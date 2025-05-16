УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9245 відвідувачів онлайн
Новини Політика США щодо мігрантів Імміграційна політика Трампа
2 710 34

США розглядають ідею реаліті-шоу, де іммігранти змагатимуться за громадянство, - WSJ

Громадянство для іммігрантів - у США хочуть створити реаліті-шоу

Департамент внутрішньої безпеки США розглядає можливість участі в телевізійному шоу, в якому іммігранти змагатимуться за потенційне американське громадянство –– ідея, яку просували ще за часів адміністрації Барака Обами.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на речницю департаменту Трішу Маклафлін, передає Цензор.НЕТ.

Маклафлін повідомила, що вона розмовляла з продюсером запропонованого телевізійного реаліті-шоу Робом Ворсофом, який іммігрантом із Канади, і що розгляд цієї ідеї триває.

Раніше той пояснював, що ця телепрограма має бути оптимістичною і "відзначати те, що означає бути американським громадянином", пише WSJ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп анонсував програму "самодепортації" для іммігрантів: пропонує стипендії та авіаквитки

За його словами, реаліті-шоу не буде "голодними іграми для іммігрантів". Натомість вони змагатимуться в різних конкурсах, зокрема, можливо, з історії США та науки.

При цьому учасниками не загрожуватиме депортація: "Це не так, що "програв — і тебе відправляють на кораблі з країни"".

Створити таке шоу Ворсоф хотів ще за президентства Барака Обами та Джо Байдена, але попри його звернення до Департаменту національної безпеки, тоді проєкт не реалізували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа хотіла, щоб Україна приймала депортованих зі США мігрантів, - WP

Однак цього разу, за словами продюсера, він отримав позитивний відгук від урядового відомства Трампа. Він також каже, що вже провів попередні переговори з телевізійними мережами.

Маклафлін додала, що "кожна пропозиція проходить ретельну перевірку перед тим, як її буде схвалено або відхилено".

Автор: 

громадянство (1093) імміграція (44) США (24096)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Нова версія гладіаторів?
показати весь коментар
16.05.2025 15:50 Відповісти
+18
А бої без правил - вони не хочуть влаштовувати для іммігрантів?
показати весь коментар
16.05.2025 15:50 Відповісти
+12
Так що - це будуть "Голодні ігри"? Чи, "Людина, яка біжить"?
Тов же робіть "Хліба і видовищ" - як в Римі...
показати весь коментар
16.05.2025 15:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нова версія гладіаторів?
показати весь коментар
16.05.2025 15:50 Відповісти
Голодних ігор і Кальмара одночасно.
показати весь коментар
16.05.2025 16:23 Відповісти
Угу...Виходячи на арену вони повинні будуть славити "Чубчика" і промовляти-"Бажаючі отримати грін карту вітають тебе,о сонцеликий Трампе". Бої будуть проводитися на даху Trump Tower і транслюватися на всю америку за гроші.
показати весь коментар
16.05.2025 16:31 Відповісти
New running man
показати весь коментар
16.05.2025 17:06 Відповісти
А бої без правил - вони не хочуть влаштовувати для іммігрантів?
показати весь коментар
16.05.2025 15:50 Відповісти
Всяя поліітика рижих зараз паранойя шоу.
показати весь коментар
16.05.2025 15:50 Відповісти
США розглядають ідею реаліті-шоу, де іммігранти змагатимуться за громадянство

