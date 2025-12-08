Орбан договорился с Эрдоганом о транзите российского газа

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время переговоров в Стамбуле заявил о договоренности с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о продолжении транзита российского газа в Венгрию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает венгерское агентство MTI.

Читайте также: Эрдоган и Макрон говорили об Украине: Турция прилагает максимальные усилия для завершения войны

Договоренность о маршруте поставки газа

После встречи с Эрдоганом Орбан отметил, что ключевым вопросом переговоров стало энергетическое сотрудничество. Он подчеркнул, что Венгрия уже получила гарантии со стороны США о том, что американские санкции не коснутся импорта российских энергоносителей. После этого Москва заверила Будапешт в бесперебойных поставках газа и нефти.

По словам Орбана, Турция согласилась обеспечить транзитный маршрут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий отказался встретиться с Орбаном, потому что энергетическое сотрудничество с РФ противоречит интересам Польши, - глава Бюро международной политики Пшидач

Объемы поставок и политический контекст

Орбан подчеркнул, что вопрос гарантий поставок является "серьезным", ведь только в течение этого года через Турцию в Венгрию поступило 7,5 млрд кубометров газа. Он также отметил, что энергетическая стабильность остается для Будапешта одним из ключевых приоритетов.

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия планируют обжаловать в Суде ЕС намерение Евросоюза ввести запрет на импорт российского газа и нефти.

Читайте также: Орбан пугает венгров войной в Европе "до 2030 года": Решение уже принято