"Мы хотим вернуть нефть": Трамп сделал заявление на фоне слухов о военных действиях США в Венесуэле
Представители США рассматривают возможность военных действий против Венесуэлы в ближайшее время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях медийщика Таккера Карлсона и источников в Конгрессе США.
По словам Карлсона, который долгое время анализирует внешнюю политику Вашингтона, официальное объявление о военной операции может прозвучать уже этой ночью во время выступления президента Дональда Трампа.
Возможный военный шаг и реакция США
Представители Конгресса США якобы провели закрытый брифинг по поводу возможного вооруженного вмешательства. Карлсон отметил, что пока располагает ограниченной информацией и не может утверждать о стопроцентной вероятности такого сценария.
Журналист отметил, что прямая агрессия против Венесуэлы, по опыту последних десятилетий, редко соответствует стратегическим интересам США, поэтому его прогнозы остаются скептическими.
Однако закрытые брифинги и подготовка выступления президента свидетельствуют о реальности такого развития событий.
Трамп и права на нефть в Венесуэле
Между тем президент Дональд Трамп в своих заявлениях заявил, что Венесуэла "забрала землю и права на нефть" американских компаний. Он подчеркнул, что прошлые потери стали возможными из-за недостаточного внимания предыдущей администрации, но теперь это не повторится.
"Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на нефть. У нас там было много нефти. Как знаете, они выгнали наши компании, и мы хотим их вернуть", — заявил Дональд Трамп.
- Ранее правительство Соединенных Штатов объявило новые санкции против родственников венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и компаний, связанных с его режимом.
Напомним, не так давно Трамп лично провел телефонный разговор с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро, во время которого потребовал немедленно сложить полномочия.
В ответ Мадуро, по данным источников, предложил передать власть своему вице-президенту в обмен на амнистию для себя и ближайшего окружения.
Це втричі менше, ніж 10 років тому.
Компанія Wood Mackenzie нещодавно підрахувала, що якщо в Венесуелі покращити менеджмент та вкласти відносно невеликі кошти, то за два роки можна довести видобуток до двох мільйонів барелів на день.
Тяжка нафта Канади є основою для нафтопереробних заводів США у Середньому Заході та на узбережжі Мексиканської затоки, які налаштовані на переробку важких сортів нафти з Канади та Венесуели, а не набагато легших сортів зі сланцевих родовищ США.
Більшість нафти є важкою або надважкою, що потребує розчинників і спеціалізованих потужностей для переробки, що додатково обмежує можливість швидко збільшити експорт.
Це був єдиний раз з часів Війни за незалежність США, коли іноземна держава захопила й окупувала столицю Сполучених Штатів.
В такому жабогадюкінгу навіть не знаєш за кого і вболівати ...
довбопану!
Ці теж, розвалять країну, нафту відберуть, а наркота як йшла куди треба, так і йтиме, вони ж не ******* свій же ш бізнес руйнувати.
право видобутку можна завжди забрати.
Не здивуюся, якщо у разі такого нападу Дзинь 2026-го вторгнеться до Республіки Китай.
може вже треба вирости і не тільки нпз, наливайки і роздавайки?