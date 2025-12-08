Орбан домовився з Ердоганом про транзит російського газу

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан під час переговорів у Стамбулі заявив про домовленість із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо продовження транзиту російського газу до Угорщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє угорське агентство MTI.

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Домовленість про маршрут постачання газу

Після зустрічі з Ердоганом Орбан наголосив, що ключовим питанням перемовин стала енергетична співпраця. Він підкреслив, що Угорщина вже отримала гарантії з боку США щодо того, що американські санкції не торкнуться імпорту російських енергоносіїв. Після цього Москва запевнила Будапешт у безперебійному постачанні газу й нафти.

За словами Орбана, Туреччина погодилася забезпечити транзитний маршрут.

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Обсяги постачання та політичний контекст

Орбан підкреслив, що питання гарантій постачання є "серйозним", адже лише протягом цього року через Туреччину до Угорщини надійшло 7,5 млрд кубометрів газу. Він також зазначив, що енергетична стабільність залишається для Будапешта одним із ключових пріоритетів.

Раніше стало відомо, що Угорщина та Словаччина планують оскаржити в Суді ЄС намір Євросоюзу запровадити заборону на імпорт російського газу й нафти.

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