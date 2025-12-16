Угорщина підписала зі США п’ятирічну угоду на постачання 2 млрд кубів скрапленого газу
Угорщина й США підписали угоду на п’ять років щодо постачання американського cкрапленого природного газу (СПГ).
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні ми досягли важливої віхи в американо-угорській енергетичній співпраці, підписавши контракт на 400 мільйонів кубічних метрів скрапленого природного газу на рік", - зазначив міністр.
Сійярто пояснив, що впродовж наступних п'яти років до Угорщини надійде 2 мільярди кубічних метрів американського СПГ.
"Ми зацікавлені в закупівлі енергії з якомога більшої кількості джерел та якомога більшою кількістю маршрутів, забезпечуючи найнижчі ціни", - зазначив угорський міністр.
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