Венгрия и Словакия будут оспаривать в Европейском суде план ЕС по отказу от российского газа и нефти, - Сийярто
Венгрия и Словакия намерены совместно обжаловать в Европейском суде план Европейского Союза по отказу от импорта российской нефти и газа.
Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ.
Будапешт с Братиславой будут судиться
"Как только на следующей неделе будет принят план RePowerEU, мы вместе со Словакией подадим запрос об аннулировании (этого плана, - ред.) в Суд Европейского Союза и будем просить о приостановлении действия этого регламента на время судебного разбирательства", - заявил глава венгерского МИД.
По словам дипломата, страны пойдут на этот шаг, поскольку запрет импорта российской нефти и газа, по их мнению, сделает невозможным надежное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен.
"Эта норма также является масштабным юридическим мошенничеством, поскольку это очевидная санкционная мера, которая требовала бы единогласного одобрения. Она также противоречит и договорам ЕС, которые утверждают, что энергетическая политика является национальной компетенцией, и даже противоречит собственной оценке", - добавил Сийярто.
Отказ от российских энергоносителей
- Ранее Дональд Трамп не раз призывал страны Европы прекратить покупать российскую нефть и повторил свое требование на Генассамблее ООН.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не откажется от покупки российской нефти, даже если об этом попросит президент США Дональд Трамп, поскольку страна не имеет выхода к морю.
- Министр энергетики США Райт сказал, что Штаты готовы полностью заменить российский газ и нефть для Европы.
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа окончательно прекратит использование российского ископаемого топлива к 2027 году.
