Експорт російських нафтопродуктів морем у вересні впав на 17% через атаки дронів, - Reuters

У вересні морський експорт російських нафтопродуктів скоротився на 17,1% порівняно з серпнем - до 7,58 мільйона метричних тонн.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на галузеві джерела, передає Цензор.НЕТ.

У серпні та вересні безпілотники вразили кілька великих підприємств, зокрема "Киришинефтеоргсинтез" компанії "Сургутнефтегаз", Волгоградський НПЗ "Лукойлу" та Самарську групу заводів "Роснефти". Через це виникли перебої у виробництві палива та скоротився його експорт.

Зокрема, обсяги відвантаження через балтійські порти Приморськ, Висоцьк, Санкт-Петербург і Усть-Лугу впали на 15,4% - до 4,36 млн тонн, а через порти Чорного та Азовського морів - на 23,2%, до 2,52 млн тонн.

Водночас у портах Мурманськ і Архангельськ спостерігалося незначне зростання експорту - на 1,8%, до 30,2 тисячі тонн. На сході РФ обсяги знизилися на 1,5%, до 661,3 тисячі тонн.

