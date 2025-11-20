Словакия готова судиться с ЕС из-за прекращения импорта российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство рассматривает возможность подать в суд на Евросоюз из-за требования прекратить импорт российского газа до 2028 года.

План судебного иска

Фицо, известный своей пророссийской позицией и критикой санкций ЕС, заявил, что резкий отказ от российского газа может привести к скачку цен и экономическим потерям для Словакии, которая до сих пор критически зависит от поставок из России.

Премьер поручил министрам экономики, иностранных дел и юстиции подготовить правовой анализ и оценить шансы успеха иска.

"На следующей неделе правительство рассмотрит документ о возможности обращения в суд", — заявил Роберт Фицо.

Основные причины, по которым Словакия может подать иск:

критическая зависимость от российского газа и нефти;

возможное резкое подорожание энергоносителей;

экономические риски при быстрой смене поставщиков;

сомнения в реальности компенсаций со стороны Еврокомиссии;

желание оценить юридические основания для иска.

Европейский контекст

В прошлом месяце министры энергетики ЕС согласовали постепенное прекращение импорта российской нефти и газа к январю 2028 года. План предусматривает замену поставщиков альтернативными источниками, чтобы уменьшить зависимость от Москвы в контексте войны в Украине. Окончательное решение еще должны согласовать с Европейским парламентом.

Словакия и Венгрия критикуют этот план из-за значительной зависимости от российского газа и опасений экономических последствий. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен отказываться от российских энергоносителей.

Украина, в свою очередь, готова помочь Словакии искать альтернативные источники энергии для уменьшения зависимости от РФ, отметил президент Владимир Зеленский.

В то же время венгерский премьер Виктор Орбан также намерен судиться с ЕС из-за решения отказаться от российского газа, о чем он заявил ранее.

