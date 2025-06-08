Путін прагне відновлення СРСР, тому не хоче закінчувати війну, - Зеленський
Президент РФ Володимир Путін прагне відновлення СРСР, тому не хоче закінчувати війну в Україні.
Про це в інтерв'ю ABC News заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін хоче повернути собі могутність Радянського Союзу. Це неможливо, але я не впевнений, що є люди, які спроможні йому це пояснити, і він буде це робити. І я впевнений, щоб це зробити - досягти його мети, йому потрібно досягти це передусім з Україною, через Україну, бо Україна найбільша в Радянському Союзі після Росії. Це для нього стратегічна ціль, і для нього дуже важливо це зробити, і він не хоче закінчувати війну, а тим більше, що партнери починають давати слабкі сигнали", - наголосив Зеленський.
Президент України прокоментував слова президента США Дональда Трампа, що Путін насправді хоче миру.
"При всій повазі до президента США, це його особиста думка. Я мав з ним кілька зустрічей, і жодного разу я не змінював своєї позиції щодо реальних причин війни і щодо реального бажання Путіна. Я не знаю, чи президент США готовий сприймати мою позицію. Путін не хоче закінчувати. Це неможливо. В його голові закінчити війну без поразки України - це поразка для нього. Ми розуміємо ментальність рускіх набагато краще, ніж США. Ми з ними сусіди, це багаторічне сусідство. Це різне сусідство, включаючи війни. Ми розуміємо їх... і я знаю, що Путін не хоче закінчувати війну", - пояснив Зеленський.
Він додав, що російська сторона щодо закінчення війни в Україні буде дуже прагматичною.
"Якщо на них буде сильний тиск - вони її закінчать. Питання, на який термін вони закінчать цю війну, і тоді постане друге питання, про яке я також багато разів говорив президенту Трампу. Постане питання гарантій безпеки, бо якщо гарантії безпеки будуть слабкі, я просто говорю, як це буде, ми просто знаємо рускіх. І якщо це сильні гарантії - мир буде тривалий. Якщо гарантії будуть слабкі - це буде пауза", - зазначив Зеленський.
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Там йому ще дуть і дуть.
***** у першу чергу прагне здійснити вєковую мєчту русского народа:
- знищити Україну і українців.
Де?
І де про: «знищення українців»?
чому не купуються ідеї у винахідників?
якщо саме не витягуєш то попроси - принесуть тим більше принесуть за гроші.
всі у виграші.
чи вже приміряємося писати мемуари - як я переміг на стадіоні але програв під авдіївкою.
І непогано! За 2 роки збільшивши статки з 43 мільйонів $ ,вкрадених і переданих йому Коломойським у 2018 (навіщо і так зрозуміло),до 2+ мільярдів $ у 2021 + нерухомість по світу на ~0.6 мільярда €!
Мабуть все на президентську зарплату та виплати роялті з раши.
І НІЧОГО з цих статків а ні в бюджет,а ні на воїнів України.
От таке обрали!
То я нагадаю тобі!
Українці згадайте як цей громадянин-Володимир Олександрович бувши ще тільки кандидатом бив себе в груди заявляючи що ВІН особисто зупинить війну, не США та їх президент, а вже новий президент України Володимир Олександрович Зеленський і це чув не тільки стадіон, трансляція відбувалася у прямому ефірі багатьох ЗМІ!
@tvtoront
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8 год
Уявіть собі: ви зумер, який народився і виріс у багатій демократичній країні Західної Європи або Північної Америки. Ваших родичів ніколи не відправляли в ГУЛАГ і не морили голодом. Але вам понад усе хочеться понюхати кухню комунальної квартири, постояти в черзі за бобровою шапкою і лизнути бюстик Сталіна.
Звісно, на Заході завжди були люди, які симпатизували совєтським комуністам з політичних, естетичних або меркантильних міркувань. Це не новина. Але тепер, в часи соцмереж, совкодрочерський контент розповсюджується незрілими західними умами, немов гельмінтоз у таборі Артек.
Люди романтизують СССР, створюють тік-токи про піонерів і мріють про світову більшовицьку революцію.
хоча, він би й так знайшов причини.
що маємо - америка - з рашкою, польща - проти нас, словаччина - проти, мадяри - проти.
дав же Бог сусідів, та й друзів..
одна Скандинавія і країни Балтії нас не вивезуть
Якось аж символічно. )
Дякуючи мудрим совкам «Етой страни»....
Нас туда внесла юрба 73% -х.
Хоча - повторюю: цей лаптєногий народець всім своїм єством будь-яким способом (аж до геноцидного, воєного) намагається колонізуватии навколішні території включно з проживаючим на тих землях населенням. І для цього завжди обирають собі відповідного сцаря. ***** - один з них; причому ***** - один з найкровожерлішивих. Навіть якщо ***** усунути в мавзолей - там, на болотах, знайдеться інший сцарь, *****ІІ.
Але ж ця наволоч з совковим менталітетом такої простої істини не усвідомлює..
Чи це просто дєрьмак, після свого крайнього фіаско в США, дав таку команду, щоб усе м'яко перекласти на трампона? 🤔
Ну а про стадіон і решту висловлювань цього найвеличнішо стосовно закінчення війни і миру від путлєра тут вже згадали - не буду повторювати
Ніяк інакше.
Казахстан был побольше. Впрочем, сейчас это уже не так важно...
- москальський президент *****-путін.
- москальський піздюк-провокатор жириновський.
- білоруський псевдо-президент Лукашенко.
- донецький бандюк Янукович.
- оманський клоун Зеленський.
- батьки Зєлі - Рімма і Саша.
- автори 95кварталу - брати Шефіри.
- команда Зєлі в серіалі ''Свати''.
- 95квартал на московському ''квн''.
- друзі Зєлі - Єрмак і Сивохо, Масляков і Галустян, Камаровскій і Гордон, Гетьманцев і Бужанський...
Дуже цікава компанія....