Reuters: Трамп у 2026 році різко посилить боротьбу з нелегальною міграцією

Президент США Дональд Трамп у 2026 році має намір суттєво посилити політику щодо нелегальної міграції, попри зростання критики всередині країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters.

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За даними видання, глава Білого дому не планує відмовлятися від жорсткого курсу й готує масштабне розширення заходів, спрямованих на виявлення та депортацію нелегальних мігрантів.

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Жорсткий курс без компромісів

У межах нової кампанії адміністрація Трампа планує значно активізувати імміграційні рейди на робочих місцях, збільшити чисельність співробітників Імміграційної та митної служби США (ICE), а також прикордонної служби. Крім того, передбачено відкриття нових центрів тимчасового утримання для мігрантів.

Окремо зазначається, що Трамп розширив перелік осіб, які підлягають депортації. До нього увійшли, зокрема, громадяни Гаїті, Венесуели та Афганістану. Мета адміністрації — депортувати близько одного мільйона осіб щороку.

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Суспільна реакція і застереження експертів

Журналісти Reuters пишуть, що попри підтримку з боку частини електорату, така політика викликає дедалі більше занепокоєння в американському суспільстві. Критики наголошують не лише на гуманітарних наслідках, а й на можливих порушеннях прав людини та правових процедур.

"Американці все частіше сприймають це вже не як імміграційне питання, а як проблему порушення прав та належної правової процедури", — зазначив у коментарі Reuters республіканський стратег Майк Мадрид.

Аналітики у публікації припускають, що жорстка імміграційна політика залишатиметься одним із ключових елементів внутрішнього порядку денного Трампа у 2026 році.

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Міграційна політика США

До слова, США розширили список країн із забороною на в’їзд.

Згідно з документом, додаткові обмеження на в’їзд запроваджено для громадян таких держав:

Буркіна-Фасо;

Малі;

Нігер;

Південний Судан;

Сирія.

Ці країни доповнили перелік із 12 держав, громадянам яких раніше вже було заборонено або суттєво обмежено в’їзд до Америки.

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