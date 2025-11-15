"До последней молекулы": США пытаются вытеснить российский газ из Европы, - FT
США требуют от европейских союзников сокращать и прекращать импорт российских энергоресурсов. Вместо российского топлива Вашингтон предлагает Европе американские энергоносители.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Чиновники США призывают отказываться от энергоресурсов РФ
Издание пишет, что американские чиновники совершили ряд поездок в европейские столицы, во время которых призвали партнеров отказаться от российского топлива в пользу американских энергоносителей.
Отмечается, что дипломатическая деятельность является частью более широкой стратегии США, направленной на устранение Москвы от ключевого источника доходов, используемого для финансирования войны против Украины.
Financial Times пишет, что Вашингтон стремится укрепить позиции США как ведущего экспортера сжиженного природного газа. По словам источников, Вашингтон хочет убрать "до последней молекулы" российский газ из европейской энергетики.
Изменения на энергетическом рынке Европы
В статье говорится, что усилия США привели к значительным изменениям на европейском энергетическом рынке. Доля российского газа в импорте Европейского Союза существенно сократилась по сравнению с периодом до 2022 года, тогда как США стали основным поставщиком сжиженного газа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зараз ми, як африканці, тупо експортуємо уранову руду, щоб інші могли заробити на ній.
американці бомбити не будуть, бо:
- відповідно до договору про нерозповсюдження ЯЗ, ми можемо з нього вийти
- симпатії на боці України, це не умовний ірак після терактів.
- якщо у нас буде хімічна зброя, ніхто нас не атакує.
Сонячна та вітрова енергетики нині ростуть достатньо швидко, щоб задовольнити попит на електроенергію, що зростає у світі. Це знаменує початок змін, коли чиста енергія встигатиме за зростанням попиту.
Ember - незалежна дослідницька організація, яка працює в енергетичному секторі й за допомогою аналізу даних сприяє переходу на чисті джерела енергії.
Сьогодні електроенергія з наземних вітрових установок у Європі коштує від 4 до 9 євроцентів за кіловат-годину, а з морських - від 6 до 10 євроцентів. Електроенергія з нових газових, вугільних і атомних електростанцій обходиться удвічі або втричі дорожче.
У федеральній землі Бранденбург на сході Німеччини зводять вітрову турбіну надзвичайного масштабу: понад 300 метрів заввишки - удвічі вище за звичайну і з можливістю виробляти удвічі більше електроенергії.
Будівництво ґратчастої вежі планують завершити за рік. Її висота сягне 300 метрів - це удвічі вище за звичайні сталеві вітрові башти. Потім на ній встановлять лопаті ротора.На такій висоті вітер значно сильніший, тож турбіна, за попередніми оцінками, зможе виробляти удвічі більше електроенергії, ніж на звичайній висоті.
Вітротурбіни стають дедалі вищими, а їхні лопаті - довшими. Ще 25 років тому довжина ротора становила максимум 35 метрів. Сьогодні ж - зовсім інша картина: на цьому заводі в Данії виготовляють лопаті довжиною 115 метрів, а в Китаї вже створюють моделі до 150 метрів.Чим довші лопаті - тим більше вітру вони здатні "впіймати". Завдяки цьому ******* вітрогенератори можуть виробляти у 20-30 разів більше електроенергії, ніж чверть століття тому.
Швидкі темпи зростання генерації енергії з відновлюваних джерел стимулюються передусім зростання ринків в Азії, на Близькому Сході та в Африці. Уможливлює такий поступ політика урядів цих країн, які мають амбітні цілі та роблять ставку на реформи, спрямовані на розвиток відновлювальних джерел енергії.
Загалом сонячна та вітрова енергетики в усьому світі зростали швидше, ніж попит на енергію. А це ознака того, що в середньостроковій перспективі відновлювальні джерела енергії дедалі частіше приходитимуть на заміну генерації енергії з викопних джерел
Найбільший у світі дах із сонячними панелями над багатосмуговою дорогою в Китаї - він одночасно слугує й для шумозахисту.