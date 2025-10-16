Європарламент підтримав заборону імпорту газу й нафти з Росії

У Європарламенті підтримали проєкти, що передбачають повну відмову Євросоюзу від російських енергоресурсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, 16 жовтня комітети з промисловості, наукових досліджень та енергетики і з міжнародної торгівлі схвалили ініціативи щодо заборони імпорту до ЄС будь-якого російського газу, включно зі скрапленим (СПГ), з 1 січня 2026 року.

Винятки передбачені лише для короткострокових контрактів (до 17 червня 2026 року) та окремих довгострокових угод, укладених до 17 червня 2025 року - не пізніше ніж до 1 січня 2027 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США очікують від Японії припинення імпорту російських енергоносіїв, - Бессент

Також пропонується заборонити зберігання газу російського походження на території ЄС і надати енергетичним компаніям право розривати контракти через форс-мажор у разі дії заборони.

Окрім того, євродепутати підтримали аналогічну заборону на імпорт усієї російської нафти та нафтопродуктів. Європейська комісія не зможе тимчасово призупиняти ці обмеження навіть у разі загрози енергетичній безпеці ЄС.

Документи ухвалили 83 голосами "за", 9 - "проти", 1 депутат утримався. У Європарламенті наголосили, що Росія системно використовувала енергоресурси як політичну зброю, що особливо проявилося після початку повномасштабної агресії проти України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