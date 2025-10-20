Совет ЕС поддержал механизм отказа от российского газа, Венгрия и Словакия - против

Совет Евросоюза 20 октября большинством голосов одобрил механизм RePowerEU, который предусматривает полный отказ ЕС от российского ископаемого топлива. Против проголосовали только Венгрия и Словакия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Первый этап запрета вступит в силу с 1 января 2026 года, с исключениями для существующих контрактов: краткосрочных - до 17 июня 2026 года, долгосрочных - до 1 января 2028 года. Полный отказ от импорта российского газа, включая СПГ, предусмотрен с 1 января 2028 года.

Для стран без выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия, предусмотрены определенные уступки. Определены также процедуры предварительного согласования импорта: для российского газа - за месяц до поставки, для нероссийского - за 5 дней. В случае СПГ со смешанным составом необходимо указывать долю российского и другого газа.

Механизм предусматривает мониторинг скрытого импорта российского газа, а страны-члены должны предоставить Брюсселю национальные планы диверсификации энергоресурсов. Страны, которые больше не импортируют российский газ и нефть, могут получить исключения из части требований.

Отмечается, что это еще не окончательное решение: следующим шагом будут переговоры Совета ЕС с Европарламентом для согласования финального текста.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