"До останньої молекули": США намагаються витіснити російський газ з Європи, - FT

FT повідомила, що США намагаються витіснити російський газ з Європи

США вимагають від європейських союзників скорочувати та припиняти імпорт російських енергоресурсів. Замість російського палива Вашингтон пропонує Європі американські енергоносії.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Посадовці США закликають відмовлятися від енергоресурсів РФ

Видання пише, що американські посадовці здійснили низку поїздок до європейських столиць, під час яких закликали партнерів відмовитися від російського палива на користь американських енергоносіїв.

Зазначається, що дипломатична діяльність є частиною ширшої стратегії США, спрямованої на усунення Москви від ключового джерела доходів, що використовується для фінансування війни проти України.

Financial Times пише, що Вашингтон прагне зміцнити позиції США як провідного експортера скрапленого природного газу. За словами джерел, Вашингтон хоче прибрати "весь до останньої молекули" російський газ із європейської енергетики.

Зміни на енергетичному ринку Європи

У статті йдеться, що зусилля США призвели до значних змін на європейському енергетичному ринку. Частка російського газу в імпорті Європейського Союзу суттєво скоротилася порівняно з періодом до 2022 року, тоді як США стали основним постачальником скрапленого газу.

Топ коментарі
+7
Якщо ми збудуємо збагачувальні комбінати для урану, ми не тільки зможемо себе забезпечувати паливом, але й зможемо витіснити русню з цього ринку. А ще ми зможемо створити ядерну зброю.

Зараз ми, як африканці, тупо експортуємо уранову руду, щоб інші могли заробити на ній.
15.11.2025 23:46 Відповісти
+3
Ага. Якщо зіб'ємо всі кацапські ракети і вмовимо американців не бомбити нас за розробку ядерної зброї.
15.11.2025 23:51 Відповісти
+3
Американський альтруїзм треба подавати коректно: "До останньої молекули": США намагаються замістити російський газ з Європи на американський.
15.11.2025 23:55 Відповісти
русняві ракети і так летять кожен день, але ядерні об'єкти вони не атакують.

американці бомбити не будуть, бо:
- відповідно до договору про нерозповсюдження ЯЗ, ми можемо з нього вийти
- симпатії на боці України, це не умовний ірак після терактів.
- якщо у нас буде хімічна зброя, ніхто нас не атакує.
15.11.2025 23:58 Відповісти
Якби була ЯЗ ,кудиб ти її звраз кинув,не тіш себе хером..антієй
16.11.2025 05:43 Відповісти
Так, шкода, що Україна тільки добуває уран і експортує його, а не переробляє
16.11.2025 07:21 Відповісти
Аналітичний центр Ember називає результати свого останнього дослідження "історичними змінами". Аналітики проаналізували щомісячні дані з 88 країн, на які припадає 93 відсотки світового споживання електроенергії. І дійшли висновку, що в першому півріччі 2025 року в світі вперше було вироблено більше енергії з відновлювальних джерел, ніж з вугілля.
Сонячна та вітрова енергетики нині ростуть достатньо швидко, щоб задовольнити попит на електроенергію, що зростає у світі. Це знаменує початок змін, коли чиста енергія встигатиме за зростанням попиту.

Ember - незалежна дослідницька організація, яка працює в енергетичному секторі й за допомогою аналізу даних сприяє переходу на чисті джерела енергії.
15.11.2025 23:48 Відповісти
Завдяки вищим вежам, довшим крилам і серійному виробництву витрати на виробництво вітрової електроенергії за останні 15 років зменшилися вдвічі.
Сьогодні електроенергія з наземних вітрових установок у Європі коштує від 4 до 9 євроцентів за кіловат-годину, а з морських - від 6 до 10 євроцентів. Електроенергія з нових газових, вугільних і атомних електростанцій обходиться удвічі або втричі дорожче.
15.11.2025 23:50 Відповісти
DW
У федеральній землі Бранденбург на сході Німеччини зводять вітрову турбіну надзвичайного масштабу: понад 300 метрів заввишки - удвічі вище за звичайну і з можливістю виробляти удвічі більше електроенергії.
Будівництво ґратчастої вежі планують завершити за рік. Її висота сягне 300 метрів - це удвічі вище за звичайні сталеві вітрові башти. Потім на ній встановлять лопаті ротора.На такій висоті вітер значно сильніший, тож турбіна, за попередніми оцінками, зможе виробляти удвічі більше електроенергії, ніж на звичайній висоті.
Вітротурбіни стають дедалі вищими, а їхні лопаті - довшими. Ще 25 років тому довжина ротора становила максимум 35 метрів. Сьогодні ж - зовсім інша картина: на цьому заводі в Данії виготовляють лопаті довжиною 115 метрів, а в Китаї вже створюють моделі до 150 метрів.Чим довші лопаті - тим більше вітру вони здатні "впіймати". Завдяки цьому ******* вітрогенератори можуть виробляти у 20-30 разів більше електроенергії, ніж чверть століття тому.
15.11.2025 23:53 Відповісти
15.11.2025 23:55 Відповісти
15.11.2025 23:57 Відповісти
Темпи зростання видобутку енергії з відновлюваних джерел залишатимуться високими і впродовж наступних років, прогнозує Міжнародне енергетичне агентство (МЕА). Забезпечуватиме зростання насамперед сонячна енергетика - завдяки низькій вартості та швидким процедурам отримання дозволів на виробництво струму з енергії сонця. На другому місці перебувають вітроенергетика, за якою йдуть гідроенергетика, біоенергетика та геотермальна енергетика.