Тікі-но (вчора чи позавчора) був аналогічний ролик, де росіяни у ямі голіруч змагаються, хто виживе.
Здохли б молодці ви усі!
показати весь коментар
16.05.2025 15:50 Відповісти
Голодні ігри? Немає ідей вирішення проблеми - дивись голівудські фільми.
показати весь коментар
16.05.2025 15:51 Відповісти
Так що - це будуть "Голодні ігри"? Чи, "Людина, яка біжить"?
Тов же робіть "Хліба і видовищ" - як в Римі...
показати весь коментар
16.05.2025 15:51 Відповісти
А що Ви хотіли, якщо президент США шоумен! 😁
показати весь коментар
16.05.2025 17:05 Відповісти
Якщо пупа копіює книгу 1984, то тампон - фільм "Ідіократія".
показати весь коментар
16.05.2025 15:51 Відповісти
Тьфубл*дь...
показати весь коментар
16.05.2025 15:52 Відповісти
"Бегущий человек" ,наверное, с таких шоу и начинался.
показати весь коментар
16.05.2025 15:53 Відповісти
У нас також треба таке зробити.
показати весь коментар
16.05.2025 15:54 Відповісти
Це мабуть таки реаліті - шоу, де хто більше грошей трампанутому заплатить. Чим би дитя не тішилося, аби в економіку не лізло
показати весь коментар
16.05.2025 15:54 Відповісти
Для США, война в Украине уже превратилась в красочный и кровопролитный сериал! Минимум затрат, и какое захватывающее шоу! Не ты же в ринге с крокодилами и гиенами сражаешься!
показати весь коментар
16.05.2025 15:58 Відповісти
Америка-це і е суцільне шоу.Тупа краіна,хліба і відовища.Все.Трамп-яскравий тому доказ.
показати весь коментар
16.05.2025 15:58 Відповісти
Якщо Трумпа постукати по голові, він схопиться на ноги з вигуком "Зараз відчиню!"
показати весь коментар
16.05.2025 15:58 Відповісти
Ну все, скоро у США з'явиться щось на кшталт твору та х/ф "Людина що біжить", бо для деяких мігрантів це буде боротьба на виживання. Якщо це не початок нацизму, що полягає у знущанні над представниками інших націй та народів, то що це???!!!
показати весь коментар
16.05.2025 16:01 Відповісти
*******-воробушкі (С) а я ще на Зєлю гнав... дісно шо все познається в порівнянні...
показати весь коментар
16.05.2025 16:03 Відповісти
американці взагалі розуміють що це доказ того що вони нацисти бо тільки нацисти стверджують що другосортні нації треба дискримінувати?
століттями америка казала що вона країна емігрантів.
що, вже закопилили губу і хочуть знущатися з инших емігрантів тільки тому що ваші прадіди приїхали раніше?
тоді робіть шоу де індіянці зніматимуть скальпи з нащадків перших емігрантів, вони ж раніше за вас в америці оселилися.
показати весь коментар
16.05.2025 16:03 Відповісти
Голливуда насмотрелись!
показати весь коментар
16.05.2025 16:18 Відповісти
я сумніваюсь що шоу із знання законів фізики набере глядачів

тільки якщо будуть щось підривати чи стріляти, але таке шоу вже є
показати весь коментар
16.05.2025 16:21 Відповісти
Танцюй,або помри....Ведучий - Трамп!! Ви звільнені!!
показати весь коментар
16.05.2025 16:27 Відповісти
ігогогошенкі ці амери)
їх ********* думки стрімки наздоганяють кацапський нацизм)
показати весь коментар
16.05.2025 16:46 Відповісти
Епоха клоунів
показати весь коментар
16.05.2025 16:53 Відповісти
"Голодні Ігри" зроблять Америку грейт егейн !
показати весь коментар
16.05.2025 16:56 Відповісти
нормальное шоу )))
показати весь коментар
16.05.2025 17:31 Відповісти
А процес змагання транслювати по TV. Права на трансляцію передати трампу, щоб було що презентувати конгресу, як фантастичне досягнення.
показати весь коментар
16.05.2025 17:33 Відповісти
Хто ліпше пояснить, чому Трамп Геніальний, і Неперевершений Президент всіх Всесвітів, і навіть більше, той виграє.
показати весь коментар
16.05.2025 20:24 Відповісти
навіщо це їм? як послухати трампа, там черга стоїть по золотій картці, щоб заплатити і отримати громадянство
показати весь коментар
17.05.2025 00:37 Відповісти
 
 