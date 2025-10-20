Рада ЄС підтримала механізм відмови від російського газу, Угорщина та Словаччина - проти
Рада Євросоюзу 20 жовтня більшістю голосів схвалила механізм RePowerEU, який передбачає повну відмову ЄС від російського викопного палива. Проти проголосували лише Угорщина та Словаччина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Перший етап заборони набуде чинності з 1 січня 2026 року, із винятками для існуючих контрактів: короткострокових - до 17 червня 2026 року, довгострокових - до 1 січня 2028 року. Повна відмова від імпорту російського газу, включно зі СПГ, передбачена з 1 січня 2028 року.
Для країн без виходу до моря, таких як Угорщина та Словаччина, передбачено певні поступки. Визначено також процедури попереднього погодження імпорту: для російського газу - за місяць до поставки, для неросійського - за 5 днів. У випадку СПГ зі змішаним складом необхідно вказувати частку російського та іншого газу.
Механізм передбачає моніторинг прихованого імпорту російського газу, а країни-члени мають надати Брюсселю національні плани диверсифікації енергоресурсів. Країни, які більше не імпортують російський газ і нафту, можуть отримати винятки з частини вимог.
Зазначається, що це ще не остаточне рішення: наступним кроком будуть переговори Ради ЄС із Європарламентом для погодження фінального тексту.
Євросоюз планує нові умови для вступу країн - без права голосу, - Politico
Ніби немає на т. Орбана ніякої управи? Нет у НИХ методов против Кости Сапрыкина" - https://youtu.be/BoERrCILm2c
Як же боягузлива продажна путана Європа без т. Орбана з її ніби демократичними декораціями буде існувати?
"
"Конституция, выборы, парламент, колхозы... - всю эту атрибутику умели гениально использовать т. Сталин, а в Европе - т. Гитлер.
Сталина и Гитлера уже давно нет, а колхозы остались: ООН, ЕС, НАТО.
С некоторой разницей у примитивной механике функционирования: в ООН - право вето; в ЕС - консенсуальность. Достаточно иметь "своего парня" хоть в СБ ООН, хоть в ЕС...
***********************************************************
"На берегу озера Женева величественное здание секретариата Лиги наций. Прекрасная гранитная гробница... в ней погребены несбывшиеся надежды нашего поколения на мир" - Уильям Ширер "Берлинский дневник" (советовал бы "знатокам" перечитать... Да и не только...знатокам".
Т. Сталин воплотил в этих колхозах ООН, ЕС, весь условный Запад свой опыт: конституция, выборы, парламент, колхозы, подавляющее большинство, "физику, химию, биологию..." той Лиги Наций, трусливой опортунистической Европы и фарисейства Америки.
Сталин, наверное, знал, что в США президентом может стать любой, но все же т. Трамп бы т. Сталина ошеломил...
Как и т. Путин - мастер китайских стратагем, который так умело пользуется наследием т. Сталина - Гитлера.(с)