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Новини Фото Протести в Лос-Анджелесі
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Протести в Лос-Анджелесі: Трамп направив війська, а губернатор заявив про порушення суверенітету. ФОТОрепортаж

Президент США Дональд Трамп наказав відправити війська Нацгвардії до Лос-Анджелеса, де тривають протести, спричинені масштабними імміграційними рейдами по всьому регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Так, лідер Штатів доручив направити 2 тисячі солдатів до цього району "на 60 днів або на розсуд міністра оборони", заявили у Білому домі.

Масштабні протести в Лос-Анджелесі. Трамп направив Нацгвардію

Президент США пообіцяв надіслати до Каліфорнії все необхідне.

"Ми розмістимо війська всюди, ми не дозволимо цьому статися з нашою країною", - сказав лідер США, зазначивши, що вважає що те, що сталося в Лос-Анджелесі в суботу, "заворушеннями".

Читайте: Трамп жорсткими санкціями може змусити Росію закінчити війну, - Зеленський

Масштабні протести в Лос-Анджелесі. Трамп направив Нацгвардію

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом сказав, що із ним не радилися щодо рішення про відправку військ Національної гвардії. Він засудив це рішення Трампа та заявив, що той перевищив свої повноваження.

"Федеральний уряд сіє хаос, щоб мати привід для ескалації. Цивілізована країна поводиться не так", - зазначив він.

Масштабні протести в Лос-Анджелесі. Трамп направив Нацгвардію

Водночас командування заявило, що Нацгвардія зосереджена на "безпеці та захисті федеральної власності та персоналу".

Губернатор Ньюсом направив листа до міністра оборони Піта Гегсета та закликав Пентагон відкликати рішення про розміщення Нацгвардії в Лос-Анджелесі, а також повернути контроль над військами штату.

Масштабні протести в Лос-Анджелесі. Трамп направив Нацгвардію

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У своєму зверненні він заявив, що саме він як очільник регіону має ухвалювати рішення про те, чи звертатися до федеральної влади по допомогу, якщо ситуація не стосується іноземного вторгнення або повстань, які несуть загрозу державній владі.

Масштабні протести в Лос-Анджелесі. Трамп направив Нацгвардію

Масштабні протести в Лос-Анджелесі. Трамп направив Нацгвардію

За його словами, введення військ загрожує "серйозно загострити ситуацію".

"У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп. Це серйозне порушення суверенітету штату - розпалювання напруженості та відтік ресурсів звідти, де вони справді потрібні", - заявив він.

Також читайте: Трамп і Маск призупинили публічну ворожнечу після розмови між їхніми помічниками, - Politico

Масштабні протести в Лос-Анджелесі. Трамп направив Нацгвардію

Автор: 

мігранти (1119) протест (2404) США (23417) Трамп Дональд (6133)


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Топ коментарі
+18
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09.06.2025 10:57 Відповісти
+13
Якщо б Президентом був Порошенко, то цього б не сталося
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09.06.2025 10:54 Відповісти
+11
Мексика незабаром визнає незалежність Каліфорнійської народної республіки, а згодом, як мінімум, Техаської.
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09.06.2025 10:54 Відповісти
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От же ж придурок цей трамп!!!
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09.06.2025 10:50 Відповісти
«Під прапорами Мексики та СРСР: у Каліфорнії продовжують вирувати протести» (с)

КГБ - умєєт.
Тут є такі, що це їх потішить.
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09.06.2025 11:21 Відповісти
рудий піндос!
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09.06.2025 10:50 Відповісти
Наслідки політики "відкритих дверей" від демократів з неконтрольованою міграцією бомжів і наркоманів, ще довго аукатимуться в США.
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09.06.2025 10:53 Відповісти
"У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп. Це серйозне порушення суверенітету штату - розпалювання напруженості та відтік ресурсів звідти, де вони справді потрібні", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/p3556844
То може проблема не в папєрєніках, а в рудому педофілі-ідіоті?
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09.06.2025 11:07 Відповісти
Але методи вирішення цієї проблеми,запозичені республіканцями у пукіна, призведуть до кровопролиття та примножать проблеми.
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09.06.2025 11:13 Відповісти
Мексика незабаром визнає незалежність Каліфорнійської народної республіки, а згодом, як мінімум, Техаської.
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09.06.2025 10:54 Відповісти
ну ждіть рузький мір, який прийде захищати своїх рузькагаварящих. а їх в каліфорнії дохреніща
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09.06.2025 10:54 Відповісти
Якщо б Президентом був Порошенко, то цього б не сталося
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09.06.2025 10:54 Відповісти
😀😀😀😀😃😃👍😄😄😄😄😁👍
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09.06.2025 10:58 Відповісти
Краще це.
"ГАласуй за Порошенко, а то путЕн нападЬот!"
Порошенко НЕ обрали, ***** напало. НуХотьПоржалі.
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09.06.2025 11:21 Відповісти
Я так розумію, інтелектуальненький ви наш, Рея Бредбері "Гуркіт грому" ("A Sound Of Thunder") ви не читали...
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09.06.2025 11:40 Відповісти
А чому протестувальники з прапорами Мексики?
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09.06.2025 10:55 Відповісти
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09.06.2025 10:58 Відповісти
"А чому протестувальники з прапорами Мексики?"

