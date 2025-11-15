"До останньої молекули": США намагаються витіснити російський газ з Європи, - FT

США вимагають від європейських союзників скорочувати та припиняти імпорт російських енергоресурсів. Замість російського палива Вашингтон пропонує Європі американські енергоносії.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Посадовці США закликають відмовлятися від енергоресурсів РФ

Видання пише, що американські посадовці здійснили низку поїздок до європейських столиць, під час яких закликали партнерів відмовитися від російського палива на користь американських енергоносіїв.

Зазначається, що дипломатична діяльність є частиною ширшої стратегії США, спрямованої на усунення Москви від ключового джерела доходів, що використовується для фінансування війни проти України.

Financial Times пише, що Вашингтон прагне зміцнити позиції США як провідного експортера скрапленого природного газу. За словами джерел, Вашингтон хоче прибрати "весь до останньої молекули" російський газ із європейської енергетики.

Зміни на енергетичному ринку Європи

У статті йдеться, що зусилля США призвели до значних змін на європейському енергетичному ринку. Частка російського газу в імпорті Європейського Союзу суттєво скоротилася порівняно з періодом до 2022 року, тоді як США стали основним постачальником скрапленого газу.

