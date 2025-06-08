«Путін прагне відновлення СРСР, тому не хоче закінчувати війну, - Зеленський.»

Президент РФ Володимир Путін прагне відновлення СРСР, тому не хоче закінчувати війну в Україні.

Про це в інтерв'ю ABC News заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін хоче повернути собі могутність Радянського Союзу. Це неможливо, але я не впевнений, що є люди, які спроможні йому це пояснити, і він буде це робити. І я впевнений, щоб це зробити - досягти його мети, йому потрібно досягти це передусім з Україною, через Україну, бо Україна найбільша в Радянському Союзі після Росії. Це для нього стратегічна ціль, і для нього дуже важливо це зробити, і він не хоче закінчувати війну, а тим більше, що партнери починають давати слабкі сигнали", - наголосив Зеленський.

Президент України прокоментував слова президента США Дональда Трампа, що Путін насправді хоче миру.

"При всій повазі до президента США, це його особиста думка. Я мав з ним кілька зустрічей, і жодного разу я не змінював своєї позиції щодо реальних причин війни і щодо реального бажання Путіна. Я не знаю, чи президент США готовий сприймати мою позицію. Путін не хоче закінчувати. Це неможливо. В його голові закінчити війну без поразки України - це поразка для нього. Ми розуміємо ментальність рускіх набагато краще, ніж США. Ми з ними сусіди, це багаторічне сусідство. Це різне сусідство, включаючи війни. Ми розуміємо їх... і я знаю, що Путін не хоче закінчувати війну", - пояснив Зеленський.

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Він додав, що російська сторона щодо закінчення війни в Україні буде дуже прагматичною.

"Якщо на них буде сильний тиск - вони її закінчать. Питання, на який термін вони закінчать цю війну, і тоді постане друге питання, про яке я також багато разів говорив президенту Трампу. Постане питання гарантій безпеки, бо якщо гарантії безпеки будуть слабкі, я просто говорю, як це буде, ми просто знаємо рускіх. І якщо це сильні гарантії - мир буде тривалий. Якщо гарантії будуть слабкі - це буде пауза", - зазначив Зеленський.

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