Путин стремится к восстановлению СССР, поэтому не хочет заканчивать войну, - Зеленский
Президент РФ Владимир Путин стремится к восстановлению СССР, поэтому не хочет заканчивать войну в Украине.
Об этом в интервью ABC News заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Путин хочет вернуть себе могущество Советского Союза. Это невозможно, но я не уверен, что есть люди, которые способны ему это объяснить, и он будет это делать. И я уверен, чтобы это сделать - достичь его цели, ему нужно достичь это прежде всего с Украиной, через Украину, потому что Украина самая большая в Советском Союзе после России. Это для него стратегическая цель, и для него очень важно это сделать, и он не хочет заканчивать войну, а тем более, что партнеры начинают давать слабые сигналы", - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что Путин на самом деле хочет мира.
"При всем уважении к президенту США, это его личное мнение. Я имел с ним несколько встреч, и ни разу я не менял своей позиции относительно реальных причин войны и относительно реального желания Путина. Я не знаю, готов ли президент США воспринимать мою позицию. Путин не хочет заканчивать. Это невозможно. В его голове закончить войну без поражения Украины - это поражение для него. Мы понимаем ментальность россиян гораздо лучше, чем США. Мы с ними соседи, это многолетнее соседство. Это разное соседство, включая войны. Мы понимаем их... и я знаю, что Путин не хочет заканчивать войну", - пояснил Зеленский.
Он добавил, что российская сторона относительно окончания войны в Украине будет очень прагматичной.
"Если на них будет сильное давление - они ее закончат. Вопрос, на какой срок они закончат эту войну, и тогда встанет второй вопрос, о котором я также много раз говорил президенту Трампу. Встанет вопрос гарантий безопасности, потому что если гарантии безопасности будут слабые, я просто говорю, как это будет, мы просто знаем россиян. И если это сильные гарантии - мир будет длительный. Если гарантии будут слабые - это будет пауза", - отметил Зеленский.
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Там йому ще дуть і дуть.
***** у першу чергу прагне здійснити вєковую мєчту русского народа:
- знищити Україну і українців.
Де?
І де про: «знищення українців»?
чому не купуються ідеї у винахідників?
якщо саме не витягуєш то попроси - принесуть тим більше принесуть за гроші.
всі у виграші.
чи вже приміряємося писати мемуари - як я переміг на стадіоні але програв під авдіївкою.
І непогано! За 2 роки збільшивши статки з 43 мільйонів $ ,вкрадених і переданих йому Коломойським у 2018 (навіщо і так зрозуміло),до 2+ мільярдів $ у 2021 + нерухомість по світу на ~0.6 мільярда €!
Мабуть все на президентську зарплату та виплати роялті з раши.
І НІЧОГО з цих статків а ні в бюджет,а ні на воїнів України.
От таке обрали!
То я нагадаю тобі!
Українці згадайте як цей громадянин-Володимир Олександрович бувши ще тільки кандидатом бив себе в груди заявляючи що ВІН особисто зупинить війну, не США та їх президент, а вже новий президент України Володимир Олександрович Зеленський і це чув не тільки стадіон, трансляція відбувалася у прямому ефірі багатьох ЗМІ!
@tvtoront
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8 год
Уявіть собі: ви зумер, який народився і виріс у багатій демократичній країні Західної Європи або Північної Америки. Ваших родичів ніколи не відправляли в ГУЛАГ і не морили голодом. Але вам понад усе хочеться понюхати кухню комунальної квартири, постояти в черзі за бобровою шапкою і лизнути бюстик Сталіна.
Звісно, на Заході завжди були люди, які симпатизували совєтським комуністам з політичних, естетичних або меркантильних міркувань. Це не новина. Але тепер, в часи соцмереж, совкодрочерський контент розповсюджується незрілими західними умами, немов гельмінтоз у таборі Артек.
Люди романтизують СССР, створюють тік-токи про піонерів і мріють про світову більшовицьку революцію.
хоча, він би й так знайшов причини.
що маємо - америка - з рашкою, польща - проти нас, словаччина - проти, мадяри - проти.
дав же Бог сусідів, та й друзів..
одна Скандинавія і країни Балтії нас не вивезуть
Якось аж символічно. )
Дякуючи мудрим совкам «Етой страни»....
Нас туда внесла юрба 73% -х.
Хоча - повторюю: цей лаптєногий народець всім своїм єством будь-яким способом (аж до геноцидного, воєного) намагається колонізуватии навколішні території включно з проживаючим на тих землях населенням. І для цього завжди обирають собі відповідного сцаря. ***** - один з них; причому ***** - один з найкровожерлішивих. Навіть якщо ***** усунути в мавзолей - там, на болотах, знайдеться інший сцарь, *****ІІ.
Але ж ця наволоч з совковим менталітетом такої простої істини не усвідомлює..
Чи це просто дєрьмак, після свого крайнього фіаско в США, дав таку команду, щоб усе м'яко перекласти на трампона? 🤔
Ну а про стадіон і решту висловлювань цього найвеличнішо стосовно закінчення війни і миру від путлєра тут вже згадали - не буду повторювати
Ніяк інакше.
Казахстан был побольше. Впрочем, сейчас это уже не так важно...
- москальський президент *****-путін.
- москальський піздюк-провокатор жириновський.
- білоруський псевдо-президент Лукашенко.
- донецький бандюк Янукович.
- оманський клоун Зеленський.
- батьки Зєлі - Рімма і Саша.
- автори 95кварталу - брати Шефіри.
- команда Зєлі в серіалі ''Свати''.
- 95квартал на московському ''квн''.
- друзі Зєлі - Єрмак і Сивохо, Масляков і Галустян, Камаровскій і Гордон, Гетьманцев і Бужанський...
Дуже цікава компанія....