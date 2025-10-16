РУС
Европарламент поддержал запрет импорта газа и нефти из России

Европарламент

В Европарламенте поддержали проекты, предусматривающие полный отказ Евросоюза от российских энергоресурсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, 16 октября комитеты по промышленности, научным исследованиям и энергетике и по международной торговле одобрили инициативы по запрету импорта в ЕС любого российского газа, включая сжиженный (СПГ), с 1 января 2026 года.

Исключения предусмотрены только для краткосрочных контрактов (до 17 июня 2026 года) и отдельных долгосрочных соглашений, заключенных до 17 июня 2025 года - не позднее чем до 1 января 2027 года.

Также предлагается запретить хранение газа российского происхождения на территории ЕС и предоставить энергетическим компаниям право разрывать контракты из-за форс-мажора в случае действия запрета.

Кроме того, евродепутаты поддержали аналогичный запрет на импорт всей российской нефти и нефтепродуктов. Европейская комиссия не сможет временно приостанавливать эти ограничения даже в случае угрозы энергетической безопасности ЕС.

Документы приняли 83 голосами "за", 9 - "против", 1 депутат воздержался. В Европарламенте отметили, что Россия системно использовала энергоресурсы как политическое оружие, что особенно проявилось после начала полномасштабной агрессии против Украины.

