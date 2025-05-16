США розглядають ідею реаліті-шоу, де іммігранти змагатимуться за громадянство, - WSJ

Департамент внутрішньої безпеки США розглядає можливість участі в телевізійному шоу, в якому іммігранти змагатимуться за потенційне американське громадянство –– ідея, яку просували ще за часів адміністрації Барака Обами.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на речницю департаменту Трішу Маклафлін, передає Цензор.НЕТ.

Маклафлін повідомила, що вона розмовляла з продюсером запропонованого телевізійного реаліті-шоу Робом Ворсофом, який іммігрантом із Канади, і що розгляд цієї ідеї триває.

Раніше той пояснював, що ця телепрограма має бути оптимістичною і "відзначати те, що означає бути американським громадянином", пише WSJ.

За його словами, реаліті-шоу не буде "голодними іграми для іммігрантів". Натомість вони змагатимуться в різних конкурсах, зокрема, можливо, з історії США та науки.

При цьому учасниками не загрожуватиме депортація: "Це не так, що "програв — і тебе відправляють на кораблі з країни"".

Створити таке шоу Ворсоф хотів ще за президентства Барака Обами та Джо Байдена, але попри його звернення до Департаменту національної безпеки, тоді проєкт не реалізували.

Однак цього разу, за словами продюсера, він отримав позитивний відгук від урядового відомства Трампа. Він також каже, що вже провів попередні переговори з телевізійними мережами.

Маклафлін додала, що "кожна пропозиція проходить ретельну перевірку перед тим, як її буде схвалено або відхилено".