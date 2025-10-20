РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10047 посетителей онлайн
Новости Отказ от российского газа
830 5

Совет ЕС поддержал механизм отказа от российского газа, Венгрия и Словакия - против

газ

Совет Евросоюза 20 октября большинством голосов одобрил механизм RePowerEU, который предусматривает полный отказ ЕС от российского ископаемого топлива. Против проголосовали только Венгрия и Словакия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Первый этап запрета вступит в силу с 1 января 2026 года, с исключениями для существующих контрактов: краткосрочных - до 17 июня 2026 года, долгосрочных - до 1 января 2028 года. Полный отказ от импорта российского газа, включая СПГ, предусмотрен с 1 января 2028 года.

Для стран без выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия, предусмотрены определенные уступки. Определены также процедуры предварительного согласования импорта: для российского газа - за месяц до поставки, для нероссийского - за 5 дней. В случае СПГ со смешанным составом необходимо указывать долю российского и другого газа.

Механизм предусматривает мониторинг скрытого импорта российского газа, а страны-члены должны предоставить Брюсселю национальные планы диверсификации энергоресурсов. Страны, которые больше не импортируют российский газ и нефть, могут получить исключения из части требований.

Отмечается, что это еще не окончательное решение: следующим шагом будут переговоры Совета ЕС с Европарламентом для согласования финального текста.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Газ (10298) россия (97728) Совет Европы (718)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приймати всіх в ЕС було помилкою, так само як і примати африканів, арабів і мусульман.
показать весь комментарий
20.10.2025 13:11 Ответить
Рада ЄС підтримала механізм відмови від російського газу, Угорщина та Словаччина - проти

Євросоюз планує нові умови для вступу країн - без права голосу, - Politico

Ніби немає на т. Орбана ніякої управи? Нет у НИХ методов против Кости Сапрыкина" - https://youtu.be/BoERrCILm2c

Як же боягузлива продажна путана Європа без т. Орбана з її ніби демократичними декораціями буде існувати?

"

"Конституция, выборы, парламент, колхозы... - всю эту атрибутику умели гениально использовать т. Сталин, а в Европе - т. Гитлер.

Сталина и Гитлера уже давно нет, а колхозы остались: ООН, ЕС, НАТО.

С некоторой разницей у примитивной механике функционирования: в ООН - право вето; в ЕС - консенсуальность. Достаточно иметь "своего парня" хоть в СБ ООН, хоть в ЕС...

***********************************************************

"На берегу озера Женева величественное здание секретариата Лиги наций. Прекрасная гранитная гробница... в ней погребены несбывшиеся надежды нашего поколения на мир" - Уильям Ширер "Берлинский дневник" (советовал бы "знатокам" перечитать... Да и не только...знатокам".

Т. Сталин воплотил в этих колхозах ООН, ЕС, весь условный Запад свой опыт: конституция, выборы, парламент, колхозы, подавляющее большинство, "физику, химию, биологию..." той Лиги Наций, трусливой опортунистической Европы и фарисейства Америки.

Сталин, наверное, знал, что в США президентом может стать любой, но все же т. Трамп бы т. Сталина ошеломил...

Как и т. Путин - мастер китайских стратагем, который так умело пользуется наследием т. Сталина - Гитлера.(с)
показать весь комментарий
20.10.2025 13:39 Ответить
Женіть їх на хрін з ЄС.
показать весь комментарий
20.10.2025 13:40 Ответить
Фіцо-недострєльонний та орбан, це лише випадкові особи, агенти фсбшні в ЄС, а Угорщина та Словаччина, були, є і будуть!
показать весь комментарий
20.10.2025 13:50 Ответить
"Повна відмова" - але якщо вчитатись, то це звичайна добровільна відмова аж до 2028 року, і якщо хтось не згоден - то може й далі купляти російський газ за іншою процедурою.
показать весь комментарий
20.10.2025 13:59 Ответить
 
 