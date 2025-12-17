РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6235 посетителей онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США
1 799 39

"Мы хотим вернуть нефть": Трамп сделал заявление на фоне слухов о военных действиях США в Венесуэле

Трамп - о Венесуэле и нефти

Представители США рассматривают возможность военных действий против Венесуэлы в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях медийщика Таккера Карлсона и источников в Конгрессе США.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Карлсона, который долгое время анализирует внешнюю политику Вашингтона, официальное объявление о военной операции может прозвучать уже этой ночью во время выступления президента Дональда Трампа.

Читайте также: Цена на нефть выросла на фоне заявления Трампа о "полной и окончательной" блокаде Венесуэлы

Возможный военный шаг и реакция США

Представители Конгресса США якобы провели закрытый брифинг по поводу возможного вооруженного вмешательства. Карлсон отметил, что пока располагает ограниченной информацией и не может утверждать о стопроцентной вероятности такого сценария.

Журналист отметил, что прямая агрессия против Венесуэлы, по опыту последних десятилетий, редко соответствует стратегическим интересам США, поэтому его прогнозы остаются скептическими.

Однако закрытые брифинги и подготовка выступления президента свидетельствуют о реальности такого развития событий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко пригласил Мадуро в Беларусь в случае отставки, - Reuters

Трамп и права на нефть в Венесуэле

Между тем президент Дональд Трамп в своих заявлениях заявил, что Венесуэла "забрала землю и права на нефть" американских компаний. Он подчеркнул, что прошлые потери стали возможными из-за недостаточного внимания предыдущей администрации, но теперь это не повторится.

"Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на нефть. У нас там было много нефти. Как знаете, они выгнали наши компании, и мы хотим их вернуть", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, не так давно Трамп лично провел телефонный разговор с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро, во время которого потребовал немедленно сложить полномочия.

В ответ Мадуро, по данным источников, предложил передать власть своему вице-президенту в обмен на амнистию для себя и ближайшего окружения.

Читайте также: Трамп: США захватили нефтяной танкер у Венесуэлы

Автор: 

Венесуэла (212) нефть (2104) Трамп Дональд (7280) Мадуро Николас (59)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
"Звірячий оскал імперіалізма ..." (с)
В такому жабогадюкінгу навіть не знаєш за кого і вболівати ...
показать весь комментарий
17.12.2025 23:48 Ответить
+7
думаю у Венесуелу необхідно послати для переговорів зятя і ріелтора. Тоді можно буде записати до нобелівського списку ще одну нерозпочату.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:51 Ответить
+6
Ну так одне ***** "ісконниє зємлі" віджимає під надуманим приводом, інше - нафту теж під надуманим приводом. Обидва - мають ЯО та могли б (і мали б) гарантувати безпеку світу, натомість займаються лише створенням нових війн і самі є загрозою для світу, обидва - сцикуни нападати на рівних собі. Паралелей хоч сракою їж. Не дивно що трампуша так любить ******* та й США попри всі свої заяви ніколи рашу не топила остаточно.
Ці теж, розвалять країну, нафту відберуть, а наркота як йшла куди треба, так і йтиме, вони ж не ******* свій же ш бізнес руйнувати.
показать весь комментарий
18.12.2025 00:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У листопаді Венесуела, за оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, видобувала всього 860 тисяч барелів на день.
Це втричі менше, ніж 10 років тому.
Компанія Wood Mackenzie нещодавно підрахувала, що якщо в Венесуелі покращити менеджмент та вкласти відносно невеликі кошти, то за два роки можна довести видобуток до двох мільйонів барелів на день.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:46 Ответить
Трампу потрібно запропонувати Венесуелі стати 51м штатом США (з громадянством) і проблема буде вирішена.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:51 Ответить
Канада постачає нафту зі знижкою, яка в кінцевому підсумку переробляється в Техасі. Якщо не ми, то це Венесуела.

Тяжка нафта Канади є основою для нафтопереробних заводів США у Середньому Заході та на узбережжі Мексиканської затоки, які налаштовані на переробку важких сортів нафти з Канади та Венесуели, а не набагато легших сортів зі сланцевих родовищ США.