а с каими прапорами должны быть мигранты?
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09.06.2025 11:02 Відповісти
І кричать: "Sheinbaum trae las tropas!"
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09.06.2025 11:03 Відповісти
Бо Каліфорнія - це Мексика.
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09.06.2025 11:43 Відповісти
Одне фото з прапорами - фотошоп. Було б цікавіше якщо б приклеїли прапор донецької республіки.
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09.06.2025 11:44 Відповісти
Тампон отримав ''указівку'' від ***** -розвалити США,чим і почав займатись.
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09.06.2025 10:57 Відповісти
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09.06.2025 10:57 Відповісти
А за протести хутин заплатив
як він робив у Парижу з жовтими жилетами .
трампе, довбойобе, подякуй своєму ідолу
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09.06.2025 10:58 Відповісти
Скоріше Китай.
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09.06.2025 11:00 Відповісти
Взагалі то , соціальні протести у країнах - це методика хремля.
Тобто заплатив хутин
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09.06.2025 11:05 Відповісти
"У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп" - це все що потрібно знати про рудого чорта.
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09.06.2025 10:59 Відповісти
ну так спокійно жили собі як нелегали...
трампоїд звісно неадекват, та ситуації із незаконною міграціією виходить за всі рамки.
п.с. нелегально перетинають кордон сотні тисяч кацапів узбеків казахів і тд тп.
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09.06.2025 11:06 Відповісти
Трамп поводиться буквально як слон у посудній лавці. Причому у всіх питаннях, куди він встиг встромити свого носа.
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09.06.2025 11:10 Відповісти
Так, незаконна міграція то проблема. Але рудий придурок вміє ту проблему так "вирішити", що ось воно.
То як в нас "країна його мрій"...
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09.06.2025 11:10 Відповісти
Якби Байден був президентом такого б не сталося.
Трамп не має козирів проти мігрантів.
Саме Трамп спровокував мігрантів на протести.
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09.06.2025 10:59 Відповісти
Та й ще з маском посварився, а у маска ТВИТЕР
Маск - майбутні президент країни
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09.06.2025 11:06 Відповісти
Песец пришел в США так же неожиданно, как в свое время он пришел в СССР.
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09.06.2025 10:59 Відповісти
Чекаємо масові хвилі мігрантів з США у вигрібуху як в 90-х.
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09.06.2025 11:06 Відповісти
Золоті слова
«У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп. Це серйозне порушення суверенітету штату - розпалювання напруженості та відтік ресурсів звідти, де вони справді потрібні", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/p3556844
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09.06.2025 11:03 Відповісти
Саме час ще із Нью-Мексико депортувати тисячі дві-три. Тоді у гегсета настане зірковий час у його кар'єрі. А потім, можливо це нарешті призведе до того, що америкаці почнуть лікувати свій трамбофлебіт.
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09.06.2025 11:03 Відповісти
Сукі, 8 років утисків та заборон розмовляти іспанською , хтось має захистити "права" ціх " громадян"
🇲🇽💀🇺🇸😁
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09.06.2025 11:06 Відповісти
Еой, у кацапії є пісня

« Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай…

Где бы я ни ехал в танке,

всюду мой любимый край!

Вижу речку Амазонку,

крокодилов вижу я…

Это русская сторонка, это родина моя!

Недалече пирамиды, Нил течет - богат водой

Омывает русский берег!

Русь моя, горжусь тобой!

Вижу Вашингтон в долине,

Даллас вижу и Техас,

Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас!»
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09.06.2025 11:10 Відповісти
потужний ********** тужится- козир видувае напевно
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09.06.2025 11:33 Відповісти
Флаги Мексики. Вот что бывает когда миграция становится бесконтрольной. Демократы могут быть довольны. Калифорния станет Мексиканской Народной Республикой.
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09.06.2025 11:10 Відповісти
Дай то Бог!
Треба щось вирішувати з пихатими капіталістами-глобалістами....
Дуже зажралися, дуже відірвались від грішної земельки, літають десь...
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09.06.2025 11:27 Відповісти
А чи не займе їхнє місце трійця: КНР, КНДР, РАШКА ?
Не дай Боже....
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09.06.2025 11:31 Відповісти
Був би чубчік твким рішучім з ****** та кацапами…
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09.06.2025 11:10 Відповісти
" це в Україні все погано, у вас війна,
у нас в США все добре і буде добре..."
не ці слова рудий ублюдок сказав нам?
і скільки срав Байдену, що тепер гепнувся на трапі літака..
бог не єрошка...
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09.06.2025 11:13 Відповісти
Старий Трамп у московському лайні! Такого в США, при Президенті Байдені, не було!! Прутін, запропонує Трампу, свою росгвардію, для подавлення волі Народу США ??
Банкрот трамп, запустив годинник своєї ліквідації!
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09.06.2025 11:20 Відповісти
Помню как тут поддерживали полицию когда были протесты BLM. Народу в принципе наплевать демократия, диктатура. Главное чтобы у власти были свои.
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09.06.2025 11:32 Відповісти
тю аж 2000 потужно
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09.06.2025 11:36 Відповісти
Невже Почалось?
Не думав що трумп так швидко дійде до "ескалації"...
Хоча чого йому час витрачати - всі гілки влади в кармані, силовики запаркували язики в дупи,...

Скоро мабуть і концтабори з'являться
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09.06.2025 11:25 Відповісти
Прапор Кукус клану білих нацистів, які підтримували чорношкіре рабство в США, зверніть увагу на кольори...

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09.06.2025 11:27 Відповісти
Кепка Трампа...
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09.06.2025 11:28 Відповісти
Білі націонал-соціалісти не можуть підтримувати чорношкіре рабство у США, бо його вже немає 160 років.
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09.06.2025 11:36 Відповісти
"Кукус клану"

кукус
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09.06.2025 11:46 Відповісти
"защітім амерікенінґлішгаварящіх і не їх мір!" (С) ))
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09.06.2025 11:33 Відповісти
Якщо фсб вже шатає америку, то всі американці лохи
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09.06.2025 11:47 Відповісти
 
 