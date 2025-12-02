Навроцкий отказался встретиться с Орбаном, потому что энергетическое сотрудничество с РФ противоречит интересам Польши, - глава Бюро международной политики Пшидач

Кароль Навроцкий отказался от встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы послать ему "сигнал" о неверности энергетической политики Будапешта.

Об этом в эфире Radio Zet заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, пишет Цензор.НЕТ.

По словам Пшидача, решение Навроцкого полностью соответствует интересам Польши. "Премьер-министру Орбану был послан определенный сигнал, и как прагматичный человек он понимает этот сигнал. Мы не говорим о каком-то бойкоте. Это не решение с нашей стороны, основанное на эмоциях, а холодно просчитанный интерес Республики Польша", - подчеркнул он.

Пшидач также напомнил, что Навроцкий встречался с президентом США Дональдом Трампом и договорился с ним о важных для Польши вопросах, в частности об энергетическом сотрудничестве. "Если премьер Орбан хочет интенсифицировать энергетическое сотрудничество с Россией, то это противоречит нашей идее, потому что мы хотим делать это с американцами", - пояснил он.

В то же время в Варшаве подчеркивают, что диалог с Будапештом продолжается: есть темы для обсуждения, в частности миграционная политика и "Зеленый курс". В среду, 3 декабря, Навроцкий отправится в Венгрию для участия в саммите лидеров Вышеградской группы.

Визит Орбана в Москву

Напомним, что 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.

Кроме того, Орбан заявил, что буферный статус Украины обеспечит мир в послевоенное время.

