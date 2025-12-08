РУС
Новости Венгрия покурает российский газ
Орбан договорился с Эрдоганом о транзите российского газа

Орбан и Эрдоган: договоренность по российской нефти и газу

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время переговоров в Стамбуле заявил о договоренности с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о продолжении транзита российского газа в Венгрию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает венгерское агентство MTI.

Договоренность о маршруте поставки газа

После встречи с Эрдоганом Орбан отметил, что ключевым вопросом переговоров стало энергетическое сотрудничество. Он подчеркнул, что Венгрия уже получила гарантии со стороны США о том, что американские санкции не коснутся импорта российских энергоносителей. После этого Москва заверила Будапешт в бесперебойных поставках газа и нефти.

По словам Орбана, Турция согласилась обеспечить транзитный маршрут.

Объемы поставок и политический контекст

Орбан подчеркнул, что вопрос гарантий поставок является "серьезным", ведь только в течение этого года через Турцию в Венгрию поступило 7,5 млрд кубометров газа. Он также отметил, что энергетическая стабильность остается для Будапешта одним из ключевых приоритетов.

ну, це від нас залежить. Бо якщо ми випадково в'**** по ГКС "Русская", то ніякого газу у орбана не буде.
08.12.2025 23:33 Ответить
треба ще "голобой"потік зах.ячити
08.12.2025 23:38 Ответить
турецько- мадярські співучасники рашистської окупації України і фінансування геноциду українців ,рашистським кровопивцею....
08.12.2025 23:43 Ответить
Йорбан. Може тебе пристрелять, колись.
08.12.2025 23:45 Ответить
Біла і боба дві кацапські повії
08.12.2025 23:47 Ответить
Красуні
