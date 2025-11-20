Словаччина готова судитися з ЄС через припинення імпорту російського газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що уряд розглядає можливість подати до суду на Євросоюз через вимогу припинити імпорт російського газу до 2028 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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План судового позову

Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією та критикою санкцій ЄС, заявив, що різка відмова від російського газу може призвести до стрибка цін та економічних втрат для Словаччини, яка досі критично залежна від постачання з Росії.

Прем’єр доручив міністрам економіки, закордонних справ та юстиції підготувати правовий аналіз і оцінити шанси успіху позову.

"Наступного тижня уряд розглядатиме документ щодо можливості звернення до суду", — заявив Роберт Фіцо.

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Головні причини, через які Словаччина може подати позов:

критична залежність від російського газу та нафти;

можливе різке подорожчання енергоносіїв;

економічні ризики при швидкій зміні постачальників;

сумніви у реальності компенсацій з боку Єврокомісії;

бажання оцінити юридичні підстави для позову.

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Європейський контекст

Минулого місяця міністри енергетики ЄС узгодили поступове припинення імпорту російської нафти та газу до січня 2028 року. План передбачає заміну постачальників альтернативними джерелами, щоб зменшити залежність від Москви у контексті війни в Україні. Остаточне рішення ще мають погодити з Європейським парламентом.

Словаччина та Угорщина критикують цей план через значну залежність від російського газу та побоювання економічних наслідків. Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що Будапешт не має наміру відмовлятися від російських енергоносіїв.

Україна, своєю чергою, готова допомогти Словаччині шукати альтернативні джерела енергії для зменшення залежності від РФ, зазначив президент Володимир Зеленський.

Водночас угорський прем'єр Віктор Орбан також має намір судитися з ЄС через рішення відмовитися від російського газу про що він заявив раніше.

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