США ожидают от Японии прекращения импорта российских энергоносителей, - Бессент
Во время встречи на МВФ министр финансов США Скот Бессент сообщил, что администрация Трампа рассчитывает на отказ Японии от российских энергоносителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters
Вопрос американо-японских экономических отношений и ожидания администрации Трампа о прекращении Японией импорта российских энергоносителей Бессент обсудил со своим японским коллегой Кацунобу Като.
"Министр Като и я обсудили важные вопросы, касающиеся американо-японских экономических отношений, и ожидания администрации Трампа, что Япония прекратит импорт российских энергоносителей", - сообщил о содержании разговора Бессент в социальной сети X.
На вопрос журналистов относительно призыва США к Японии остановить закупки российских энергоресурсов, Като заявил:
"Япония сделает все, что в ее силах, исходя из основного принципа координации со странами G7 для достижения справедливого мира в Украине."
Ранее в этом месяце страны G7 - США, Япония, Канада, Великобритания, Франция, Германия и Италия - договорились координировать действия и усиливать санкции против России, направленные на те государства, которые покупают российскую нефть и помогают Кремлю обходить ограничения на финансирование войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль