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Новини Позиція РФ щодо припинення війни Вимоги Путіна щодо війни в Україні
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Путін прагне відновлення СРСР, тому не хоче закінчувати війну, - Зеленський

зеленський

Президент РФ Володимир Путін прагне відновлення СРСР, тому не хоче закінчувати війну в Україні.

Про це в інтерв'ю ABC News заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін хоче повернути собі могутність Радянського Союзу. Це неможливо, але я не впевнений, що є люди, які спроможні йому це пояснити, і він буде це робити. І я впевнений, щоб це зробити - досягти його мети, йому потрібно досягти це передусім з Україною, через Україну, бо Україна найбільша в Радянському Союзі після Росії. Це для нього стратегічна ціль, і для нього дуже важливо це зробити, і він не хоче закінчувати війну, а тим більше, що партнери починають давати слабкі сигнали", - наголосив Зеленський.

Президент України прокоментував слова президента США Дональда Трампа, що Путін насправді хоче миру.

"При всій повазі до президента США, це його особиста думка. Я мав з ним кілька зустрічей, і жодного разу я не змінював своєї позиції щодо реальних причин війни і щодо реального бажання Путіна. Я не знаю, чи президент США готовий сприймати мою позицію. Путін не хоче закінчувати. Це неможливо. В його голові закінчити війну без поразки України - це поразка для нього. Ми розуміємо ментальність рускіх набагато краще, ніж США. Ми з ними сусіди, це багаторічне сусідство. Це різне сусідство, включаючи війни. Ми розуміємо їх... і я знаю, що Путін не хоче закінчувати війну", - пояснив Зеленський.

Читайте: Якщо США не допомагатимуть Україні, у Путіна буде більше шансів виграти війну, - Зеленський

Він додав, що російська сторона щодо закінчення війни в Україні буде дуже прагматичною.

"Якщо на них буде сильний тиск - вони її закінчать. Питання, на який термін вони закінчать цю війну, і тоді постане друге питання, про яке я також багато разів говорив президенту Трампу. Постане питання гарантій безпеки, бо якщо гарантії безпеки будуть слабкі, я просто говорю, як це буде, ми просто знаємо рускіх. І якщо це сильні гарантії - мир буде тривалий. Якщо гарантії будуть слабкі - це буде пауза", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Трамп жорстким санкціями може змусити Росію закінчити війну, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) путін володимир (24124) Трамп Дональд (6129) гарантії безпеки (136)


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Топ коментарі
+17
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08.06.2025 19:26 Відповісти
+13
Стадіон. Квітень 2019. Крок у прірву.
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08.06.2025 19:31 Відповісти
+12
І це каже совкова ліцемірна істота з погонялом "Какая разница"!
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08.06.2025 19:29 Відповісти
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Додув!
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08.06.2025 19:25 Відповісти
Та не дуже він додув.
Там йому ще дуть і дуть.
***** у першу чергу прагне здійснити вєковую мєчту русского народа:
- знищити Україну і українців.
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08.06.2025 19:41 Відповісти
Він жеж каже - хоче знищити Україну
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08.06.2025 19:44 Відповісти
«Путін прагне відновлення СРСР, тому не хоче закінчувати війну, - Зеленський.»

Де?
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08.06.2025 19:47 Відповісти
А як відновити СРСР без знищення України?
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08.06.2025 19:52 Відповісти
Де там про: «знищення України»?

