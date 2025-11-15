"До последней молекулы": США пытаются вытеснить российский газ из Европы, - FT

США требуют от европейских союзников сокращать и прекращать импорт российских энергоресурсов. Вместо российского топлива Вашингтон предлагает Европе американские энергоносители.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Чиновники США призывают отказываться от энергоресурсов РФ

Издание пишет, что американские чиновники совершили ряд поездок в европейские столицы, во время которых призвали партнеров отказаться от российского топлива в пользу американских энергоносителей.

Отмечается, что дипломатическая деятельность является частью более широкой стратегии США, направленной на устранение Москвы от ключевого источника доходов, используемого для финансирования войны против Украины.

Financial Times пишет, что Вашингтон стремится укрепить позиции США как ведущего экспортера сжиженного природного газа. По словам источников, Вашингтон хочет убрать "до последней молекулы" российский газ из европейской энергетики.

Изменения на энергетическом рынке Европы

В статье говорится, что усилия США привели к значительным изменениям на европейском энергетическом рынке. Доля российского газа в импорте Европейского Союза существенно сократилась по сравнению с периодом до 2022 года, тогда как США стали основным поставщиком сжиженного газа.

