США очікують від Японії припинення імпорту російських енергоносіїв, - Бессент

Під час зустрічі на МВФ міністр фінансів США Скот Бессент повідомив, що адміністрація Трампа розраховує на відмову Японії від російських енергоносіїв.

про це пише Reuters

Питання американсько-японських економічних відносин та очікування адміністрації Трампа щодо припинення Японією імпорту російських енергоносіїв Бессент обговорив зі своїм японським колегою Кацунобу Като.

"Міністр Като і я обговорили важливі питання, що стосуються американсько-японських економічних відносин, та очікування адміністрації Трампа, що Японія припинить імпорт російських енергоносіїв", - повідомив про зміст розмови Бессент у соціальній мережі X.

На запитання журналістів щодо заклику США до Японії зупинити закупівлі російських енергоресурсів, Като заявив:

"Японія зробить усе, що в її силах, виходячи з основного принципу координації з країнами G7 для досягнення справедливого миру в Україні."

Раніше цього місяця країни G7 - США, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина та Італія - домовилися координувати дії та посилювати санкції проти Росії, спрямовані на ті держави, які купують російську нафту та допомагають Кремлю обходити обмеження на фінансування війни.

