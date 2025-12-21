РУС
393 10

Стармер и Трамп обсудили пути достижения мира в Украине

стармер,трамп

В воскресенье, 21 декабря, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем разговора стали усилия по "справедливому и длительному завершению" войны в Украине.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

О чем говорили лидеры

Во время разговора с Трампом Стармер проинформировал собеседника о работе "Коалиции желающих", "направленной на поддержку любого мирного соглашения и обеспечение справедливого и длительного прекращения военных действий".

Британский премьер подчеркнул важность справедливого и длительного прекращения военных действий, отметив необходимость координации международных усилий.

Отмечается, что разговор между лидерами двух государств состоялся после переговоров представителей США с российскими и украинскими переговорщиками во Флориде.

Читайте также: Коалиция желающих разработала конкретные военные планы для поддержки Украины, - Стармер

Другие темы разговора

Другими темами разговора между Трампом и Стармером стали:

  • ситуация на Ближнем Востоке, в частности - в Секторе Газа,
  • назначение Кристиана Тернера послом Великобритании в США.

Читайте также: Рютте: Трамп – единственный, кто сможет заставить Путина остановить войну

Великобритания (5244) США (28729) Трамп Дональд (7287) Стармер Кир (313)
+1
https://www.youtube.com/watch?v=oWQTSnOvius&t=484s https://www.youtube.com/watch?v=oWQTSnOvius&t=Переговори щодо України під загрозою: витік у США змінює правила гри /№1069/ Юрій Швець
21.12.2025 23:25 Ответить
+1
"Мильна опера...Ми - за мир...."
21.12.2025 23:25 Ответить
+1
Дивна істория цей виток ДТ в статті учора дало в 8-30 ранку , сьогодні вони ж, ДТ, дали цитування з тієї статті щодо Умєрова та його пермовин окремою статтею як ексклюзив!
Я вважаю це як биття в колокол !!!
Це при тому що той же **** Умеров в телеграмканалі відчитуєтьчся про тєкучку як ні в "чьом нє бивала"
Швець просто б"є в набат своїм випуском !!! вже після майже другої доби доби появи первинного матеріалу у ДТ !!!! Й посилеється на "свіжість новини" -21 грудня .
Щось примусило ДТ подавати цю новину ДВІЧІ ЯК ЕХО вчорашньої статті?
21.12.2025 23:32 Ответить
Стармер і Трамп провели телефону розмову.
Новина тижня!
21.12.2025 23:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oWQTSnOvius&t=484s https://www.youtube.com/watch?v=oWQTSnOvius&t=Переговори щодо України під загрозою: витік у США змінює правила гри /№1069/ Юрій Швець
21.12.2025 23:25 Ответить
Дивна істория цей виток ДТ в статті учора дало в 8-30 ранку , сьогодні вони ж, ДТ, дали цитування з тієї статті щодо Умєрова та його пермовин окремою статтею як ексклюзив!
Я вважаю це як биття в колокол !!!
Це при тому що той же **** Умеров в телеграмканалі відчитуєтьчся про тєкучку як ні в "чьом нє бивала"
Швець просто б"є в набат своїм випуском !!! вже після майже другої доби доби появи первинного матеріалу у ДТ !!!! Й посилеється на "свіжість новини" -21 грудня .
Щось примусило ДТ подавати цю новину ДВІЧІ ЯК ЕХО вчорашньої статті?
21.12.2025 23:32 Ответить
які телепні слухають КДБешника ?

того самого якій казав не буде нападу, але ж ні
21.12.2025 23:33 Ответить
саме швець орав про той виклик Умєрова ще тиждень тому- як загрозу перемовинам
нахер ти мені диктуєш кого читати - заткнувся б ****** !
21.12.2025 23:35 Ответить
по суті чому не говориш ПО СУТІ !!! статей в ДТ ? ти з ФСБ рашки?
21.12.2025 23:37 Ответить
"Мильна опера...Ми - за мир...."
21.12.2025 23:25 Ответить
тампон знов розповів як він закинчів вісім війн
21.12.2025 23:34 Ответить
рудий півень нічого не зрозумів, але щось патякав про байдена та нобелевську премію
21.12.2025 23:51 Ответить
21.12.2025 23:55 Ответить
 
 