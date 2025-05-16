США рассматривают идею реалити-шоу, где иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ
Департамент внутренней безопасности США рассматривает возможность участия в телевизионном шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за потенциальное американское гражданство - идея, которую продвигали еще во времена администрации Барака Обамы.
Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на пресс-секретаря департамента Тришу Маклафлин, передает Цензор.НЕТ.
Маклафлин сообщила, что она разговаривала с продюсером предложенного телевизионного реалити-шоу Робом Ворсофом, который иммигрантом из Канады, и что рассмотрение этой идеи продолжается.
Ранее тот объяснял, что эта телепрограмма должна быть оптимистичной и "отмечать то, что значит быть американским гражданином", пишет WSJ.
По его словам, реалити-шоу не будет "голодными играми для иммигрантов". Вместо этого они будут соревноваться в различных конкурсах, в частности, возможно, по истории США и науке.
При этом участникам не будет грозить депортация: "Это не так, что "проиграл - и тебя отправляют на корабле из страны"".
Создать такое шоу Ворсоф хотел еще при президентстве Барака Обамы и Джо Байдена, но несмотря на его обращение в Департамент национальной безопасности, тогда проект не реализовали.
Однако на этот раз, по словам продюсера, он получил положительный отклик от правительственного ведомства Трампа. Он также говорит, что уже провел предварительные переговоры с телевизионными сетями.
Маклафлин добавила, что "каждое предложение проходит тщательную проверку перед тем, как оно будет одобрено или отклонено".
Тікі-но (вчора чи позавчора) був аналогічний ролик, де росіяни у ямі голіруч змагаються, хто виживе.
Здохли бмолодці ви усі!
Тов же робіть "Хліба і видовищ" - як в Римі...
століттями америка казала що вона країна емігрантів.
що, вже закопилили губу і хочуть знущатися з инших емігрантів тільки тому що ваші прадіди приїхали раніше?
тоді робіть шоу де індіянці зніматимуть скальпи з нащадків перших емігрантів, вони ж раніше за вас в америці оселилися.
тільки якщо будуть щось підривати чи стріляти, але таке шоу вже є
їх ********* думки стрімки наздоганяють кацапський нацизм)