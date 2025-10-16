УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9716 відвідувачів онлайн
Новини G7 готує нові важелі впливу на Росію Відмова ЄС від російських енергоресурсів
820 6

США очікують від Японії припинення імпорту російських енергоносіїв, - Бессент

Бессент обговорив із Японією припинення імпорту російських енергоносіїв

Під час зустрічі на МВФ міністр фінансів США Скот Бессент повідомив, що адміністрація Трампа розраховує на відмову Японії від російських енергоносіїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters

Питання американсько-японських економічних відносин та очікування адміністрації Трампа щодо припинення Японією імпорту російських енергоносіїв Бессент обговорив зі своїм японським колегою Кацунобу Като.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Міністр Като і я обговорили важливі питання, що стосуються американсько-японських економічних відносин, та очікування адміністрації Трампа, що Японія припинить імпорт російських енергоносіїв", - повідомив про зміст розмови Бессент у соціальній мережі X.

На запитання журналістів щодо заклику США до Японії зупинити закупівлі російських енергоресурсів, Като заявив:

"Японія зробить усе, що в її силах, виходячи з основного принципу координації з країнами G7 для досягнення справедливого миру в Україні."

Раніше цього місяця країни G7 - США, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина та Італія - домовилися координувати дії та посилювати санкції проти Росії, спрямовані на ті держави, які купують російську нафту та допомагають Кремлю обходити обмеження на фінансування війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експорт російських нафтопродуктів морем у вересні впав на 17% через атаки дронів, - Reuters

Автор: 

Японія (1234) Бессент Скот (75) енергоресурси (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока не ткнут мордой, никто и не пошевелится
показати весь коментар
16.10.2025 07:40 Відповісти
Ти дивись і правда щось зашевелились,мабуть будуть ***** вчить як себе поводить у цивилізованому світі,а то болото не розуміє людську мову.
показати весь коментар
16.10.2025 07:51 Відповісти
Але тут є і зворотня сторона медалі. Цікаво, як будуть бикувати сша, коли підсадять більшість країн на свої енергоресурси?
показати весь коментар
16.10.2025 08:15 Відповісти
От-от... Бо, судячи з сьогоднішньої політики Білого Дому, саме в цьому й полягає, зараз, "боротьба США, проти РФ" - захоплення ринків збуту...
показати весь коментар
16.10.2025 09:00 Відповісти
Підсадять на свої? Чим нафта і газ зі США відрізняється від нафти з Нігерії і газу з Катару? Змінити постачальника це не проблема.
показати весь коментар
16.10.2025 09:27 Відповісти
Як же їм важко відмовитись від кацапських енергоносіїв... .
показати весь коментар
16.10.2025 08:32 Відповісти
 
 