Венгрия подписала с США пятилетнее соглашение на поставку 2 млрд кубов сжиженного газа
Венгрия и США подписали соглашение на пять лет о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ).
Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня мы достигли важной вехи в американо-венгерском энергетическом сотрудничестве, подписав контракт на 400 миллионов кубических метров сжиженного природного газа в год", - отметил министр.
Сийярто пояснил, что в течение следующих пяти лет в Венгрию поступит 2 миллиарда кубических метров американского СПГ.
"Мы заинтересованы в закупке энергии из как можно большего количества источников и по как можно большему количеству маршрутов, обеспечивая самые низкие цены", - отметил венгерский министр.
Не хочу навіть уявляти злиття в екстазі цих двох тваринок після досягнутої домовленості...
отакої звязуватись з дрібним американським лавочніком
"Я поговорил с Трампом, обьяснил что у нас нет портов. И пошел доедать своё лечи".
Барыга Трамп поправил "А отлистать за газ, который тебе и нах не нужен (турецкий поток) всё равно прийдется.