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Новини Угорщина купує російську нафту
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Орбан домовився з Ердоганом про транзит російського газу

Орбан і Ердоган: домовленість щодо російської нафти та газу

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан під час переговорів у Стамбулі заявив про домовленість із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо продовження транзиту російського газу до Угорщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє угорське агентство MTI.

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Домовленість про маршрут постачання газу

Після зустрічі з Ердоганом Орбан наголосив, що ключовим питанням перемовин стала енергетична співпраця. Він підкреслив, що Угорщина вже отримала гарантії з боку США щодо того, що американські санкції не торкнуться імпорту російських енергоносіїв. Після цього Москва запевнила Будапешт у безперебійному постачанні газу й нафти.

За словами Орбана, Туреччина погодилася забезпечити транзитний маршрут.

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Обсяги постачання та політичний контекст

Орбан підкреслив, що питання гарантій постачання є "серйозним", адже лише протягом цього року через Туреччину до Угорщини надійшло 7,5 млрд кубометрів газу. Він також зазначив, що енергетична стабільність залишається для Будапешта одним із ключових пріоритетів.

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Автор: 

Угорщина (3034) газ (10727) нафта (6631) росія (70537) Туреччина (3726) Ердоган Реджеп Таїп (1009) Орбан Віктор (952)
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