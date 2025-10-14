Экспорт российских нефтепродуктов морем в сентябре упал на 17% из-за атак дронов, - Reuters

В сентябре морской экспорт российских нефтепродуктов сократился на 17,1% по сравнению с августом - до 7,58 миллиона метрических тонн.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники, передает Цензор.НЕТ.

В августе и сентябре беспилотники поразили несколько крупных предприятий, в частности "Киришинефтеоргсинтез" компании "Сургутнефтегаз", Волгоградский НПЗ "Лукойла" и Самарскую группу заводов "Роснефти". Из-за этого возникли перебои в производстве топлива и сократился его экспорт.

В частности, объемы отгрузки через балтийские порты Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Лугу упали на 15,4% - до 4,36 млн тонн, а через порты Черного и Азовского морей - на 23,2%, до 2,52 млн тонн.

В то же время в портах Мурманск и Архангельск наблюдался незначительный рост экспорта - на 1,8%, до 30,2 тысячи тонн. На востоке РФ объемы снизились на 1,5%, до 661,3 тысячи тонн.

