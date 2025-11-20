РУС
Словакия готова судиться с ЕС из-за прекращения импорта российского газа

Премьер Словакии Фицо: будем судиться с ЕС из-за прекращения импорта российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство рассматривает возможность подать в суд на Евросоюз из-за требования прекратить импорт российского газа до 2028 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

План судебного иска

Фицо, известный своей пророссийской позицией и критикой санкций ЕС, заявил, что резкий отказ от российского газа может привести к скачку цен и экономическим потерям для Словакии, которая до сих пор критически зависит от поставок из России.

Премьер поручил министрам экономики, иностранных дел и юстиции подготовить правовой анализ и оценить шансы успеха иска.

"На следующей неделе правительство рассмотрит документ о возможности обращения в суд", — заявил Роберт Фицо.

Основные причины, по которым Словакия может подать иск:

  • критическая зависимость от российского газа и нефти;

  • возможное резкое подорожание энергоносителей;

  • экономические риски при быстрой смене поставщиков;

  • сомнения в реальности компенсаций со стороны Еврокомиссии;

  • желание оценить юридические основания для иска.

Европейский контекст

В прошлом месяце министры энергетики ЕС согласовали постепенное прекращение импорта российской нефти и газа к январю 2028 года. План предусматривает замену поставщиков альтернативными источниками, чтобы уменьшить зависимость от Москвы в контексте войны в Украине. Окончательное решение еще должны согласовать с Европейским парламентом.

Словакия и Венгрия критикуют этот план из-за значительной зависимости от российского газа и опасений экономических последствий. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен отказываться от российских энергоносителей.

Украина, в свою очередь, готова помочь Словакии искать альтернативные источники энергии для уменьшения зависимости от РФ, отметил президент Владимир Зеленский.

В то же время венгерский премьер Виктор Орбан также намерен судиться с ЕС из-за решения отказаться от российского газа, о чем он заявил ранее.

Газ (10325) нефть (2087) Словакия (1094) Фицо Роберт (252)
+5
***... давай ще судись з Україною.
Тоді тобі просто припинимо ще й постачання нафти по нафтопроводу з рашки.
І будеш тоді взагалі сосати.
Хоча вже давно треба припинити це неподобство у вигляді постачання рашистської нафти цьому українофобу через територію України.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:19 Ответить
+4
єс лошари. Продовжуйте субсидіювати цих покидьків))
показать весь комментарий
20.11.2025 01:23 Ответить
+4
От молодець - за гроші європейців ще й вздрючить європу !
показать весь комментарий
20.11.2025 01:32 Ответить
йолоп пишеться із одним "п" чи із двома "пп"?
показать весь комментарий
20.11.2025 01:14 Ответить
***... давай ще судись з Україною.
Тоді тобі просто припинимо ще й постачання нафти по нафтопроводу з рашки.
І будеш тоді взагалі сосати.
Хоча вже давно треба припинити це неподобство у вигляді постачання рашистської нафти цьому українофобу через територію України.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:19 Ответить
єс лошари. Продовжуйте субсидіювати цих покидьків))
показать весь комментарий
20.11.2025 01:23 Ответить
Хай ще доживе до 2028. А взагалі-то, нема труби - нема проблеми.
показать весь комментарий
20.11.2025 01:31 Ответить
От молодець - за гроші європейців ще й вздрючить європу !
показать весь комментарий
20.11.2025 01:32 Ответить
Нах.. орбана і фіцо з ЄС.
показать весь комментарий
20.11.2025 06:12 Ответить
Там учора проскочило, що поляки готуються до виходу з ЄС. Думаю, вкид. А там - хз.
показать весь комментарий
20.11.2025 06:18 Ответить
Не слухайте кацапські помойки
показать весь комментарий
20.11.2025 08:00 Ответить
Потвора.
показать весь комментарий
20.11.2025 06:39 Ответить
Завжди буду це писати: Дайте йому письменника!
показать весь комментарий
20.11.2025 07:11 Ответить
Викинути цю потвору з ес
показать весь комментарий
20.11.2025 07:19 Ответить
Как тяжело жить на свете без газпромовского чемодана с откатами.
показать весь комментарий
20.11.2025 07:21 Ответить
Срочно! Всем, всем, всем:
Ученный изнасиловал маму журналиста!!!
В тексте словак собирается спросить своих юристов о возможности подать иск.
В заголовке Фицо судится с Евросоюзом.
По статистике 98% читателей аналитического сайта дальше заголовков не читают.
показать весь комментарий
20.11.2025 07:35 Ответить
Дорофіів - ви вже на форумі 1,5 рока, а мову країни так і не вивчили . Вам не соромно ???
показать весь комментарий
20.11.2025 08:04 Ответить
словаччина завжди все робила з власної волі: за Другої війи з власної волі сосала адольфу, тепер з власної волі сосе владіміру. Йух чи газ , одночасно чи на зміну - значення нема... Отакі брати-словʼяни
показать весь комментарий
20.11.2025 08:01 Ответить
 
 