І де про: «знищення українців»?
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08.06.2025 20:04 Відповісти
Не смішно - коли рашка переможе - України не стане - хіба це не знищення?
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08.06.2025 20:20 Відповісти
Де ця пряма мова у словах Президента?
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08.06.2025 20:25 Відповісти
Ні , це ГІБКАСТЬ темників ЄРМАКОмародерату від ПРодюсера до виконавця-зачитувача.
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08.06.2025 20:24 Відповісти
POLITICO саме так назвала ці постановки дуету від парочки ... От як малюку вдалося обійти це й зробити ВОВУ причетним до ПАВУТИНИ -????
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08.06.2025 20:27 Відповісти
а зеленський чого хоче?
чому не купуються ідеї у винахідників?
якщо саме не витягуєш то попроси - принесуть тим більше принесуть за гроші.
всі у виграші.
чи вже приміряємося писати мемуари - як я переміг на стадіоні але програв під авдіївкою.
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08.06.2025 19:26 Відповісти
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08.06.2025 19:26 Відповісти
Стадіон. Квітень 2019. Крок у прірву.
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08.06.2025 19:31 Відповісти
То тепер війна вигідна зєленському,бо тепер він на ній наживається?
І непогано! За 2 роки збільшивши статки з 43 мільйонів $ ,вкрадених і переданих йому Коломойським у 2018 (навіщо і так зрозуміло),до 2+ мільярдів $ у 2021 + нерухомість по світу на ~0.6 мільярда €!
Мабуть все на президентську зарплату та виплати роялті з раши.
І НІЧОГО з цих статків а ні в бюджет,а ні на воїнів України.
От таке обрали!
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08.06.2025 20:46 Відповісти
І нарешті, наближаючись до потужних годов жизні, снішло откровєніє...
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08.06.2025 19:27 Відповісти
тільки на 25%, а то й менше. Я нижче в 08.06.2025 19:36 зазначив, в чому проблема.
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08.06.2025 19:39 Відповісти
Ти що забув з чим йшов на обрану посаду президента?
То я нагадаю тобі!
Українці згадайте як цей громадянин-Володимир Олександрович бувши ще тільки кандидатом бив себе в груди заявляючи що ВІН особисто зупинить війну, не США та їх президент, а вже новий президент України Володимир Олександрович Зеленський і це чув не тільки стадіон, трансляція відбувалася у прямому ефірі багатьох ЗМІ!
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08.06.2025 19:27 Відповісти
Йшов він з Коломойським Ігорем Валерійовичем і Богданом Андрієм Йосиповичем.
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08.06.2025 19:34 Відповісти
ну так, відома зекоманда..
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08.06.2025 19:37 Відповісти
Toronto Television / Телебачення Торонто
@tvtoront
·
8 год
Уявіть собі: ви зумер, який народився і виріс у багатій демократичній країні Західної Європи або Північної Америки. Ваших родичів ніколи не відправляли в ГУЛАГ і не морили голодом. Але вам понад усе хочеться понюхати кухню комунальної квартири, постояти в черзі за бобровою шапкою і лизнути бюстик Сталіна.

Звісно, на Заході завжди були люди, які симпатизували совєтським комуністам з політичних, естетичних або меркантильних міркувань. Це не новина. Але тепер, в часи соцмереж, совкодрочерський контент розповсюджується незрілими західними умами, немов гельмінтоз у таборі Артек.

Люди романтизують СССР, створюють тік-токи про піонерів і мріють про світову більшовицьку революцію.
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08.06.2025 19:27 Відповісти
а ти 🤡 про шо прагнув в 19р?!!! як зазернути у п'яту точку ху* лу ?!! перестати стріляти ,та на каву " з руснею до Криму ?! давай с у к о працюй !!! вертай українську теріторію ,яку здав за 3 роки !!!
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08.06.2025 19:28 Відповісти
І це каже совкова ліцемірна істота з погонялом "Какая разница"!
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08.06.2025 19:29 Відповісти
Ну так. Коли тебі в інтернетах співають про "вкусний савєцкій пламбір", то певно ті хто це оплачує щось хоче...
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08.06.2025 19:30 Відповісти
зараз проснеться руда потвора, скаже що його розізлила поведінка зеленського, що цей поганий хлопець не хоче миру.. ну і ще купу різного наговорить, та й зупитить той малий струмочок що ще лишився від Байдена, ту цівочку допомоги.
хоча, він би й так знайшов причини.
що маємо - америка - з рашкою, польща - проти нас, словаччина - проти, мадяри - проти.
дав же Бог сусідів, та й друзів..
одна Скандинавія і країни Балтії нас не вивезуть
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08.06.2025 19:34 Відповісти
Що можу сказати? Не буде ні СРСР, ні ху"ла.
Якось аж символічно. )
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08.06.2025 19:34 Відповісти
Біда, що ми самі опинилися в цьому «Титаніку».
Дякуючи мудрим совкам «Етой страни»....
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08.06.2025 19:56 Відповісти
Ми намагаємося відплисти якомога далі від цього "Титаніка". Але виходить, що щоб врятуватися від нього, треба його втопити.
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08.06.2025 20:00 Відповісти
Ми в ньому.
Нас туда внесла юрба 73% -х.
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08.06.2025 20:06 Відповісти
Ця наволоч заявляє про "різне сусідство" попри те, що понад шістсот років триває війна України з касапами! Нехай ця війна - різної інтенсивності в окремі періоди "сусідського" співіснування; але вона йде і ще не скоро закінчиться! Тобто: в його совковому менталітеті, якого не змогла змінити навіть найвища державна посада - касапи, виявляється, досі "брати"; і, мовляв, одна проблема в них: наявність сцаря *****! Всі інші сцарі, які нищили народ України, виявляється "не враховується"...

