Угорщина підписала зі США п’ятирічну угоду на постачання 2 млрд кубів скрапленого газу

Угорщина й США підписали угоду на п’ять років щодо постачання американського cкрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Сьогодні ми досягли важливої ​​віхи в американо-угорській енергетичній співпраці, підписавши контракт на 400 мільйонів кубічних метрів скрапленого природного газу на рік", - зазначив міністр.

Сійярто пояснив, що впродовж наступних п'яти років до Угорщини надійде 2 мільярди кубічних метрів американського СПГ.

"Ми зацікавлені в закупівлі енергії з якомога більшої кількості джерел та якомога більшою кількістю маршрутів, забезпечуючи найнижчі ціни", - зазначив угорський міністр.

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