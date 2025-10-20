Совет ЕС поддержал механизм отказа от российского газа, Венгрия и Словакия - против
Совет Евросоюза 20 октября большинством голосов одобрил механизм RePowerEU, который предусматривает полный отказ ЕС от российского ископаемого топлива. Против проголосовали только Венгрия и Словакия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Первый этап запрета вступит в силу с 1 января 2026 года, с исключениями для существующих контрактов: краткосрочных - до 17 июня 2026 года, долгосрочных - до 1 января 2028 года. Полный отказ от импорта российского газа, включая СПГ, предусмотрен с 1 января 2028 года.
Для стран без выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия, предусмотрены определенные уступки. Определены также процедуры предварительного согласования импорта: для российского газа - за месяц до поставки, для нероссийского - за 5 дней. В случае СПГ со смешанным составом необходимо указывать долю российского и другого газа.
Механизм предусматривает мониторинг скрытого импорта российского газа, а страны-члены должны предоставить Брюсселю национальные планы диверсификации энергоресурсов. Страны, которые больше не импортируют российский газ и нефть, могут получить исключения из части требований.
Отмечается, что это еще не окончательное решение: следующим шагом будут переговоры Совета ЕС с Европарламентом для согласования финального текста.
Ніби немає на т. Орбана ніякої управи? Нет у НИХ методов против Кости Сапрыкина" - https://youtu.be/BoERrCILm2c
Як же боягузлива продажна путана Європа без т. Орбана з її ніби демократичними декораціями буде існувати?
"
"Конституция, выборы, парламент, колхозы... - всю эту атрибутику умели гениально использовать т. Сталин, а в Европе - т. Гитлер.
Сталина и Гитлера уже давно нет, а колхозы остались: ООН, ЕС, НАТО.
С некоторой разницей у примитивной механике функционирования: в ООН - право вето; в ЕС - консенсуальность. Достаточно иметь "своего парня" хоть в СБ ООН, хоть в ЕС...
***********************************************************
"На берегу озера Женева величественное здание секретариата Лиги наций. Прекрасная гранитная гробница... в ней погребены несбывшиеся надежды нашего поколения на мир" - Уильям Ширер "Берлинский дневник" (советовал бы "знатокам" перечитать... Да и не только...знатокам".
Т. Сталин воплотил в этих колхозах ООН, ЕС, весь условный Запад свой опыт: конституция, выборы, парламент, колхозы, подавляющее большинство, "физику, химию, биологию..." той Лиги Наций, трусливой опортунистической Европы и фарисейства Америки.
Сталин, наверное, знал, что в США президентом может стать любой, но все же т. Трамп бы т. Сталина ошеломил...
Как и т. Путин - мастер китайских стратагем, который так умело пользуется наследием т. Сталина - Гитлера.(с)