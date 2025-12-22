У Трампа объяснили перехват танкеров у Венесуэлы желанием отстранить Мадуро от власти

США активно перехватывают нефтяные танкеры у Венесуэлы, чтобы усилить давление на режим Николаса Мадуро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Береговая охрана США остановила уже три танкера, направлявшихся в Венесуэлу. Параллельно Южное командование американского Министерства обороны наращивает военное присутствие в регионе и наносит удары по судам, которые, как утверждается, занимались контрабандой.

По данным американской стороны, с начала сентября вследствие таких операций погибло около 100 человек.

Читайте также: "Мы хотим вернуть нефть": Трамп сделал заявление на фоне слухов о военных действиях США в Венесуэле

Сигнал для Мадуро

"Мы не просто перехватываем эти суда, но и посылаем всему миру сигнал, что незаконная деятельность, в которой участвует Мадуро, недопустима, что он должен уйти, и что мы будем защищать наш народ", — сказала министр внутренней безопасности США Кристи Ноем в интервью Fox News.

По ее словам, режим Мадуро является врагом США, против которого принимаются решительные меры. Береговая охрана выполняет задачу безопасно, останавливая поток незаконной деятельности и посылая четкий сигнал международному сообществу.

Читайте также: Цены на нефть выросли на фоне новостей о новых санкциях против РФ и блокировании танкеров Венесуэлы

Усиление давления на режим

29 ноября Дональд Трамп объявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и прилегающим воздушным пространством. 17 декабря он официально назвал режим Мадуро террористическим. До этого США наносили удары по судам у венесуэльских берегов, которые считались связанными с наркоторговлей.

Действия США направлены на прекращение контрабанды нефти и других незаконных потоков, а также на усиление давления на политический режим Венесуэлы.

Правительство Соединенных Штатов объявило новые санкции против родственников венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и компаний, связанных с его режимом.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Минск, если покинет свой пост.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет выгнать Мадуро из Венесуэлы в Катар и требует немедленной отставки, - СМИ