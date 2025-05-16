РУС
США рассматривают идею реалити-шоу, где иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ

Гражданство для иммигрантов - в США хотят создать реалити-шоу

Департамент внутренней безопасности США рассматривает возможность участия в телевизионном шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за потенциальное американское гражданство - идея, которую продвигали еще во времена администрации Барака Обамы.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на пресс-секретаря департамента Тришу Маклафлин, передает Цензор.НЕТ.

Маклафлин сообщила, что она разговаривала с продюсером предложенного телевизионного реалити-шоу Робом Ворсофом, который иммигрантом из Канады, и что рассмотрение этой идеи продолжается.

Ранее тот объяснял, что эта телепрограмма должна быть оптимистичной и "отмечать то, что значит быть американским гражданином", пишет WSJ.

По его словам, реалити-шоу не будет "голодными играми для иммигрантов". Вместо этого они будут соревноваться в различных конкурсах, в частности, возможно, по истории США и науке.

При этом участникам не будет грозить депортация: "Это не так, что "проиграл - и тебя отправляют на корабле из страны"".

Создать такое шоу Ворсоф хотел еще при президентстве Барака Обамы и Джо Байдена, но несмотря на его обращение в Департамент национальной безопасности, тогда проект не реализовали.

Однако на этот раз, по словам продюсера, он получил положительный отклик от правительственного ведомства Трампа. Он также говорит, что уже провел предварительные переговоры с телевизионными сетями.

Маклафлин добавила, что "каждое предложение проходит тщательную проверку перед тем, как оно будет одобрено или отклонено".

