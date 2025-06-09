Протести в Лос-Анджелесі: Трамп направив війська, а губернатор заявив про порушення суверенітету. ФОТОрепортаж
Президент США Дональд Трамп наказав відправити війська Нацгвардії до Лос-Анджелеса, де тривають протести, спричинені масштабними імміграційними рейдами по всьому регіону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Так, лідер Штатів доручив направити 2 тисячі солдатів до цього району "на 60 днів або на розсуд міністра оборони", заявили у Білому домі.
Президент США пообіцяв надіслати до Каліфорнії все необхідне.
"Ми розмістимо війська всюди, ми не дозволимо цьому статися з нашою країною", - сказав лідер США, зазначивши, що вважає що те, що сталося в Лос-Анджелесі в суботу, "заворушеннями".
Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом сказав, що із ним не радилися щодо рішення про відправку військ Національної гвардії. Він засудив це рішення Трампа та заявив, що той перевищив свої повноваження.
"Федеральний уряд сіє хаос, щоб мати привід для ескалації. Цивілізована країна поводиться не так", - зазначив він.
Водночас командування заявило, що Нацгвардія зосереджена на "безпеці та захисті федеральної власності та персоналу".
Губернатор Ньюсом направив листа до міністра оборони Піта Гегсета та закликав Пентагон відкликати рішення про розміщення Нацгвардії в Лос-Анджелесі, а також повернути контроль над військами штату.
У своєму зверненні він заявив, що саме він як очільник регіону має ухвалювати рішення про те, чи звертатися до федеральної влади по допомогу, якщо ситуація не стосується іноземного вторгнення або повстань, які несуть загрозу державній владі.
За його словами, введення військ загрожує "серйозно загострити ситуацію".
"У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп. Це серйозне порушення суверенітету штату - розпалювання напруженості та відтік ресурсів звідти, де вони справді потрібні", - заявив він.
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КГБ - умєєт.
Тут є такі, що це їх потішить.
То може проблема не в папєрєніках, а в рудому педофілі-ідіоті?
"ГАласуй за Порошенко, а то путЕн нападЬот!"
Порошенко НЕ обрали, ***** напало. НуХотьПоржалі.
а с каими прапорами должны быть мигранты?
як він робив у Парижу з жовтими жилетами .
трампе, довбойобе, подякуй своєму ідолу
Тобто заплатив хутин
трампоїд звісно неадекват, та ситуації із незаконною міграціією виходить за всі рамки.
п.с. нелегально перетинають кордон сотні тисяч кацапів узбеків казахів і тд тп.
То як в нас "країна його мрій"...
Трамп не має козирів проти мігрантів.
Саме Трамп спровокував мігрантів на протести.
Маск - майбутні президент країни
«У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп. Це серйозне порушення суверенітету штату - розпалювання напруженості та відтік ресурсів звідти, де вони справді потрібні", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/p3556844
🇲🇽💀🇺🇸😁
« Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай…
Где бы я ни ехал в танке,
всюду мой любимый край!
Вижу речку Амазонку,
крокодилов вижу я…
Это русская сторонка, это родина моя!
Недалече пирамиды, Нил течет - богат водой
Омывает русский берег!
Русь моя, горжусь тобой!
Вижу Вашингтон в долине,
Даллас вижу и Техас,
Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас!»
Треба щось вирішувати з пихатими капіталістами-глобалістами....
Дуже зажралися, дуже відірвались від грішної земельки, літають десь...
Не дай Боже....
у нас в США все добре і буде добре..."
не ці слова рудий ублюдок сказав нам?
і скільки срав Байдену, що тепер гепнувся на трапі літака..
бог не єрошка...
Банкрот трамп, запустив годинник своєї ліквідації!
Не думав що трумп так швидко дійде до "ескалації"...
Хоча чого йому час витрачати - всі гілки влади в кармані, силовики запаркували язики в дупи,...
Скоро мабуть і концтабори з'являться
кукус