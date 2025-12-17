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Новини Політика США щодо мігрантів
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США розширили список країн із забороною на в’їзд

Білий дім посилив контроль за в’їздом іноземців

Президент США Дональд Трамп запровадив нові обмеження на в’їзд до Сполучених Штатів для громадян ще п’яти країн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у тексті відповідної прокламації, оприлюдненої на сайті Білого дому.

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У документі зазначається, що американська влада має посилити контроль у сфері видачі віз та імміграції задля захисту національної безпеки.

"США повинні проявляти надзвичайну пильність у процесі видачі віз та імміграції, аби виявити ще до в’їзду або допуску до Сполучених Штатів іноземних громадян, які мають намір завдати шкоди американцям чи нашим національним інтересам", — наголошується в прокламації.

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Яких країн стосуються нові обмеження

Згідно з документом, додаткові обмеження на в’їзд запроваджено для громадян таких держав:

  • Буркіна-Фасо

  • Малі

  • Нігер

  • Південний Судан

  • Сирія

Ці країни доповнили перелік із 12 держав, громадянам яких раніше вже було заборонено або суттєво обмежено в’їзд до США.

Окремо у прокламації зазначено, що повні обмеження також запроваджуються для осіб, які мають проїзні документи, видані Палестинською адміністрацією.

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Раніше запроваджені заборони

У червні Дональд Трамп підписав прокламацію про повну заборону на в’їзд до США громадянам 12 країн через загрози національній безпеці. До цього списку увійшли:

  • Афганістан

  • М’янма

  • Чад

  • Республіка Конго

  • Екваторіальна Гвінея

  • Еритрея

  • Гаїті

  • Іран

  • Лівія

  • Сомалі

  • Судан

  • Ємен

У Білому домі наголошують, що рішення ухвалюються з урахуванням безпекових ризиків та ефективності співпраці відповідних держав зі США у сфері контролю за міграційними процесами.

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