Швидкі темпи зростання генерації енергії з відновлюваних джерел стимулюються передусім зростання ринків в Азії, на Близькому Сході та в Африці. Уможливлює такий поступ політика урядів цих країн, які мають амбітні цілі та роблять ставку на реформи, спрямовані на розвиток відновлювальних джерел енергії.

Загалом сонячна та вітрова енергетики в усьому світі зростали швидше, ніж попит на енергію. А це ознака того, що в середньостроковій перспективі відновлювальні джерела енергії дедалі частіше приходитимуть на заміну генерації енергії з викопних джерел
15.11.2025 23:59 Відповісти
На дорогах чи фасадах будівель, у полях чи на морі - сонячну енергію вже можна отримувати майже скрізь.

Найбільший у світі дах із сонячними панелями над багатосмуговою дорогою в Китаї - він одночасно слугує й для шумозахисту.
16.11.2025 00:13 Відповісти
Сонячна енергія також може генеруватися на водоймах або в морі - за допомогою плавучих модулів або панелей, закріплених на морському дні за допомогою колон. Торік біля узбережжя китайського міста Дун'їн було завершено будівництво найбільшої у світі сонячної електростанції у відкритому морі. Вона може виробляти один гігават електроенергії, що робить її такою ж потужною, як ******* атомна електростанція.
16.11.2025 00:16 Відповісти
Все эти ветряки и сонячки тотально зависят от Китая.
16.11.2025 00:43 Відповісти
Скажіть, а де ви не залежите від китайців?
16.11.2025 00:46 Відповісти
А что если комиссар фрик Урсула снова решит бороться за независимость непонятно от чего. Например от темных сил Китая, потому что там козлов стригут неправильно. С Трампом еще сложнее. Запад останется у разбитого корыта.
16.11.2025 01:20 Відповісти
це з субсидіями та різними фінансовими допомогами
15.11.2025 23:56 Відповісти
Цікаво, чи думав цей *ембер*, як вплине все це на клімат? Адже, сонячна енергія буде забиратись в одному місці, а тепло буде виділятись у іншому.
16.11.2025 09:39 Відповісти
Американський альтруїзм треба подавати коректно: "До останньої молекули": США намагаються замістити російський газ з Європи на американський.
15.11.2025 23:55 Відповісти
В очі довбишся чи читати не вмієш?
16.11.2025 02:45 Відповісти
Ага, ага. Проект по взятию Америкой газопровода "Северный поток" под свою юрисдикцию предусматривал барыжнечество бывшим кацапским вонючим. А теперь с добавлениями молекул свободы.
И папа был барыгой, и сам барыга и длинный сын будет барыгой
16.11.2025 08:19 Відповісти
.... та замінити кацапську енергетичну голку на американську.
16.11.2025 09:41 Відповісти
А мадярській жабі вже запропонував американське? Чи санкції відтермінував?
16.11.2025 00:07 Відповісти
У тої угорської жаби мабуть дуже холодні губи. Трамп просто злякався можливих наслідків
16.11.2025 08:08 Відповісти
Якщо навіть і так як пише Pan Lipko то все одно нам це на руку Україні , але це нам , а не нашій злочинній шоблі .яка при владі
16.11.2025 00:13 Відповісти
Сколько тратят США на охрану беспомощной Европы. Они должны платить и без газа.
16.11.2025 00:39 Відповісти
А какой прок от этой охраны, если начнётся заварушка, янки свинтят к себе за океан. И не надо мне лапшу вешать, что американцы будут умирать, ну скажем за Эстонию.
16.11.2025 00:50 Відповісти
ну прям умирать? разхерячат кацапов за неделю как израиль иран .или как ирак или как в сирии чвк в капусту покрошили.рашка с нищий украиной четвертый год справиться не может какие там американцы?это будет избиение младенца.
16.11.2025 09:11 Відповісти
На газовую камеру куда мы бросим путина надо всётаки оставить какой-то обьём газа. Я думаю 200 моль родного газа Лукойл этой кремлёвской крысе хватит..
16.11.2025 03:13 Відповісти
Якщо Європа не бреше, то вона повністю відмовиться від кацапських ресурсів через рік або два. Катарський газ виявився брудним і кривавим для Святої і Чистої як сльоза немовляти Європи. Вони там якихось негрів ображають. Про інших негідних дикунів навіть писати не буду. Так що у Європи все одно тільки один варіант.
16.11.2025 03:27 Відповісти
Це йде здавна. Коли тільки почалися переговори про Уренгой-Ужгород, США твердили, що це петля на шиї Європи. І х.... цим скористався по повній.
16.11.2025 04:01 Відповісти
Весь розвиток і процвітання Заходу грунтувалося на дешевому викопному паливі. А тепер європейці кажуть фу огидно, ми ненавидимо нафту і газ. Навіть антинаукову теорію глобального потепління придумали в пропаганду якої вкладають мільярди євро. Ідеологічний абсурдiстан.
16.11.2025 04:20 Відповісти
Х..ю написав. А чого ж тоді на х.йлостані, звідки ці дешеві енергоносії, гірше ніж на загниваючому заході?
16.11.2025 06:24 Відповісти
Зараз коли енергія в Європі вже не дешева промисловість подихає. А більшість європейських країн і так завжди були аграрними бантустанами.
16.11.2025 06:40 Відповісти
ну будем честными- чтобы свой продавать
16.11.2025 07:56 Відповісти
Дбають про свою країну, як будь-яка нормальна влада.
16.11.2025 08:22 Відповісти
Thank you, USA, for your support. You don't have to, but do the best you can. We, Ukrainians, appreciate that.
16.11.2025 09:06 Відповісти
 
 