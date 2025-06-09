Указ Трампа про заборону в’їзду до США громадянам з 12 країн набув чинності
9 червня набула чинності заборона президента США Дональда Трампа на в'їзд до країни для громадян 12 країн та часткова заборона для громадян ще семи країн. Більшість з них — громадяни з Африки та Близького Сходу.
Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Нова прокламація, яку Трамп підписав минулого тижня, "повністю" обмежує в'їзд до США громадянам Афганістану, М'янми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.
В'їзд громадян Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели буде частково обмежений.
Раніше американський лідер заявив, що до списку можуть додати більше країн, оскільки "загрози з'являються у всьому світі".
Зазначається, що на відміну від першого заборони на в'їзд, введеної Трампом під час першого президентського терміну у 2017 році, яка спочатку була спрямована проти громадян семи країн з мусульманською більшістю і була розкритикована як неконституційна "заборона мусульман", нова заборона є ширшою, і юридичні експерти заявили, що очікують, що вона витримає юридичні оскарження.
Видання пише, що нова заборона не скасовує вже видані візи громадянам країн з вищезазначеного списку, проте нові заявки відхилятимуть, "якщо заявник не відповідає вузьким критеріям для звільнення від заборони".
Мандрівники з раніше виданими візами все ще повинні мати можливість в'їжджати до США навіть після того, як заборона набула чинності.
У відео, опублікованому в середу в соціальних мережах, Трамп заявив, що громадяни країн, включених до списку заборони, становлять ризик "пов'язаний з тероризмом" і "громадською безпекою", а також ризик перевищення терміну дії візи. Він також зазначив, що деякі з цих країн мають "недосконалі" системи перевірки та відбору або "історично відмовлялися" приймати своїх громадян назад.
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