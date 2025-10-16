УКР
Європарламент підтримав заборону імпорту газу й нафти з Росії

Європарламент

У Європарламенті підтримали проєкти, що передбачають повну відмову Євросоюзу від російських енергоресурсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, 16 жовтня комітети з промисловості, наукових досліджень та енергетики і з міжнародної торгівлі схвалили ініціативи щодо заборони імпорту до ЄС будь-якого російського газу, включно зі скрапленим (СПГ), з 1 січня 2026 року.

Винятки передбачені лише для короткострокових контрактів (до 17 червня 2026 року) та окремих довгострокових угод, укладених до 17 червня 2025 року - не пізніше ніж до 1 січня 2027 року.

Також пропонується заборонити зберігання газу російського походження на території ЄС і надати енергетичним компаніям право розривати контракти через форс-мажор у разі дії заборони.

Окрім того, євродепутати підтримали аналогічну заборону на імпорт усієї російської нафти та нафтопродуктів. Європейська комісія не зможе тимчасово призупиняти ці обмеження навіть у разі загрози енергетичній безпеці ЄС.

Документи ухвалили 83 голосами "за", 9 - "проти", 1 депутат утримався. У Європарламенті наголосили, що Росія системно використовувала енергоресурси як політичну зброю, що особливо проявилося після початку повномасштабної агресії проти України.

Топ коментарі
+1
Проекти, проекти... а коли ж, нарешті, закони з реальною забороною?
показати весь коментар
16.10.2025 17:56 Відповісти
+1
Серед країн, що наростили закупівлі роснафтопродуктів, називаються Італія, Чехія та Франція, а також Бельгія, Угорщина, Іспанія та Португалія +цигани.
показати весь коментар
16.10.2025 18:07 Відповісти
+1
Спонсоры кацапского терроризма - Закупили на 30 млрд. евро у коздлмордии, а выделили помощи Украине на 18 млрд.
показати весь коментар
16.10.2025 18:12 Відповісти
Якби зе Европарлямент запровадив заборону на її транзит…
показати весь коментар
16.10.2025 17:39 Відповісти
Ну 9 я так розумію це цигани з Угорщини та Словаччини які на підсосі у пукіна.
показати весь коментар
16.10.2025 17:43 Відповісти
Серед країн, що наростили закупівлі роснафтопродуктів, називаються Італія, Чехія та Франція, а також Бельгія, Угорщина, Іспанія та Португалія +цигани.
показати весь коментар
16.10.2025 18:07 Відповісти
Исходя из текста статьи Оптимистично! Там выконують то, что приняли.
показати весь коментар
16.10.2025 17:44 Відповісти
Це яка за рахунком постанова щодо цього?
показати весь коментар
16.10.2025 17:46 Відповісти
Проекти, проекти... а коли ж, нарешті, закони з реальною забороною?
показати весь коментар
16.10.2025 17:56 Відповісти
Спонсоры кацапского терроризма - Закупили на 30 млрд. евро у коздлмордии, а выделили помощи Украине на 18 млрд.
показати весь коментар
16.10.2025 18:12 Відповісти
Ну тебе это не мешает там жить )))
показати весь коментар
16.10.2025 18:14 Відповісти
Дякую європейцям.
показати весь коментар
16.10.2025 18:12 Відповісти
Деклорации- это слова, а контракты-- это дело.
показати весь коментар
16.10.2025 18:36 Відповісти
До конца путинской расии остаёцца 75 дней!
показати весь коментар
16.10.2025 18:49 Відповісти
Що ж ви так підриваєте бізнес Зельоним? Вони на транзиті хороші кремлівські грошики мають, і в десятки разів більше дають Кацапії заробити.

показати весь коментар
16.10.2025 18:50 Відповісти
Орбана закрили у туалеті?
показати весь коментар
16.10.2025 18:59 Відповісти
Парламент ЄС декоративний орган.
показати весь коментар
16.10.2025 19:00 Відповісти
 
 