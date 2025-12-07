Угорщина і Словаччина оскаржуватимуть в Європейському суді план ЄС щодо відмови від російського газу й нафти, - Сійярто

Угорщина та Словаччина мають намір спільно оскаржити в Європейському суді план Європейського Союзу з відмови від імпорту російських нафти й газу.

Про це в соцмережі Х написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Будапешт з Братиславою позиватимуться в суд

"Щойно наступного тижня буде ухвалено план RePowerEU, ми разом зі Словаччиною подамо запит про анулювання (цього плану, - ред.) до Суду Європейського Союзу та проситимемо про призупинення дії цього регламенту на час судового розгляду",- заявив глава угорського МЗС.

За словами дипломата, країни підуть на цей крок, оскільки заборона імпорту російської нафти та газу, на їхню думку, зробить неможливим надійне енергопостачання Угорщини та Словаччини та призведе до різкого зростання цін.

Читайте також: Угорщина почала роботу з оскарження в суді заборони імпорту енергоносіїв з РФ, - Сійярто

"Ця норма також є масштабним юридичним шахрайством, оскільки це очевидний санкційний захід, який вимагав би одностайного схвалення. Він також суперечить і Договорам ЄС, які стверджують, що енергетична політика є національною компетенцією, і навіть суперечить власній оцінці", - додав Сійярто.

Читайте також: Словаччина готова судитися з ЄС через припинення імпорту російського газу

Відмова від російських енергоносіїв

Раніше Дональд Трамп не раз закликав країни Європи припинити купувати російську нафту та повторив свою вимогу на Генасамблеї ООН.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від купівлі російської нафти, навіть якщо про це попросить президент США Дональд Трамп, оскільки країна не має виходу до моря.

Міністр енергетики США Райт сказав, що Штати готові повністю замінити російські газ і нафту для Європи.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа остаточно припинить використання російського викопного палива до 2027 року.

Читайте також: Європарламент підтримав заборону імпорту газу й нафти з Росії