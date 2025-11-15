"До останньої молекули": США намагаються витіснити російський газ з Європи, - FT
США вимагають від європейських союзників скорочувати та припиняти імпорт російських енергоресурсів. Замість російського палива Вашингтон пропонує Європі американські енергоносії.
Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
Посадовці США закликають відмовлятися від енергоресурсів РФ
Видання пише, що американські посадовці здійснили низку поїздок до європейських столиць, під час яких закликали партнерів відмовитися від російського палива на користь американських енергоносіїв.
Зазначається, що дипломатична діяльність є частиною ширшої стратегії США, спрямованої на усунення Москви від ключового джерела доходів, що використовується для фінансування війни проти України.
Financial Times пише, що Вашингтон прагне зміцнити позиції США як провідного експортера скрапленого природного газу. За словами джерел, Вашингтон хоче прибрати "весь до останньої молекули" російський газ із європейської енергетики.
Зміни на енергетичному ринку Європи
У статті йдеться, що зусилля США призвели до значних змін на європейському енергетичному ринку. Частка російського газу в імпорті Європейського Союзу суттєво скоротилася порівняно з періодом до 2022 року, тоді як США стали основним постачальником скрапленого газу.
Зараз ми, як африканці, тупо експортуємо уранову руду, щоб інші могли заробити на ній.
американці бомбити не будуть, бо:
- відповідно до договору про нерозповсюдження ЯЗ, ми можемо з нього вийти
- симпатії на боці України, це не умовний ірак після терактів.
- якщо у нас буде хімічна зброя, ніхто нас не атакує.
Сонячна та вітрова енергетики нині ростуть достатньо швидко, щоб задовольнити попит на електроенергію, що зростає у світі. Це знаменує початок змін, коли чиста енергія встигатиме за зростанням попиту.
Ember - незалежна дослідницька організація, яка працює в енергетичному секторі й за допомогою аналізу даних сприяє переходу на чисті джерела енергії.
Сьогодні електроенергія з наземних вітрових установок у Європі коштує від 4 до 9 євроцентів за кіловат-годину, а з морських - від 6 до 10 євроцентів. Електроенергія з нових газових, вугільних і атомних електростанцій обходиться удвічі або втричі дорожче.
У федеральній землі Бранденбург на сході Німеччини зводять вітрову турбіну надзвичайного масштабу: понад 300 метрів заввишки - удвічі вище за звичайну і з можливістю виробляти удвічі більше електроенергії.
Будівництво ґратчастої вежі планують завершити за рік. Її висота сягне 300 метрів - це удвічі вище за звичайні сталеві вітрові башти. Потім на ній встановлять лопаті ротора.На такій висоті вітер значно сильніший, тож турбіна, за попередніми оцінками, зможе виробляти удвічі більше електроенергії, ніж на звичайній висоті.
Вітротурбіни стають дедалі вищими, а їхні лопаті - довшими. Ще 25 років тому довжина ротора становила максимум 35 метрів. Сьогодні ж - зовсім інша картина: на цьому заводі в Данії виготовляють лопаті довжиною 115 метрів, а в Китаї вже створюють моделі до 150 метрів.Чим довші лопаті - тим більше вітру вони здатні "впіймати". Завдяки цьому ******* вітрогенератори можуть виробляти у 20-30 разів більше електроенергії, ніж чверть століття тому.
Швидкі темпи зростання генерації енергії з відновлюваних джерел стимулюються передусім зростання ринків в Азії, на Близькому Сході та в Африці. Уможливлює такий поступ політика урядів цих країн, які мають амбітні цілі та роблять ставку на реформи, спрямовані на розвиток відновлювальних джерел енергії.
Загалом сонячна та вітрова енергетики в усьому світі зростали швидше, ніж попит на енергію. А це ознака того, що в середньостроковій перспективі відновлювальні джерела енергії дедалі частіше приходитимуть на заміну генерації енергії з викопних джерел
Найбільший у світі дах із сонячними панелями над багатосмуговою дорогою в Китаї - він одночасно слугує й для шумозахисту.
