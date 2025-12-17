"Мы хотим вернуть нефть": Трамп сделал заявление на фоне слухов о военных действиях США в Венесуэле

Представители США рассматривают возможность военных действий против Венесуэлы в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях медийщика Таккера Карлсона и источников в Конгрессе США.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Карлсона, который долгое время анализирует внешнюю политику Вашингтона, официальное объявление о военной операции может прозвучать уже этой ночью во время выступления президента Дональда Трампа.

Читайте также: Цена на нефть выросла на фоне заявления Трампа о "полной и окончательной" блокаде Венесуэлы

Возможный военный шаг и реакция США

Представители Конгресса США якобы провели закрытый брифинг по поводу возможного вооруженного вмешательства. Карлсон отметил, что пока располагает ограниченной информацией и не может утверждать о стопроцентной вероятности такого сценария.

Журналист отметил, что прямая агрессия против Венесуэлы, по опыту последних десятилетий, редко соответствует стратегическим интересам США, поэтому его прогнозы остаются скептическими.

Однако закрытые брифинги и подготовка выступления президента свидетельствуют о реальности такого развития событий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко пригласил Мадуро в Беларусь в случае отставки, - Reuters

Трамп и права на нефть в Венесуэле

Между тем президент Дональд Трамп в своих заявлениях заявил, что Венесуэла "забрала землю и права на нефть" американских компаний. Он подчеркнул, что прошлые потери стали возможными из-за недостаточного внимания предыдущей администрации, но теперь это не повторится.

"Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на нефть. У нас там было много нефти. Как знаете, они выгнали наши компании, и мы хотим их вернуть", — заявил Дональд Трамп.

Ранее правительство Соединенных Штатов объявило новые санкции против родственников венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и компаний, связанных с его режимом.

Напомним, не так давно Трамп лично провел телефонный разговор с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро, во время которого потребовал немедленно сложить полномочия.

В ответ Мадуро, по данным источников, предложил передать власть своему вице-президенту в обмен на амнистию для себя и ближайшего окружения.

Читайте также: Трамп: США захватили нефтяной танкер у Венесуэлы