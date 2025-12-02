Навроцький відмовився зустрітися з Орбаном, бо енергетична співпраця з РФ суперечить інтересам Польщі, - глава Бюро міжнародної політики Пшидач

Кароль Навроцький відмовився від зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, щоб надіслати йому "сигнал" про хибність енергетичної політики Будапешта.

Про це в ефірі Radio Zet заявив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, пише Цензор.НЕТ.

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За словами Пшидача, рішення Навроцького повністю відповідає інтересам Польщі. "Прем'єр-міністру Орбану було надіслано певний сигнал, і як прагматична людина він розуміє цей сигнал. Ми не говоримо про якийсь бойкот. Це не рішення з нашого боку, засноване на емоціях, а холодно прорахований інтерес Республіки Польща", - наголосив він.

Пшидач також нагадав, що Навроцький зустрічався з президентом США Дональдом Трампом і домовився з ним про важливі для Польщі питання, зокрема щодо енергетичної співпраці. "Якщо прем'єр Орбан хоче інтенсифікувати енергетичну співпрацю з Росією, то це суперечить нашій ідеї, бо ми хочемо робити це з американцями", - пояснив він.

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Водночас у Варшаві підкреслюють, що діалог з Будапештом триває: є теми для обговорення, зокрема міграційна політика та "Зелений курс". У середу, 3 грудня, Навроцький вирушить до Угорщини для участі у саміті лідерів Вишеградської групи.

Візит Орбана в Москву

Нагадаємо, що 28 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.

Крім того, Орбан заявив, що буферний статус України забезпечить мир у післявоєнний час.

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