Більшість нафти є важкою або надважкою, що потребує розчинників і спеціалізованих потужностей для переробки, що додатково обмежує можливість швидко збільшити експорт.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:53 Ответить
Отримавши нафту з Венесуели, Трампу буде легше нагнути Канаду.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:54 Ответить
Канаду важно нагнути? Канада взагалі існує тому що США не потрібна була. Ви нам ще за окупацію Вашингтона не розрахувались.
показать весь комментарий
18.12.2025 00:06 Ответить
Кому "вам"? Трамп, харош ******* страдать, перелогінься бо палєво.
показать весь комментарий
18.12.2025 00:12 Ответить
Спалення Вашингтона, також відоме, як взяття Вашингтона - успішна атака британської армії, здійснена контр-адміралом Джорджем Кокберном.
Це був єдиний раз з часів Війни за незалежність США, коли іноземна держава захопила й окупувала столицю Сполучених Штатів.
показать весь комментарий
18.12.2025 00:16 Ответить
Не хвилюйтеся - ще трохи такої політики і США самі попросять британського короля вибачити їх і знову взяти ці бунтівні колонії під британську протекцію !
показать весь комментарий
18.12.2025 00:21 Ответить
показать весь комментарий
18.12.2025 00:25 Ответить
Навіщо їм та брудна нафта якщо вони завалили увесь світ своєю дурью.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:52 Ответить
"Звірячий оскал імперіалізма ..." (с)
В такому жабогадюкінгу навіть не знаєш за кого і вболівати ...
показать весь комментарий
17.12.2025 23:48 Ответить
👍👍👍
показать весь комментарий
17.12.2025 23:59 Ответить
Премію миру цьому довбо пану!
показать весь комментарий
17.12.2025 23:48 Ответить
Воно вже має від ФІФА
показать весь комментарий
18.12.2025 00:00 Ответить
Так папуга здатен тільки повторювати те що його навчили. Звідки ви взяли що Трамп хоче отримати премію миру? Він перш за все діє прагматично і в інтересах США. Чи вийде це чи ні це інше питання але чомусь мені кроки алміністрації Трампа зрозумілі як по відношенню до нас так і до Венесуели чи тої ж П. Кореї. Зараз можна демонструвати силу тільки по відношенню до безядерних країн. Венесуела дуже вигідна мішень як той же Іран для тиску на їх союзників по вісі зла, так само як безядерні Україна чи Тайвань є ласими шматками для рашки і китаю.
показать весь комментарий
18.12.2025 00:04 Ответить
Взяв зі слів самого довбанутого діда - він клянчив премію миру десь 100500 разів але звісно він це робив від щирого серця і виключно в інтересах США а не своїх, пуйла, свого зятя і свата. Де ви беретесь такі розумні? Адже вас наплодилося аж 73%
показать весь комментарий
18.12.2025 00:26 Ответить
доня - це тільки гроші.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:49 Ответить
думаю у Венесуелу необхідно послати для переговорів зятя і ріелтора. Тоді можно буде записати до нобелівського списку ще одну нерозпочату.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:51 Ответить
тобто, американці хочуть віджати власність іншого народу, так само, як вони зробити з так званою "мінеральною угодою".
показать весь комментарий
17.12.2025 23:54 Ответить
Ну так одне ***** "ісконниє зємлі" віджимає під надуманим приводом, інше - нафту теж під надуманим приводом. Обидва - мають ЯО та могли б (і мали б) гарантувати безпеку світу, натомість займаються лише створенням нових війн і самі є загрозою для світу, обидва - сцикуни нападати на рівних собі. Паралелей хоч сракою їж. Не дивно що трампуша так любить ******* та й США попри всі свої заяви ніколи рашу не топила остаточно.
Ці теж, розвалять країну, нафту відберуть, а наркота як йшла куди треба, так і йтиме, вони ж не ******* свій же ш бізнес руйнувати.
показать весь комментарий
18.12.2025 00:03 Ответить
Ага. Тобто вже не встидаємся казати як є? А то наркота, наркота.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:56 Ответить
Повернути нафту? А вона твоя була? Ісконно американська нафта, Каракас за три дня?
показать весь комментарий
18.12.2025 00:00 Ответить
Ви не знаєте чого Чавес наробив 15-20 років тому?
показать весь комментарий
18.12.2025 00:08 Ответить
Угу - 20 років тому , в Ірак , вже влізли - мовляв - "так там Хусейн такого наробив !..." - і що я краще стало ?
показать весь комментарий
18.12.2025 00:12 Ответить
там ще були казки про зброю масового знищення, яку так ніхто і не знайшов
показать весь комментарий
18.12.2025 00:14 Ответить
Угу ... ))
показать весь комментарий
18.12.2025 00:18 Ответить
як був провокатором, так i остався ))
показать весь комментарий
18.12.2025 00:26 Ответить
До чого тут Ірак? Була конфіскована власність американських компаній чи ні?
показать весь комментарий
18.12.2025 00:28 Ответить
Трамп повинен здохнути в тюрьмі
показать весь комментарий
18.12.2025 00:00 Ответить
Венесуэла торчит американским компаниям 75-80 миллиардов с учётом инфляции но не считая процентов. Плюс наверняка и другие долги есть.
показать весь комментарий
18.12.2025 00:02 Ответить
Тобі теж венесуельської нафти кортить? Для справ з боргами є суди, а не авіаносці.
показать весь комментарий
18.12.2025 00:07 Ответить
Дуже цікаво. Ви вважаєте у Венесуелі приймуть судове рішення і повернуть 80 мільярдів які в них немає без авіаносців поруч?
показать весь комментарий
18.12.2025 00:19 Ответить
кому належить нафта Венесуели?
показать весь комментарий
18.12.2025 00:10 Ответить
За всю нафту не скажу а десь 1.2-1.5 мільярдів баррелів належить американським компаніям. Це якщо венесуельці висмокчуть її сами. Якщо мозгів нема і руки з сраки ростуть і комусь іншому треба працювати, то десь втричи більше.
показать весь комментарий
18.12.2025 00:24 Ответить
скоріше за все, ті компанії просто мали право видобутку, а надра належать державі або громадянам, залежить від їх Конституції.

право видобутку можна завжди забрати.
показать весь комментарий
18.12.2025 00:26 Ответить
Разом з НПЗ, нафтопроводами, інфраструктурою, геологічними дослідженнями і тд?
показать весь комментарий
18.12.2025 00:30 Ответить
Ну, США втерлися ж коли ***** вигнало їх шельфу Далекого Сходу. Вклалися, а в результаті дуля. Зараз Москва знову запрошує Трампа туди ж вкластися.
показать весь комментарий
18.12.2025 00:46 Ответить
Ну так. Дивиться на ***** й думає "а я шо, гірший??"

Не здивуюся, якщо у разі такого нападу Дзинь 2026-го вторгнеться до Республіки Китай.
показать весь комментарий
18.12.2025 00:12 Ответить
а чому б СОУ не почяти регулярне знищєння кацапцьких підстанцій яке з їхніх цивільних атомних енергетичних?
може вже треба вирости і не тільки нпз, наливайки і роздавайки?
показать весь комментарий
18.12.2025 00:40 Ответить
 
 