РУС
Новости Отношения Венесуэлы и США
615 19

У Трампа объяснили перехват танкеров у Венесуэлы желанием отстранить Мадуро от власти

Трамп связал действия США на море с отстранением Мадуро

США активно перехватывают нефтяные танкеры у Венесуэлы, чтобы усилить давление на режим Николаса Мадуро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Береговая охрана США остановила уже три танкера, направлявшихся в Венесуэлу. Параллельно Южное командование американского Министерства обороны наращивает военное присутствие в регионе и наносит удары по судам, которые, как утверждается, занимались контрабандой.

По данным американской стороны, с начала сентября вследствие таких операций погибло около 100 человек.

Читайте также: "Мы хотим вернуть нефть": Трамп сделал заявление на фоне слухов о военных действиях США в Венесуэле

Сигнал для Мадуро

"Мы не просто перехватываем эти суда, но и посылаем всему миру сигнал, что незаконная деятельность, в которой участвует Мадуро, недопустима, что он должен уйти, и что мы будем защищать наш народ", — сказала министр внутренней безопасности США Кристи Ноем в интервью Fox News.

По ее словам, режим Мадуро является врагом США, против которого принимаются решительные меры. Береговая охрана выполняет задачу безопасно, останавливая поток незаконной деятельности и посылая четкий сигнал международному сообществу.

Читайте также: Цены на нефть выросли на фоне новостей о новых санкциях против РФ и блокировании танкеров Венесуэлы

Усиление давления на режим

29 ноября Дональд Трамп объявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и прилегающим воздушным пространством. 17 декабря он официально назвал режим Мадуро террористическим. До этого США наносили удары по судам у венесуэльских берегов, которые считались связанными с наркоторговлей.

Действия США направлены на прекращение контрабанды нефти и других незаконных потоков, а также на усиление давления на политический режим Венесуэлы.

  • Правительство Соединенных Штатов объявило новые санкции против родственников венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и компаний, связанных с его режимом.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Минск, если покинет свой пост.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет выгнать Мадуро из Венесуэлы в Катар и требует немедленной отставки, - СМИ

Автор: 

Венесуэла (217) США (28744) Трамп Дональд (7292) Мадуро Николас (62)
Топ комментарии
+3
Занадто тонкий тролінг, не всі зрозуміють)

Але в очах мага-нутих, трамп так і виглядає:

- геній, миротворець, стратег, однією ногою - лауреат нобелівської премії.
- цілих 2 захоплених танкери - це вже все, вирок мадуро. путін і сі пакують валізи і тікатимуть до північної кореї.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:52 Ответить
+2
Я помню как некоторые ржали над рыжим Трампом. Когда он объявил о начале операции против Венесуэлы. А он действует в этом случае очень умно. Без военных действий просто выдавливает тупого водителя автобуса из кресла президента. И рано или поздно Мадуров уйдёт. Американцы возьмут под контроль нефть, что в общем-то справедливо. Ибо Венесуэла национализировала нефтяные скважины в которые вложились американцы. Заодно Трамп щёлкнет по носу Китай, Не говоря уже за Путина. Рейтинг Трампа в USA взлетит. И пофиг уже всем будет на какие-то файлы Эпштейна.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:27 Ответить
+2
По-моему всё видно и так. Я уже написал, не мытьём так катаньем. Экономическая блокада, военная блокада, уничтожение контрабандных катеров, подогрев внутренних протестов, а Мадуров наворотил там немерено. Ещё больше чем Зеленский. Хорошо было бы если бы Рыжий нашего по ж*** веником..
показать весь комментарий
22.12.2025 22:33 Ответить
Цікаво було б побачити 😎 як Трамп зуміє не накосячити 🤔
показать весь комментарий
22.12.2025 22:30 Ответить
По-моему всё видно и так. Я уже написал, не мытьём так катаньем. Экономическая блокада, военная блокада, уничтожение контрабандных катеров, подогрев внутренних протестов, а Мадуров наворотил там немерено. Ещё больше чем Зеленский. Хорошо было бы если бы Рыжий нашего по ж*** веником..
показать весь комментарий
22.12.2025 22:33 Ответить
Хай спочатку таки додавить Мадуро, а то вже війн неміряно "зупинив"
показать весь комментарий
22.12.2025 22:43 Ответить
Занадто тонкий тролінг, не всі зрозуміють)

Але в очах мага-нутих, трамп так і виглядає:

- геній, миротворець, стратег, однією ногою - лауреат нобелівської премії.
- цілих 2 захоплених танкери - це вже все, вирок мадуро. путін і сі пакують валізи і тікатимуть до північної кореї.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:52 Ответить
Трамп акбар!
показать весь комментарий
22.12.2025 23:24 Ответить
Жаль только что этот рыжий педофил тянет мазу за Россию.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:28 Ответить
я на місці Мадуро подав би в міжнародний суд на рудого гандона за піратство .
показать весь комментарий
22.12.2025 22:33 Ответить
Вы меня развеселили)))
показать весь комментарий
22.12.2025 22:34 Ответить
весело буле коли старий педофіл отримає міжнародний ордер . тоді буде як друг валодя ***** .
показать весь комментарий
22.12.2025 22:46 Ответить
Рома-ну разве Вы ему его вручите)
показать весь комментарий
22.12.2025 23:11 Ответить
не чув щоб ***** особисто вручали ! а що в США пошта не працює ?
показать весь комментарий
22.12.2025 23:16 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2025 22:55 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2025 22:36 Ответить
Опа, а так можно было? Мы тоже хотим убрать путлера от власти, можно захватывать рашистские танкера?
показать весь комментарий
22.12.2025 22:38 Ответить
треба ще один авіаносний ордер підігнати до берегів, шоб вже навєрняка.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:52 Ответить
Без наземной операции опытного водителя не выдавить. Наставник(Чавез) в свое время извлек уроки из собственной неудачи в деле военных переворотов. Армия зачищена качественно.
показать весь комментарий
22.12.2025 23:13 Ответить
Орбан теж ще той маДура
показать весь комментарий
22.12.2025 23:17 Ответить
трамп рассказывает о том, что танкер был захвачен потому, что перевозил венесуэльскую, санкционную нефть. И тут надо отметить, что несколько недель назад, строитель бального зала уже полностью сменил пластинку и его абсолютно не интересуют венесуэльские наркотики. Теперь же он рассказывает о том, что его, его семью и его друзей, интересует венесуэльская нефть. Он так и говорит «мы хотим забрать ее». И вот указанный танкер был остановлен именно под предлогом перевозки венесуэльской, санкционной нефти.

Но фокус в том, что уже имеется процедура для таких мероприятий. Сначала фиксируются действия конкретного судна, которое действует в нарушение утвержденных санкций. Для этого оно должно сделать хотя бы один полный рейс, нарушающий запрет, после чего оно попадает в санкционный список. И уже после этого, в отношении этого судна, могут быть предприняты определенные, иногда - силовые действия. Так, ВСУ проводят активные действия для исключения танкеров теневого, уже санкционного флота лаптей, путем атак на танкеры. Но фокус в том, что задержанное американцами судно, не было в списке санкционного флота и по идее, должно пользоваться всеми правами, обеспечивающими свободу международного судоходства.
https://dl-news.defence-line.org/?p=67377
показать весь комментарий
22.12.2025 23:39 Ответить
 
 