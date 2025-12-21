Стармер і Трамп обговорили шляхи досягнення миру в Україні

У неділю, 21 грудня, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однією з тем розмови стали зусилля щодо "справедливого і тривалого завершення" війни в Україні.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили лідери

Під час розмови з Трампом Стармер поінформував співрозмовника про роботу "Коаліції охочих", "спрямовану на підтримку будь-якої мирної угоди та забезпечення справедливого і тривалого припинення воєнних дій".

Британський прем'єр підкреслив важливість справедливого та тривалого припинення воєнних дій, наголошуючи на координації міжнародних зусиль.

Зазначається, що розмова між лідерами двох держав відбулася після переговорів представників США з російськими та українськими перемовниками у Флориді.

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Інші теми розмови

Іншими темами розмови між Трампом і Стармером стали:

ситуація на Близькому Сході, зокрема в Секторі Гази

й призначення Крістіана Тернера послом Великобританії в США.

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