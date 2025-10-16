США очікують від Японії припинення імпорту російських енергоносіїв, - Бессент
Під час зустрічі на МВФ міністр фінансів США Скот Бессент повідомив, що адміністрація Трампа розраховує на відмову Японії від російських енергоносіїв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters
Питання американсько-японських економічних відносин та очікування адміністрації Трампа щодо припинення Японією імпорту російських енергоносіїв Бессент обговорив зі своїм японським колегою Кацунобу Като.
"Міністр Като і я обговорили важливі питання, що стосуються американсько-японських економічних відносин, та очікування адміністрації Трампа, що Японія припинить імпорт російських енергоносіїв", - повідомив про зміст розмови Бессент у соціальній мережі X.
На запитання журналістів щодо заклику США до Японії зупинити закупівлі російських енергоресурсів, Като заявив:
"Японія зробить усе, що в її силах, виходячи з основного принципу координації з країнами G7 для досягнення справедливого миру в Україні."
Раніше цього місяця країни G7 - США, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина та Італія - домовилися координувати дії та посилювати санкції проти Росії, спрямовані на ті держави, які купують російську нафту та допомагають Кремлю обходити обмеження на фінансування війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль