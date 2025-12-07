РУС
311 5

Венгрия и Словакия будут оспаривать в Европейском суде план ЕС по отказу от российского газа и нефти, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто

Венгрия и Словакия намерены совместно обжаловать в Европейском суде план Европейского Союза по отказу от импорта российской нефти и газа.

Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ.

Будапешт с Братиславой будут судиться

"Как только на следующей неделе будет принят план RePowerEU, мы вместе со Словакией подадим запрос об аннулировании (этого плана, - ред.) в Суд Европейского Союза и будем просить о приостановлении действия этого регламента на время судебного разбирательства", - заявил глава венгерского МИД.

По словам дипломата, страны пойдут на этот шаг, поскольку запрет импорта российской нефти и газа, по их мнению, сделает невозможным надежное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен.

Читайте также: Венгрия начала работу по обжалованию в суде запрета на импорт энергоносителей из РФ, - Сийярто

"Эта норма также является масштабным юридическим мошенничеством, поскольку это очевидная санкционная мера, которая требовала бы единогласного одобрения. Она также противоречит и договорам ЕС, которые утверждают, что энергетическая политика является национальной компетенцией, и даже противоречит собственной оценке", - добавил Сийярто.

Читайте также: Словакия готова судиться с ЕС из-за прекращения импорта российского газа

Отказ от российских энергоносителей

  • Ранее Дональд Трамп не раз призывал страны Европы прекратить покупать российскую нефть и повторил свое требование на Генассамблее ООН.
  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не откажется от покупки российской нефти, даже если об этом попросит президент США Дональд Трамп, поскольку страна не имеет выхода к морю.
  • Министр энергетики США Райт сказал, что Штаты готовы полностью заменить российский газ и нефть для Европы.
  • Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа окончательно прекратит использование российского ископаемого топлива к 2027 году.

Читайте также: Европарламент поддержал запрет импорта газа и нефти из России

Автор: 

Венгрия (2251) Газ (10328) нефть (2098) Словакия (1100) Сийярто Петер (406)
Каzапські )(уєсоси.
07.12.2025 23:02 Ответить
Не подобається? Нах з ЄС! Slovensko - do toho drobnymy kročikami!!!
07.12.2025 23:04 Ответить
А чому не в Басманому?
07.12.2025 23:16 Ответить
Вони ще чомусь дбають про репутацію. Дивно. Вже клейма нікуди ставити.
07.12.2025 23:28 Ответить
цікаво а якщо ми їх забаранимо, нам за це щось буде?
