Рада ЄС підтримала механізм відмови від російського газу, Угорщина та Словаччина - проти

Рада Євросоюзу 20 жовтня більшістю голосів схвалила механізм RePowerEU, який передбачає повну відмову ЄС від російського викопного палива. Проти проголосували лише Угорщина та Словаччина.

Перший етап заборони набуде чинності з 1 січня 2026 року, із винятками для існуючих контрактів: короткострокових - до 17 червня 2026 року, довгострокових - до 1 січня 2028 року. Повна відмова від імпорту російського газу, включно зі СПГ, передбачена з 1 січня 2028 року.

Для країн без виходу до моря, таких як Угорщина та Словаччина, передбачено певні поступки. Визначено також процедури попереднього погодження імпорту: для російського газу - за місяць до поставки, для неросійського - за 5 днів. У випадку СПГ зі змішаним складом необхідно вказувати частку російського та іншого газу.

Механізм передбачає моніторинг прихованого імпорту російського газу, а країни-члени мають надати Брюсселю національні плани диверсифікації енергоресурсів. Країни, які більше не імпортують російський газ і нафту, можуть отримати винятки з частини вимог.

Зазначається, що це ще не остаточне рішення: наступним кроком будуть переговори Ради ЄС із Європарламентом для погодження фінального тексту.

