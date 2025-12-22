У Трампа объяснили перехват танкеров у Венесуэлы желанием отстранить Мадуро от власти
США активно перехватывают нефтяные танкеры у Венесуэлы, чтобы усилить давление на режим Николаса Мадуро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.
Береговая охрана США остановила уже три танкера, направлявшихся в Венесуэлу. Параллельно Южное командование американского Министерства обороны наращивает военное присутствие в регионе и наносит удары по судам, которые, как утверждается, занимались контрабандой.
По данным американской стороны, с начала сентября вследствие таких операций погибло около 100 человек.
Сигнал для Мадуро
"Мы не просто перехватываем эти суда, но и посылаем всему миру сигнал, что незаконная деятельность, в которой участвует Мадуро, недопустима, что он должен уйти, и что мы будем защищать наш народ", — сказала министр внутренней безопасности США Кристи Ноем в интервью Fox News.
По ее словам, режим Мадуро является врагом США, против которого принимаются решительные меры. Береговая охрана выполняет задачу безопасно, останавливая поток незаконной деятельности и посылая четкий сигнал международному сообществу.
Усиление давления на режим
29 ноября Дональд Трамп объявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и прилегающим воздушным пространством. 17 декабря он официально назвал режим Мадуро террористическим. До этого США наносили удары по судам у венесуэльских берегов, которые считались связанными с наркоторговлей.
Действия США направлены на прекращение контрабанды нефти и других незаконных потоков, а также на усиление давления на политический режим Венесуэлы.
- Правительство Соединенных Штатов объявило новые санкции против родственников венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и компаний, связанных с его режимом.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Минск, если покинет свой пост.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але в очах мага-нутих, трамп так і виглядає:
- геній, миротворець, стратег, однією ногою - лауреат нобелівської премії.
- цілих 2 захоплених танкери - це вже все, вирок мадуро. путін і сі пакують валізи і тікатимуть до північної кореї.
Но фокус в том, что уже имеется процедура для таких мероприятий. Сначала фиксируются действия конкретного судна, которое действует в нарушение утвержденных санкций. Для этого оно должно сделать хотя бы один полный рейс, нарушающий запрет, после чего оно попадает в санкционный список. И уже после этого, в отношении этого судна, могут быть предприняты определенные, иногда - силовые действия. Так, ВСУ проводят активные действия для исключения танкеров теневого, уже санкционного флота лаптей, путем атак на танкеры. Но фокус в том, что задержанное американцами судно, не было в списке санкционного флота и по идее, должно пользоваться всеми правами, обеспечивающими свободу международного судоходства.
https://dl-news.defence-line.org/?p=67377