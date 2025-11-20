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Новини Відмова від російського газу
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Словаччина готова судитися з ЄС через припинення імпорту російського газу

Прем’єр Словаччини Фіцо: будемо судитися з ЄС через припинення імпорту росгазу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що уряд розглядає можливість подати до суду на Євросоюз через вимогу припинити імпорт російського газу до 2028 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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План судового позову

Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією та критикою санкцій ЄС, заявив, що різка відмова від російського газу може призвести до стрибка цін та економічних втрат для Словаччини, яка досі критично залежна від постачання з Росії.

Прем’єр доручив міністрам економіки, закордонних справ та юстиції підготувати правовий аналіз і оцінити шанси успіху позову.

"Наступного тижня уряд розглядатиме документ щодо можливості звернення до суду", — заявив Роберт Фіцо.

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Головні причини, через які Словаччина може подати позов:

  • критична залежність від російського газу та нафти;

  • можливе різке подорожчання енергоносіїв;

  • економічні ризики при швидкій зміні постачальників;

  • сумніви у реальності компенсацій з боку Єврокомісії;

  • бажання оцінити юридичні підстави для позову.

Читайте: "До останньої молекули": США намагаються витіснити російський газ з Європи, - FT

Європейський контекст

Минулого місяця міністри енергетики ЄС узгодили поступове припинення імпорту російської нафти та газу до січня 2028 року. План передбачає заміну постачальників альтернативними джерелами, щоб зменшити залежність від Москви у контексті війни в Україні. Остаточне рішення ще мають погодити з Європейським парламентом.

Словаччина та Угорщина критикують цей план через значну залежність від російського газу та побоювання економічних наслідків. Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що Будапешт не має наміру відмовлятися від російських енергоносіїв.

Україна, своєю чергою, готова допомогти Словаччині шукати альтернативні джерела енергії для зменшення залежності від РФ, зазначив президент Володимир Зеленський.

Водночас угорський прем'єр Віктор Орбан також має намір судитися з ЄС через рішення відмовитися від російського газу про що він заявив раніше.

Також читайте: Прибутки Росії від експорту нафти впали до мінімуму за 2,5 роки, – Bloomberg

Автор: 

газ (10715) нафта (6591) Словаччина (1327) Фіцо Роберт (364)
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Топ коментарі
+10
***... давай ще судись з Україною.
Тоді тобі просто припинимо ще й постачання нафти по нафтопроводу з рашки.
І будеш тоді взагалі сосати.
Хоча вже давно треба припинити це неподобство у вигляді постачання рашистської нафти цьому українофобу через територію України.
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20.11.2025 01:19 Відповісти
+9
єс лошари. Продовжуйте субсидіювати цих покидьків))
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20.11.2025 01:23 Відповісти
+5
йолоп пишеться із одним "п" чи із двома "пп"?
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20.11.2025 01:14 Відповісти
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йолоп пишеться із одним "п" чи із двома "пп"?
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20.11.2025 01:14 Відповісти
***... давай ще судись з Україною.
Тоді тобі просто припинимо ще й постачання нафти по нафтопроводу з рашки.
І будеш тоді взагалі сосати.
Хоча вже давно треба припинити це неподобство у вигляді постачання рашистської нафти цьому українофобу через територію України.
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20.11.2025 01:19 Відповісти
єс лошари. Продовжуйте субсидіювати цих покидьків))
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20.11.2025 01:23 Відповісти
Хай ще доживе до 2028. А взагалі-то, нема труби - нема проблеми.
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20.11.2025 01:31 Відповісти
Нах.. орбана і фіцо з ЄС.
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20.11.2025 06:12 Відповісти
Не слухайте кацапські помойки
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20.11.2025 08:00 Відповісти
Потвора.
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20.11.2025 06:39 Відповісти
Завжди буду це писати: Дайте йому письменника!
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20.11.2025 07:11 Відповісти
Викинути цю потвору з ес
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20.11.2025 07:19 Відповісти
Как тяжело жить на свете без газпромовского чемодана с откатами.
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20.11.2025 07:21 Відповісти
Срочно! Всем, всем, всем:
Ученный изнасиловал маму журналиста!!!
В тексте словак собирается спросить своих юристов о возможности подать иск.
В заголовке Фицо судится с Евросоюзом.
По статистике 98% читателей аналитического сайта дальше заголовков не читают.
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20.11.2025 07:35 Відповісти
Дорофіів - ви вже на форумі 1,5 рока, а мову країни так і не вивчили . Вам не соромно ???
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20.11.2025 08:04 Відповісти
Шановна пані Sophia-Maria, відверто кажучи соромно. Але що робити, російско мені спілкуватися зручніше. Але я працюю з цім.
Ваш прекрасный ник мелькает на аналитическом форуме года так с 17-го, но вы не являетесь постоянным участником обсуждения захватывающих тем.
Я писал на форуме ещё в то время когда прімерка угнала у президента літака. А ще до этого на сайте вообще не было регистрации. Любой мог назваться Васей и оставить сообщение.
Вибачаюсь, але мое призвище пишиться з двома літерами "є"
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20.11.2025 09:11 Відповісти
Я писал на форуме ещё в то время когда прімерка угнала у президента літака.
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Здається ви брешете, пане.
Все було навпаки - це припіздент Ющ-Дрищ "угнав" у прем*єра ЮВТ літак і полетів десь копати черепки. А прем*єрка добиралась на переговори по газу на якомусь попутному аероплані.
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20.11.2025 09:31 Відповісти
Та й те же так. Дякую пана за уточнення. Але як давно вже це було
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20.11.2025 13:01 Відповісти
Я теж с форумом пройшла Майдан 2013-14 р . Так, реєстрації не було.
тоді на форумі було 80% коментів російською .
І поступово форум став україномовним
ЗА 12 років МОЖНО ВИВЧИТИ МОВУ, пане Дорофеев , хоча б як помсту кацапським азіатам.
Особисто я вивчаю мову завдяки цьому форуму , бо у Словаччині мова словацька. Ще люблю дивиться NETFLIX з україномовними перекладами. Ось і всі мої універи по мові
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20.11.2025 14:30 Відповісти
словаччина завжди все робила з власної волі: за Другої війи з власної волі сосала адольфу, тепер з власної волі сосе владіміру. Йух чи газ , одночасно чи на зміну - значення нема... Отакі брати-словʼяни
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20.11.2025 08:01 Відповісти
Словаки наряду з українцями - основа словʼянського етносу . Бо словяне сформувались з кельтів, нащадків трипільців та містних племен на північно -західних кордонах України . Потім словʼяне розселились у центральній і східній Європі . А потім приперлись авари , угорці , відібрали у словʼян Панонію і загнали словаків у гори Карпати . Так словакі і жили тисячоліття - пасли скот, варили бринзу , готували галушки. Після розпаду австро угорської імперії їх прихватили чехи , як москалі Україну . Потім прийшов совок . Країна Словаччина існує самостійно тількі 30 років. ЩО ВИ ХОЧЕТЕ ВІД МОЛОДОЇ КРАЇНИ ? Фіцо- угорець, москалі і угорці грошей в економику нагнали - скупили дофіга починая з СЛАВНАФТИ . Куди не копни - усюди вуши москалів в економіці торчать
Не бурчить на етнічних словаків , протести проти Фіцо ідуть постійно
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20.11.2025 08:26 Відповісти
Казковий довбойоб!!!
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20.11.2025 10:26 Відповісти
Фицо, хватит плевать против ветра (ЕС). Слабо.
Ты еще растегни штаны и по..цы против ветра. У тебя ума хватит.
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20.11.2025 10:49 Відповісти
 
 