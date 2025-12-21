Стармер и Трамп обсудили пути достижения мира в Украине
В воскресенье, 21 декабря, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем разговора стали усилия по "справедливому и длительному завершению" войны в Украине.
Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили лидеры
Во время разговора с Трампом Стармер проинформировал собеседника о работе "Коалиции желающих", "направленной на поддержку любого мирного соглашения и обеспечение справедливого и длительного прекращения военных действий".
Британский премьер подчеркнул важность справедливого и длительного прекращения военных действий, отметив необходимость координации международных усилий.
Отмечается, что разговор между лидерами двух государств состоялся после переговоров представителей США с российскими и украинскими переговорщиками во Флориде.
Другие темы разговора
Другими темами разговора между Трампом и Стармером стали:
- ситуация на Ближнем Востоке, в частности - в Секторе Газа,
- назначение Кристиана Тернера послом Великобритании в США.
Новина тижня!
Я вважаю це як биття в колокол !!!
Це при тому що той же **** Умеров в телеграмканалі відчитуєтьчся про тєкучку як ні в "чьом нє бивала"
Швець просто б"є в набат своїм випуском !!! вже після майже другої доби доби появи первинного матеріалу у ДТ !!!! Й посилеється на "свіжість новини" -21 грудня .
Щось примусило ДТ подавати цю новину ДВІЧІ ЯК ЕХО вчорашньої статті?
того самого якій казав не буде нападу, але ж ні
нахер ти мені диктуєш кого читати - заткнувся б ****** !