G7 готовит новые рычаги влияния на Россию Отказ ЕС от российских энергоресурсов
США ожидают от Японии прекращения импорта российских энергоносителей, - Бессент

Бессент обсудил с Японией прекращение импорта российских энергоносителей

Во время встречи на МВФ министр финансов США Скот Бессент сообщил, что администрация Трампа рассчитывает на отказ Японии от российских энергоносителей.

об этом пишет Reuters

Вопрос американо-японских экономических отношений и ожидания администрации Трампа о прекращении Японией импорта российских энергоносителей Бессент обсудил со своим японским коллегой Кацунобу Като.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Министр Като и я обсудили важные вопросы, касающиеся американо-японских экономических отношений, и ожидания администрации Трампа, что Япония прекратит импорт российских энергоносителей", - сообщил о содержании разговора Бессент в социальной сети X.

На вопрос журналистов относительно призыва США к Японии остановить закупки российских энергоресурсов, Като заявил:

"Япония сделает все, что в ее силах, исходя из основного принципа координации со странами G7 для достижения справедливого мира в Украине."

Ранее в этом месяце страны G7 - США, Япония, Канада, Великобритания, Франция, Германия и Италия - договорились координировать действия и усиливать санкции против России, направленные на те государства, которые покупают российскую нефть и помогают Кремлю обходить ограничения на финансирование войны.

Пока не ткнут мордой, никто и не пошевелится
показать весь комментарий
16.10.2025 07:40 Ответить
Ти дивись і правда щось зашевелились,мабуть будуть ***** вчить як себе поводить у цивилізованому світі,а то болото не розуміє людську мову.
показать весь комментарий
16.10.2025 07:51 Ответить
Але тут є і зворотня сторона медалі. Цікаво, як будуть бикувати сша, коли підсадять більшість країн на свої енергоресурси?
показать весь комментарий
16.10.2025 08:15 Ответить
От-от... Бо, судячи з сьогоднішньої політики Білого Дому, саме в цьому й полягає, зараз, "боротьба США, проти РФ" - захоплення ринків збуту...
показать весь комментарий
16.10.2025 09:00 Ответить
Як же їм важко відмовитись від кацапських енергоносіїв... .
показать весь комментарий
16.10.2025 08:32 Ответить
 
 