Хоча - повторюю: цей лаптєногий народець всім своїм єством будь-яким способом (аж до геноцидного, воєного) намагається колонізуватии навколішні території включно з проживаючим на тих землях населенням. І для цього завжди обирають собі відповідного сцаря. ***** - один з них; причому ***** - один з найкровожерлішивих. Навіть якщо ***** усунути в мавзолей - там, на болотах, знайдеться інший сцарь, *****ІІ.

Але ж ця наволоч з совковим менталітетом такої простої істини не усвідомлює..
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08.06.2025 19:36 Відповісти
Ого! Спічрайтеру респект! Як тільки дєрьмак такий текст пропустив?
Чи це просто дєрьмак, після свого крайнього фіаско в США, дав таку команду, щоб усе м'яко перекласти на трампона? 🤔

Ну а про стадіон і решту висловлювань цього найвеличнішо стосовно закінчення війни і миру від путлєра тут вже згадали - не буду повторювати
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08.06.2025 19:37 Відповісти
більшість цензорят досі не навчилися розуміти контекст, комув сказано і для кого
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08.06.2025 19:45 Відповісти
А может и Запад хочет двуполярный мир? Чтобы у США был всегда сильный противник. Если нет то почему Запад не хочет помочь Украине выиграть это проклятую войну?
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08.06.2025 19:45 Відповісти
Урод народа.
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08.06.2025 19:46 Відповісти
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08.06.2025 19:49 Відповісти
афігєть, відбитий малорос зе!скоморох владімір, заспівав пісеньку, про улюблений сересер?
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08.06.2025 20:00 Відповісти
Переможе Україну - і одразу СРСР воскреситься.
Ніяк інакше.
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08.06.2025 20:01 Відповісти
"потому что Украина самая большая в Советском Союзе после России"

Казахстан был побольше. Впрочем, сейчас это уже не так важно...
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08.06.2025 20:02 Відповісти
Зводіть його хто небудь до логопеда, щоб навчили не говорити "рускіх"..
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08.06.2025 20:11 Відповісти
Тупий Зе і твої виборці.Якбе ви всі хоч трохи чимсь цікавилисьто ще у 2000році кацапи бачили росію в кордонах срср.Ти це усвідом на 11році агресії кацапів,який жах. Я думаю це привід просити пробачення у свідомих українців.
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08.06.2025 20:11 Відповісти
За совєцьким окупаційним режимом ностальгували:
- москальський президент *****-путін.
- москальський піздюк-провокатор жириновський.
- білоруський псевдо-президент Лукашенко.
- донецький бандюк Янукович.
- оманський клоун Зеленський.
- батьки Зєлі - Рімма і Саша.
- автори 95кварталу - брати Шефіри.
- команда Зєлі в серіалі ''Свати''.
- 95квартал на московському ''квн''.
- друзі Зєлі - Єрмак і Сивохо, Масляков і Галустян, Камаровскій і Гордон, Гетьманцев і Бужанський...
Дуже цікава компанія....
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08.06.2025 20:12 Відповісти
усвідомив звиняюся
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08.06.2025 20:14 Відповісти
Щось воно розпатякалося! Працювати нікОли!
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08.06.2025 20:33 Відповісти
Сообразительный ты наш, биляд.
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08.06.2025 20:54 Відповісти
Неважно что он хочет. Война не закончится ни через год, ни через два, ни через пять лет. Все должны готовиться к тотальной войне.
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08.06.2025 21:19 Відповісти
 
 