційним режимом ностальгували:
- москальський президент *****-путін.
- москальський піздюк-провокатор жириновський.
- білоруський псевдо-президент Лукашенко.
- донецький бандюк Янукович.
- оманський клоун Зеленський.
- батьки Зєлі - Рімма і Саша.
- автори 95кварталу - брати Шефіри.
- команда Зєлі в серіалі ''Свати''.
- 95квартал на московському ''квн''.
- друзі Зєлі - Єрмак і Сивохо, Масляков і Галустян, Камаровскій і Гордон, Гетьманцев і Бужанський...
Дуже цікава компанія....
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08.06.2025 20:12 Ответить
усвідомив звиняюся
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08.06.2025 20:14 Ответить
Щось воно розпатякалося! Працювати нікОли!
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08.06.2025 20:33 Ответить
Сообразительный ты наш, биляд.
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08.06.2025 20:54 Ответить
Неважно что он хочет. Война не закончится ни через год, ни через два, ни через пять лет. Все должны готовиться к тотальной войне.
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08.06.2025 21:19 Ответить
Віримо тобі, ГЕГЕМОН, якщо не ти щоб ми розуміли.. Шість років на сяєшь, зелеликий.
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08.06.2025 21:41 Ответить
 
 