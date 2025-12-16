РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8821 посетитель онлайн
Новости Экономическое сотрудничество Венгрии и США
959 5

Венгрия подписала с США пятилетнее соглашение на поставку 2 млрд кубов сжиженного газа

орбан,трамп

Венгрия и США подписали соглашение на пять лет о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня мы достигли важной вехи в американо-венгерском энергетическом сотрудничестве, подписав контракт на 400 миллионов кубических метров сжиженного природного газа в год", - отметил министр.

Сийярто пояснил, что в течение следующих пяти лет в Венгрию поступит 2 миллиарда кубических метров американского СПГ.

"Мы заинтересованы в закупке энергии из как можно большего количества источников и по как можно большему количеству маршрутов, обеспечивая самые низкие цены", - отметил венгерский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан договорился с Эрдоганом о транзите российского газа

Автор: 

Венгрия (2257) Газ (10333) США (28667) Сийярто Петер (409)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прєдатєль!!!
показать весь комментарий
16.12.2025 20:41 Ответить
Ти диви! Від самозакоханої рудої мавпи (царя Всесвітів і миротворця всього існуючого) та її пришибленого поціновувача (такої собі баби Яги, яка всюди "проти") інколи теж буває користь.
Не хочу навіть уявляти злиття в екстазі цих двох тваринок після досягнутої домовленості...
показать весь комментарий
16.12.2025 20:57 Ответить
Тепер подачки Орбану від пуйла не буде.
показать весь комментарий
16.12.2025 21:41 Ответить
кінець крадіжкам і откатам, вітьок !
отакої звязуватись з дрібним американським лавочніком
показать весь комментарий
16.12.2025 21:48 Ответить
А ведь как проходил конфетно - букетный период:
"Я поговорил с Трампом, обьяснил что у нас нет портов. И пошел доедать своё лечи".
Барыга Трамп поправил "А отлистать за газ, который тебе и нах не нужен (турецкий поток) всё равно прийдется.
показать весь комментарий
16.12.2025 22:27 Ответить
 
 