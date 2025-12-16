Венгрия подписала с США пятилетнее соглашение на поставку 2 млрд кубов сжиженного газа

Венгрия и США подписали соглашение на пять лет о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня мы достигли важной вехи в американо-венгерском энергетическом сотрудничестве, подписав контракт на 400 миллионов кубических метров сжиженного природного газа в год", - отметил министр.

Сийярто пояснил, что в течение следующих пяти лет в Венгрию поступит 2 миллиарда кубических метров американского СПГ.

"Мы заинтересованы в закупке энергии из как можно большего количества источников и по как можно большему количеству маршрутов, обеспечивая самые низкие цены", - отметил венгерский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан договорился с Эрдоганом о транзите российского газа