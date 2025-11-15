РУС
"До последней молекулы": США пытаются вытеснить российский газ из Европы, - FT

FT сообщила, что США пытаются вытеснить российский газ из Европы

США требуют от европейских союзников сокращать и прекращать импорт российских энергоресурсов. Вместо российского топлива Вашингтон предлагает Европе американские энергоносители.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Чиновники США призывают отказываться от энергоресурсов РФ

Издание пишет, что американские чиновники совершили ряд поездок в европейские столицы, во время которых призвали партнеров отказаться от российского топлива в пользу американских энергоносителей.

Отмечается, что дипломатическая деятельность является частью более широкой стратегии США, направленной на устранение Москвы от ключевого источника доходов, используемого для финансирования войны против Украины.

Financial Times пишет, что Вашингтон стремится укрепить позиции США как ведущего экспортера сжиженного природного газа. По словам источников, Вашингтон хочет убрать "до последней молекулы" российский газ из европейской энергетики.

Изменения на энергетическом рынке Европы

В статье говорится, что усилия США привели к значительным изменениям на европейском энергетическом рынке. Доля российского газа в импорте Европейского Союза существенно сократилась по сравнению с периодом до 2022 года, тогда как США стали основным поставщиком сжиженного газа.

Якщо ми збудуємо збагачувальні комбінати для урану, ми не тільки зможемо себе забезпечувати паливом, але й зможемо витіснити русню з цього ринку. А ще ми зможемо створити ядерну зброю.

Зараз ми, як африканці, тупо експортуємо уранову руду, щоб інші могли заробити на ній.
+2
Американський альтруїзм треба подавати коректно: "До останньої молекули": США намагаються замістити російський газ з Європи на американський.
+1
А мадярській жабі вже запропонував американське? Чи санкції відтермінував?
Якщо ми збудуємо збагачувальні комбінати для урану, ми не тільки зможемо себе забезпечувати паливом, але й зможемо витіснити русню з цього ринку. А ще ми зможемо створити ядерну зброю.

Зараз ми, як африканці, тупо експортуємо уранову руду, щоб інші могли заробити на ній.
Ага. Якщо зіб'ємо всі кацапські ракети і вмовимо американців не бомбити нас за розробку ядерної зброї.
русняві ракети і так летять кожен день, але ядерні об'єкти вони не атакують.

американці бомбити не будуть, бо:
- відповідно до договору про нерозповсюдження ЯЗ, ми можемо з нього вийти
- симпатії на боці України, це не умовний ірак після терактів.
- якщо у нас буде хімічна зброя, ніхто нас не атакує.
Аналітичний центр Ember називає результати свого останнього дослідження "історичними змінами". Аналітики проаналізували щомісячні дані з 88 країн, на які припадає 93 відсотки світового споживання електроенергії. І дійшли висновку, що в першому півріччі 2025 року в світі вперше було вироблено більше енергії з відновлювальних джерел, ніж з вугілля.
Сонячна та вітрова енергетики нині ростуть достатньо швидко, щоб задовольнити попит на електроенергію, що зростає у світі. Це знаменує початок змін, коли чиста енергія встигатиме за зростанням попиту.

Ember - незалежна дослідницька організація, яка працює в енергетичному секторі й за допомогою аналізу даних сприяє переходу на чисті джерела енергії.
Завдяки вищим вежам, довшим крилам і серійному виробництву витрати на виробництво вітрової електроенергії за останні 15 років зменшилися вдвічі.
Сьогодні електроенергія з наземних вітрових установок у Європі коштує від 4 до 9 євроцентів за кіловат-годину, а з морських - від 6 до 10 євроцентів. Електроенергія з нових газових, вугільних і атомних електростанцій обходиться удвічі або втричі дорожче.
DW
У федеральній землі Бранденбург на сході Німеччини зводять вітрову турбіну надзвичайного масштабу: понад 300 метрів заввишки - удвічі вище за звичайну і з можливістю виробляти удвічі більше електроенергії.
Будівництво ґратчастої вежі планують завершити за рік. Її висота сягне 300 метрів - це удвічі вище за звичайні сталеві вітрові башти. Потім на ній встановлять лопаті ротора.На такій висоті вітер значно сильніший, тож турбіна, за попередніми оцінками, зможе виробляти удвічі більше електроенергії, ніж на звичайній висоті.
Вітротурбіни стають дедалі вищими, а їхні лопаті - довшими. Ще 25 років тому довжина ротора становила максимум 35 метрів. Сьогодні ж - зовсім інша картина: на цьому заводі в Данії виготовляють лопаті довжиною 115 метрів, а в Китаї вже створюють моделі до 150 метрів.Чим довші лопаті - тим більше вітру вони здатні "впіймати". Завдяки цьому ******* вітрогенератори можуть виробляти у 20-30 разів більше електроенергії, ніж чверть століття тому.
показать весь комментарий
15.11.2025 23:53 Ответить
Темпи зростання видобутку енергії з відновлюваних джерел залишатимуться високими і впродовж наступних років, прогнозує Міжнародне енергетичне агентство (МЕА). Забезпечуватиме зростання насамперед сонячна енергетика - завдяки низькій вартості та швидким процедурам отримання дозволів на виробництво струму з енергії сонця. На другому місці перебувають вітроенергетика, за якою йдуть гідроенергетика, біоенергетика та геотермальна енергетика.

Швидкі темпи зростання генерації енергії з відновлюваних джерел стимулюються передусім зростання ринків в Азії, на Близькому Сході та в Африці. Уможливлює такий поступ політика урядів цих країн, які мають амбітні цілі та роблять ставку на реформи, спрямовані на розвиток відновлювальних джерел енергії.

Загалом сонячна та вітрова енергетики в усьому світі зростали швидше, ніж попит на енергію. А це ознака того, що в середньостроковій перспективі відновлювальні джерела енергії дедалі частіше приходитимуть на заміну генерації енергії з викопних джерел
На дорогах чи фасадах будівель, у полях чи на морі - сонячну енергію вже можна отримувати майже скрізь.

Найбільший у світі дах із сонячними панелями над багатосмуговою дорогою в Китаї - він одночасно слугує й для шумозахисту.
Сонячна енергія також може генеруватися на водоймах або в морі - за допомогою плавучих модулів або панелей, закріплених на морському дні за допомогою колон. Торік біля узбережжя китайського міста Дун'їн було завершено будівництво найбільшої у світі сонячної електростанції у відкритому морі. Вона може виробляти один гігават електроенергії, що робить її такою ж потужною, як ******* атомна електростанція.
Все эти ветряки и сонячки тотально зависят от Китая.
Скажіть, а де ви не залежите від китайців?
це з субсидіями та різними фінансовими допомогами
Американський альтруїзм треба подавати коректно: "До останньої молекули": США намагаються замістити російський газ з Європи на американський.
А мадярській жабі вже запропонував американське? Чи санкції відтермінував?
Якщо навіть і так як пише Pan Lipko то все одно нам це на руку Україні , але це нам , а не нашій злочинній шоблі .яка при владі
Сколько тратят США на охрану беспомощной Европы. Они должны платить и без газа.
А какой прок от этой охраны, если начнётся заварушка, янки свинтят к себе за океан. И не надо мне лапшу вешать, что американцы будут умирать, ну скажем за Эстонию.
