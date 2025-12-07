Венгрия и Словакия будут оспаривать в Европейском суде план ЕС по отказу от российского газа и нефти, - Сийярто

Венгрия и Словакия намерены совместно обжаловать в Европейском суде план Европейского Союза по отказу от импорта российской нефти и газа.

Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ.

Будапешт с Братиславой будут судиться

"Как только на следующей неделе будет принят план RePowerEU, мы вместе со Словакией подадим запрос об аннулировании (этого плана, - ред.) в Суд Европейского Союза и будем просить о приостановлении действия этого регламента на время судебного разбирательства", - заявил глава венгерского МИД.

По словам дипломата, страны пойдут на этот шаг, поскольку запрет импорта российской нефти и газа, по их мнению, сделает невозможным надежное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен.

"Эта норма также является масштабным юридическим мошенничеством, поскольку это очевидная санкционная мера, которая требовала бы единогласного одобрения. Она также противоречит и договорам ЕС, которые утверждают, что энергетическая политика является национальной компетенцией, и даже противоречит собственной оценке", - добавил Сийярто.

Отказ от российских энергоносителей

Ранее Дональд Трамп не раз призывал страны Европы прекратить покупать российскую нефть и повторил свое требование на Генассамблее ООН.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не откажется от покупки российской нефти, даже если об этом попросит президент США Дональд Трамп, поскольку страна не имеет выхода к морю.

Министр энергетики США Райт сказал, что Штаты готовы полностью заменить российский газ и нефть для Европы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа окончательно прекратит использование российского ископаемого топлива к 2027 году.

