Стармер и Трамп обсудили пути достижения мира в Украине

В воскресенье, 21 декабря, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем разговора стали усилия по "справедливому и длительному завершению" войны в Украине.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем говорили лидеры

Во время разговора с Трампом Стармер проинформировал собеседника о работе "Коалиции желающих", "направленной на поддержку любого мирного соглашения и обеспечение справедливого и длительного прекращения военных действий".

Британский премьер подчеркнул важность справедливого и длительного прекращения военных действий, отметив необходимость координации международных усилий.

Отмечается, что разговор между лидерами двух государств состоялся после переговоров представителей США с российскими и украинскими переговорщиками во Флориде.

Читайте также: Коалиция желающих разработала конкретные военные планы для поддержки Украины, - Стармер

Другие темы разговора

Другими темами разговора между Трампом и Стармером стали:

ситуация на Ближнем Востоке, в частности - в Секторе Газа,

назначение Кристиана Тернера послом Великобритании в США.

Читайте также: Рютте: Трамп – единственный, кто сможет заставить Путина остановить войну